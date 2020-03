¿El país donde yo vivo?

Cuando leo en esta red el desastre, la miseria, la desolación, el hambre, el desamparo, la tristeza, que algunos dicen que hay en mi tierra, yo me pregunto ¿estarán hablando de este país donde yo vivo?

Porque son frases muy fuertes las que usan. Que si los niños se van con hambre a la escuela. Que si hasta abril no nos podemos bañar con jabón. Que todo el mundo está triste y nadie puede hablar porque lo llevan preso. Y así un sin fin de cosas más.

Negar que haya necesidades es ser ciegos, que se dificulta conseguir algunas cosas es verdad, pero de ahí a pintarnos de la manera que lo hace es manipulación de la verdad.

Particularmente yo no he dejado de desayunar, almorzar ni comer ningún día si he tenido deseos de hacerlo, no me he dejado de bañar, no he dejado de lavar la ropa, no he dejado de reírme, de salir a pasear, de discutir y hablar en cualquier lugar donde he visto que algo no funciona y nadie me ha mandado a callar o me han puesto tras las rejas.