“El diario de René”: ¿Lanzaría usted volantes a los guardacostas norteamericanos?

En esta ocasión el testigo tiene mejor memoria que La­res y no niega que se efectuó su venta. El abogado le hace también aceptar que habían comenzado a difundir textos contra el gobierno cubano. Menciona las donaciones de dinero de Hermanos al Res­cate a Concilio Cubano, lo cual es aceptado por Iglesias aunque niega que los vuelos de enero 9 y 13 tenían que ver con planes de apoyo moral a dicha agrupación de la Isla. Arnaldo niega que el ob­jetivo del lanzamiento de panfletos era un lugar a tres millas dentro de La Habana, así como niega saber de las entrevistas de Basulto a Radio Martí. Aunque Paul deja el tema inconcluso, parece que lo apunta para establecer alguna base futura, a juzgar por ciertos documentos que iba usando como referencia.

Volviendo al incidente del 24 de febrero, McKenna entra en el tema de la reunión previa al vuelo y los avisos de la FAA al respecto, pero choca otra vez con la memoria del testigo, quien niega aprensión alguna en los participantes antes del despegue, por lo que obliga al abogado a confrontarlo con sus propias palabras en la audiencia de revocación de la licencia de Basulto: “Nosotros sabíamos que corríamos un riesgo especial ese día”. Así devuelve el abogado sus propias palabras a un testigo nuevamente amnésico.

Paul inquiere acerca de la cantidad de misiones que Hermanos al Rescate había realizado hasta ese año, y ante la respuesta de Iglesias, que las calcula en dos mil, le pregunta si ellos acostum­braban a emitir un comunicado de prensa sobre cada vuelo. Ante la negativa del testigo, McKenna le lee un comunicado de prensa en el que anuncian su vuelo de ese día y lo vinculan al Grito de Baire –que, dicho sea de paso, Arnaldo ni siquiera supo explicar al abogado qué fue–. Por supuesto que Arnaldo tampoco recuerda el comunicado.

—¿No fue el vuelo al norte de La Habana anunciado al mundo? –pregunta Paul.

Y el testigo no lo recuerda ni antes ni después de leer el comu­nicado de prensa en el que, al menos admite después, no se habla de rescate de balseros. En otro chivatazo dice que todo eso lo hizo Basulto. Supongo que ya la mitad del jurado se estaría pregun­tando en qué planeta se encontrará Basulto que la Fiscalía no lo puede poner en el estrado.

Paul habla de la propaganda que ellos mandaban a los cam­pamentos de las Bahamas y le pregunta si no sería por la in­clusión de esa propaganda en las cajas de ayuda, que Cuba había rechazado la de Hermanos al Rescate durante el huracán Lili. Luego retoma la ya célebre frase de Basulto con la que abrió sus argumentos iniciales, que fue la respuesta de este a la torre de Opa-locka cuando le deseó un vuelo seguro: “Gracias, lo nece­sitaremos”. La Fiscalía objeta y de nuevo es ignorada por la jueza: “No recuerdo”, se limita a decir Arnaldo Iglesias por quién sabe qué ocasión.

El abogado se refiere a las audiencias en la FAA y al congreso en el que participó junto a Basulto. A esta altura ya Arnaldo no quiere ni recordarlo. Paul le pregunta si está familiarizado con las trans­cripciones de las comunicaciones de tráfico aéreo y se refiere al aviso que La Habana le dio al N2506 el día del derribo. Ante las objeciones inútiles de la Fiscalía, McKenna lee la arrogante respuesta de Basulto al ser alertado por Cuba del peligro de su incursión: “Yo sé que estoy en peligro cada vez que vuelo al sur del paralelo 24, pero estoy dispuesto a hacerlo como cubano libre”. Arnaldo responde con el silencio.

Paul menciona el video tomado desde el avión justo en el momento de los eventos y desde el cual se ve La Habana con bastante claridad. Le pregunta si después de los hechos se dis­cutió a bordo del avión qué hacer con la grabación y Arnaldo lo niega.

Justo antes de irnos a un receso, el tema gira alrededor de una anotación que Arnaldo se hizo en la mano y enseñó al FBI después del aterrizaje en Opa-locka. Resulta ser ni más ni menos que un set de coordenadas que pretendía hacer pasar como el límite sur de su vuelo, por supuesto en aguas internacionales. Al parecer, el hecho extraño de que se le hubiera ocurrido bajarse del avión con unas coordenadas escritas en la mano llamó la atención de las autorida­des de la FAA, quienes lo interrogaron al respecto en la audiencia de revocación de la licencia de Basulto. Y Paul saca a relucir algu­nas declaraciones contradictorias de su testimonio.

Después Paul vuelve sobre el video, para preguntarle si un Mig había hecho un pase de advertencia. Ante la negativa de Arnaldo, McKenna pide hacer uso del video. Mientras se prepara la secuen­cia que quiere, salimos a un receso.

A la 1:10 p.m. ya están listos Paul McKenna y su operador de video Phil Horowitz. La grabación es de bastante mala calidad y muestra cierto paneo de cámara, más probablemente apuntando hacia la nariz del avión, donde la filmación vaga de arriba a abajo y se mueve con cierto vaivén que, de vez en cuando, muestra la ciudad de La Habana con bastante detalle. En un instante en que parece estar apuntando a un pequeño ángulo sobre el horizonte, pasa veloz una sombra que efectivamente parece un avión caza. Aquí el testigo se niega a reconocer que haya visto un Mig y aunque la ma­yor probabilidad apunta a que lo sea, Iglesias se refugia en la mala calidad de la imagen. Paul quiere probar que el avión de Basulto estaba volando hacia el sur en dirección a la ciudad y, a pesar de un pase de advertencia hecho por Cuba, no cambió su rumbo. Ar­naldo se aferra a la mala definición de la figura en pantalla y aduce además que el video fue tomado desde la ventana lateral, lo cual es rechazado por McKenna, quien le responde que en ese caso se vería el ala del avión. Para demostrarlo, el abogado sigue pasando el video y cuando el paneo se mueve más tarde a la izquierda el ala termina apareciendo.

Esto provoca un debate sobre si el video pudo o no haber sido tomado por la ventana lateral, pues Arnaldo quiere aferrarse a su posición de que ellos estaban volando hacia el este. En mi modesta opinión, creo que la mayor probabilidad es que efectivamente el video estaba siendo tomado desde el parabrisas frontal del avión, lo cual lo pondría en un rumbo aproximado al sur.

Para terminar, Paul pregunta a Iglesias si en la flotilla del 13 de julio lanzó octavillas sobre los barcos guardafronteras cubanos y este responde afirmativamente. Luego le pregunta si también las lanzó a los buques norteamericanos, y ante la respuesta negativa de Iglesias inquiere:

—¿Lanzaría usted volantes a los guardacostas norteamericanos? —No –responde Iglesias y Paul McKenna da por terminada la zurra.

En los diez minutos finales de la sesión, Kastrenakes toma el podio para su reexamen directo. Aseguran que Arnaldo lanzó cal­comanías y no volantes el día 13 de julio, para seguir vendiendo la imagen de espontaneidad que han estado proclamando. Después nombra al capitán del avión de Iglesias, Alfredo Suárez, y repite que su actividad durante la flotilla era no violenta y hasta habían lanza­do flores. Hacen el cuento de que “las cañoneras de Castro iban a golpear al Democracia” y dan su versión de que el video pudo haber sido tomado por el costado del parabrisas delantero, lo cual signi­ficaría que estarían apuntando hacia el costado del avión, dada la curvatura del parabrisas. Con esta última historia termina el día, a la 1:45 p. m.

Philip ha podido contar veintidós “no me acuerdo” desde que comenzó a llevar su cuenta, en la primera parte del cuestionario, y ni los canales de televisión hispanos pagados por el emporio anticubano pueden ocultar su frustración. El Canal 23 presenta a la esposa de Arnaldo llamando a la conciencia del exilio y denun­ciándonos por querer ponerlo en el banquillo de los acusados y utilizar para ello a Hermanos al Rescate. Parece haberles tomado algún tiempo el darse cuenta, pues eso fue precisamente lo que dijo Paul cuando abrió la defensa de Gerardo, en sus argumentos iniciales.

Como ves, sigo con una jornada de atraso, lo cual valdría la pena si todos los días que me toman tanto espacio fueran como estos. Ya me pondré a la par de la historia de cualquier manera.

Un beso.