Sabor y Tradición: Berenjenas al horno y bulemas

Esta sección me ha traído grandes momentos y otros no menos, pero siempre la hago para ayudar a dar solución en la cocina a las mujeres cubanas, no tratando de sustituir a Nitza que fue tan necesaria en su tiempo y ayudó y enseñó tanto en circunstancias difíciles, incluso a algunos hombres.

Hoy quiero complacer a San Juan, lector que firma solo con su apellido, que me pidió una receta de berenjena para hacerla en el cumpleaños de su mamá. Le dije que ya había puesto en esta columna recetas con berenjena, aún así busqué para hacer algo diferente y que pudiéramos elaborar en nuestros hogares.

Recordé que una amiga me había prestado una novela turca, Lunas de Estambul. La estuve leyendo y tenía seleccionadas varias recetas que podemos hacer. Busqué nuevamente el libro, que trata de una linda historia de amor e inmigración verídica. Una joven llamada Ventura —la protagonista— sale de Turquía y llega a México después de haber sido convenido su matrimonio; pero ella conoce a su novio, Lázaro, solo por fotos.

Lo que más me marca es cómo ella soporta el desarraigo y la adaptación a una nueva vida, otra cultura que no tiene nada que ver con ella. Sin embargo se aplatana, hace su propia familia, sin olvidar nunca su pueblo, su familia, su vida, la cual va a estar contándola y recreándola siempre de una forma amena. Sus costumbres y comidas las tratará de mantener vivas para la nueva familia que crea en México.

Linda historia la de Ventura y Lázaro. Gracias a este puedo ofrecerles las siguientes recetas, que espero sean de su agrado. Ojalá el lector San Juan pueda complacer a su mamá. Felicidades para ella. Disfruten.

Berenjenas al horno

Ingredientes:

Seis berenjenas medianas, 6 tomates, 2 cebollas, 1 taza de caldo, aceite el necesario y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique en rebanadas las berenjenas y los tomates. Limpie y pique la cebolla en ruedas. Ponga en un recipiente las rebanadas de berenjena, cúbralas con agua y añádale sal a gusto y déjela durante una hora. Sáquelas, escúrralas y séquelas bien.

Ponga a la candela una cacerola con aceite, cuando esté caliente ponga a freír las berenjenas hasta que se ablanden sin dorarse, sáquelas y escúrrelas.

En una bandeja de hornear, previamente engrasada, coloque una capa de berenjena, luego una de tomate y otra de cebolla. Repita las capas hasta que termine. Después agregue el caldo y ponga la bandeja al horno hasta que se consuma el caldo.

Bulemas

Ingredientes:

Masa de filo, 4 berenjenas, 4 huevos, 1 taza de queso rallado y 1 cucharadita de aceite.

Preparación:

Limpie, lave y ase las berenjenas, cuando estén, extráigales la masa de adentro y póngala en una fuente honda. Añada los tres huevos a la masa de berenjena y ¾ del queso y mézclelo todo bien.

Corte la masa de filo y haga rectángulos de 15 centímetros y úntelos con aceite, coloque la masa de berenjena dentro y haga como si fuera un taco envolviéndolo en espiral. Bata el huevo sobrante y unte con él cada bulema y polvoréela con el queso restante.

Póngalas en una bandeja de hornear previamente engrasada y hornéelas durante 30 minutos.

Nota: En la novela recomiendan acompañarlas con rebanadas de melón.

Masa de filo

Ingredientes:

Una taza de harina, 2 huevos, 1 cucharada de aceite, ¾ taza de fécula de trigo, ¼ taza de agua y 1 cucharadita de sal.

Preparación:

Ponga la harina pasada por un colador en una fuente honda y haga en el centro un hueco donde pondrá los huevos, la sal y el agua. Mezcle bien durante 15 minutos. Cúbralo con un paño y déjelo en reposo durante 30 minutos. Pasado el tiempo, se destapa y se unta la masa con el aceite y se amasa 15 minutos más.

Se divide la masa en 8 partes iguales y se rocía con la fécula de trigo. Se toman cada una y con el rodillo se hacen discos y van rociando y montándose uno sobre otro hasta que se utilicen.