Hugo Moldiz: No ha cesado la violencia en Bolivia

Llueve en La Paz, Bolivia, en la madrugada de este lunes. Evo Morales ha renunciado a la presidencia y llueve en la capital del país. La lluvia, además de hacer germinar la tierra, a veces sirve para calmar la violencia, para espantarla. La lluvia es buena. Hace que, por instantes, haya paz en La Paz. Sin embargo, la ciudad es un hervidero de espanto cuando escampa.

Es 11 de noviembre de 2019. Ha pasado menos de un mes desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

Golpe de Estado en Bolivia. La Organización de Estados Americanos (OEA) se precipita en los resultados de la auditoría que debía presentar el próximo día 12, y elabora un informe preliminar sobre presuntas irregularidades que no demuestra, por lo que convoca a elecciones. Evo lo acepta. Quiere, a toda costa, evitar las acciones represivas por parte de la oposición, que muestran los videos. Pero a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no les importan nuevos comicios. La Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) se suman al golpe. Piden la renuncia de Evo.

¿Cómo entender el contexto político de Bolivia? ¿Cuál es el escenario ahora mismo en ese país luego de la dimisión del presidente? Cubadebate conversó vía WhatsApp con el analista boliviano Hugo Moldiz.

“El escenario después de la renuncia del presidente Evo Morales no se ha modificado sustancialmente. Hay una oleada fascistoide que –con la absoluta indiferencia de la Policía, por no decir complicidad– se ha dedicado a tomar casas de compañeros del Movimiento Al Socialismo (MAS) y quemarlas, y a amenazar a sus familiares. Ha empezado la persecución de dirigentes sociales y populares. No ha bajado el nivel de agresividad y violencia”, afirma Moldiz.