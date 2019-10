“El diario de René”: ¿Usted temería a las consecuencias de un veredicto de no culpables?

Hoy es domingo 3 de diciembre y se cierra el primer fin de semana de esta batalla legal. El sábado corrí mis nueve kilómetros, lo cual me he propuesto hacer todos los sábados en combinación con una hora de bicicleta estática, durante las noches de cada martes y jueves. De este modo no perderé la forma, que tanto trabajo me ha costado adquirir en estos dos años, por cortesía del Buró de Prisiones Federales de los Estados Unidos. Realmente se requiere voluntad para mantener este régimen de ejercicios bajo la presión de tiempo y de trabajo que el juicio genera, y hago acopio de toda la que me queda para poder seguirlo…

Después que terminé mi carrera, me di un baño y me preparé para el momento más importante de cada fin de semana: llamarlas por teléfono a ustedes tres; como siempre, el tiempo no nos alcanza para casi nada, pero no deja de llenarme de energía el escucharlas y saber que están bien.

Como ya dije, me quedó pendiente el recuento del viernes en la Corte. Ese día 1ro. de diciembre no fue tan largo como los que le precedieron, pues la jueza solamente llama a veinticuatro personas para examinarlas.

De las veinticuatro personas se eliminan ocho que admiten honestamente sus prejuicios y explican que en principio ya nos consideraban culpables. Uno no pudo estar presente en la segunda vuelta de preguntas y se decidió dejarlo para otro día. De los dos restantes, uno me dio la impresión de querer zafarse del problema. Al final terminamos discutiendo si lo sacábamos nosotros o si dejábamos que lo hiciera la Fiscalía. Supongo que esta había pensado lo mismo, pues al llegar el momento de las objeciones nos cedieron amablemente la delantera. No lo pensamos dos veces y pedimos que se le excusara, siendo respaldados con disimulado entusiasmo por la Fiscalía.

El último panelista de la tarde ¿ameniza?... el día. La próxima inspiración de Gerardo se basa en este personaje, que hace reír por igual a abogados y alguaciles.

Su nombre es David Cuevas y no tiene relación con Cuba. Su problema es que trabaja para el condado, donde medran todas las alimañas políticas que pululan en Miami; el pobre hombre no sabe cómo arreglárselas para poner en la balanza su deber como jurado y el trabajo con que alimenta a su familia.

No entiende ninguna pregunta y la jueza tiene que repetírselas varias veces; entonces se pone a meditar antes de responder y, tras una eternidad, contesta algo completamente ajeno, o pide a la jueza que repita la pregunta de nuevo hasta que esta se la vuelve a hacer, cada vez de una manera diferente. Trabajosamente se las va arreglando para hacer saber que teme por las consecuencias de un veredicto contrario a los deseos de la claque anticastrista. Y tras media hora de preguntas y respuestas, se logra perfilar cuál era su conflicto, entre bostezos y cabezazos de la concurrencia.

Aunque ya sabemos que teme por su seguridad si el veredicto no agrada a la industria del odio en Miami, no se ha podido precisar exactamente qué veredicto él considera el correcto para los “combatientes verticales” del gueto. Tras mucho buscar la jueza encuentra las preguntas apropiadas:

—¿Usted temería a las consecuencias de un veredicto de culpables?

—No.

—¿Usted temería a las consecuencias de un veredicto de no culpables?

—Sí.

—Muchas gracias.

Y con la misma, el señor Cuevas abandona la sala, aliviado de poder regresar a su trabajo sin tener que enfrentar la ira de algunos de sus colegas y jefes, que cada día sueñan con llevar la “democracia” a Cuba. La jueza da por terminada la jornada hasta mañana lunes.