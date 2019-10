Dar el pecho al bloqueo, con fuerzas, de corazón y “buena fe”

Israel Rojas y Yoel Martínez fueron dos jóvenes que hace 20 años se unieron de “buena fe” para enamorar con su música, para proponer algo diferente, para contar con sus letras a Cuba y a su gente. Buena Fe canta y el corazón vibra.

Partieron de Guantánamo en esa travesía, dos décadas llenas de premios y éxitos. Pero, como tuvieron la suerte de nacer en Cuba, son miles los obstáculos que vencer para hacer su música, para atravesar fronteras y llevar arte a otras latitudes.

Son guerreros de pura cepa, de los que despiertan con la premisa de hacer, como asegura Israel: “hay que buscar alternativas y nunca dejarse derrotar. Cada día seguir creando, seguir empujando, seguir echando palante, como nos han enseñado las generaciones anteriores. Trabajar, trabajar e inventarnos un sueño posible”.

Cuba es música y esa verdad no es secreto para nadie, por eso atacan a lo que consideran “un punto débil”. Lo que ignoran es que una guerra cultural no se puede vencer sin argumentos y con falacias, mucho menos en una sociedad culta como la nuestra.

La cultura cómo bien dicen es el escudo y espada de la nación, y una nación sin armas para defenderse está sola. Aquí las armas son las verdades, es la música que se respira desde oriente hasta occidente, son las ganas de crear, de narrar y pintar con colores nuestra cotideaneidad.

***

El bloqueo es una realidad palpable. En la música, de 37 unidades artísticas que pudieron haber promocionado su trabajo en el territorio de los EE.UU., solo 24 obtuvieron el permiso de entrada a este país, lo que denota un decrecimiento en 13 proyectos con respecto al año anterior.

No obstante, se debe destacar el positivo impacto promocional que tuvo el Festival de Artes de Cuba realizado en el Kennedy Center de Washington, que contó con la presencia de 104 músicos.

A pesar de que varias compañías estadounidenses han manifestado su interés en negociar con la agencia BIS MUSIC, por temor a las restricciones del bloqueo se han negado a enviar su documentación legal para efectuar los contratos correspondientes. Como consecuencia, se han registrado pérdidas de más de 100 mil dólares por este concepto.

Solo en el 2018 la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales Egrem reportó pérdidas de alrededor de 3 millones 60 mil dólares. Utilización de pasarelas de pago, trabas en los trámites migratorios, cancelaciones de presentaciones artísticas en varios puntos de la geografía, son algunas de las afectaciones, además del equipamiento en los estudios de grabaciones y en la importación de materias primas.

Agrupaciones del catálogo de Musicuba no pudieron realizar presentaciones en los Estados Unidos. Las limitaciones consulares para realizar los trámites migratorios los obligaron a viajar a un tercer país. Leoni Torres, El Club de los Soneros Dorados, el Septeto Santiaguero y Alain Pérez fueron algunos de los perjudicados.

Empresarios tradicionales que trabajaban hace años con las con agrupaciones artísticas cubanas no lo hicieron en el 2018, por una razón obvia: el recrudecimiento del bloqueo afecta sus intereses económicos. El dúo Buena Fe fue uno de los principales afectados.

***

Israel: “Soy ciudadano cubano, y por supuesto el bloqueo me afecta. Como músico es bien difícil. No podemos acceder a los instrumentos, a los software que utilizan hoy las plataformas de grabación, ni al comercio digital de la música, una tendencia que prima en el mercado. Tenemos que depender de un tercero que ubique a tu música en esas plataformas”.

-El cantante líder del dúo cubano asegura que la música cubana es una de los principales recursos del país, por el movimiento de grandes artistas que existe, y por la calidad de la música que se genera. Entonces, “no se corresponde la ubicación de esa música en los grandes circuitos de mercado y buena parte de esa responsabilidad la tiene el bloqueo económico y financiero contra Cuba”.

“Hoy existen condiciones para que la industria nacional se sobreponga y a partir de un estudio y un rediseño tenga un mayor alcance. No es menos cierto que el bloqueo ha afectado tremendamente y no solo a Buena Fe, sino a generaciones de músicos que han visto pasar sus mejores días creativos sin haber podido llegar al público que potencialmente podrían tener fuera de Cuba”.

Por su parte Yoel, considera que hacer música, con la ventaja de que sea buena y comercial, sino está en un mercado, sino tiene una disquera que pueda apostar por lo que hace el artista, no existe.

-¿Y las alternativas?

Y: “Seguir apostando y denunciando, para que nos quiten el bloqueo, sino nuestros hijos y nuestros nietos van a heredar el mismo problema”.

I: “La mejor manera es adaptarse, hemos nacido con esa situación pero eso no nos impide avanzar, seguir creando y encontrando los recursos, buscando amigos que te ayudan. Siempre hay gente enamorada de lo que hacemos. No solo la de Buena Fe, sino toda la música cubana. Hoy el mundo se ha vuelto más multipolar y eso también abre oportunidades, independientemente del asedio y la persecución”.

“El bloqueo a Cuba ha sido tan prolongado que crea una inercia, una cultura propia del bloqueo, de entender de que uno nace en un país en que si vas a hacer algo, no siempre es fácil. Pero, también, la gente te ve de manera diferente”.

***

Gracias al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en el 2018 se perdieron presentaciones artísticas en Colombia, Perú y Francia, ya que los empresarios temieron hacer transferencias a Cuba al pagar los servicios solicitados.

Como resultado del recrudecimiento de esta política, se impidió la celebración del Tercer Encuentro de editores, distribuidores y agentes literarios de Cuba y los EE.UU., previsto a realizarse en Cuba durante la Feria Internacional del Libro 2019. También se imposibilitó la participación de Cuba en exposiciones, eventos editoriales y literarios, así como en ferias del Libro de los EE.UU.

La Egrem busca alternativas. Ha suscrito acuerdos de colaboración con distribuidores de música digital como Altafonte o The Orchard, porque no es posible que los álbumes producidos por esta casa discográfica se comercialicen, de mutuo acuerdo, en plataformas “más populares” como Spotify o Amazon Music, que ofrece no solo servicios de venta, sino otros populares como la escucha en streaming.

En un determinado momento se pensó en realizar negociaciones con empresas de cruceros, para que agrupaciones cubanas se presentaran a bordo, sin embargo, este anhelo no fue posible porque esos navíos debían de abordar en un puerto de Estados Unidos.

Las transferencias bancarias también se encarecen ante la negativa de bancos a transferir de forma directa a las instituciones financieras cubanas. Se buscan pasarelas de pago, que aplican tasas de interés, según la cantidad de operaciones y montos, de hasta el 5 y el 7 por ciento. Además, a este costo se le agrega los importes por temas cambiarios ya que Cuba no puede transferir en dólares americanos.

***

Los dos músicos cubanos cuentan que cuando llegan a cualquier país a promocionar un disco o una gira, los medios de prensa, por inercia, preguntan siempre por política.

“Muchas veces descubres que no lo hacen por malo, lo hacen por desconocimiento, por contrastar, porque no tienen acceso a toda la información, porque el bombardeo mediático que hay contra Cuba es sumamente confundidor”, asegura Israel. “Hay una cultura de la incultura sobre Cuba, que desgraciadamente ya nos pasa factura”.

“En los últimos años el intercambio cultural ha sido muy atacado, con un gobierno actual mucho más agresivo y esto ha devenido en cancelación de conciertos, empresarios que han decidido no seguir adelante a la hora de apostar por Buena Fe, por los riesgos que le pueden ocasionar en los Estados Unidos. Pero todo eso lo asumimos con tremenda normalidad y tranquilidad”.

***

En el 2018 la Egrem, tras el cierre de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, generó gastos consulares que ascienden a los 25 mil dólares, porque para obtener una visa a gigante americano tiene que ser por un tercer país.

Por ejemplo, el CD “Tributo a clásicos cubanos”, del Septeto Santiaguero resultó premiado en ese mismo año en los Grammy Latinos y, gracias a la política cultural del país en la promoción de la vanguardia artística, todos los integrantes de la agrupación pudieron viajar a Las Vegas a recoger su premio.

Asimismo, se confrontan problemas con el acceso a tecnologías de avanzada que permitan disponer de productos competitivos a nivel internacional. Los Estudios de Grabaciones Siboney, en Santiago de Cuba tiene equipamientos obsoletos que no se han podido sustituir.

De igual manera, el cerco contra Cuba ha afectado la producción de álbumes que relacionen artistas cubanos de renombre como Omara Portuondo y Los Van Van.

Las estrategias en este sentido se encaminan en hacer producciones de dúos con artistas de la talla de Barbara Streisand, Julio Iglesias y Julieta Venegas, pero, la Ley Bergam, que impide que Estados Unidos intervenga en la realización de un producto cubano, frenó estos proyectos.

***

-¿Y cuál es el mensaje de resistencia?

Israel: “Hemos aprendido que no nos podemos llenar la boca con decir que se es revolucionario. Puedes llenar mil papeles o decir mil discursos afirmando que eres cubano y te mueres por Cuba y desdecir eso con los hechos. La única manera en que puedes ser coherente y luchar contra las dificultades, es crear cada día mejores canciones, tratar de ser cada día más útil a tu pueblo y a tu gente, y tratar de que el arte que hacemos este lo suficientemente mejor hecho, para que en cualquier plaza que llegues la gente respete tu música, por la factura, por su calidad y por ser representativo del pueblo que la sustenta. Si eso está bien, lo demás va a estar bien.

Yoel: “Trabajar mucho. Sí, es una realidad, hemos aprendido a quejarnos menos y a trabajar más. No importa que las condiciones no te acompañen, si quieres hacer algo, aunque te quiten la guitarra, vas a poner los acordes con el alma y vas a seguir haciendo música”.