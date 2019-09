Patrick Oppmann: Aplatanado en La Habana (+ Fotos)

Patrick Oppmann es el corresponsal de CNN en inglés en La Habana. Ocho años en la Isla. Un montón de vivencias que ha asumido con respeto y afecto. Y hoy una exposición fotográfica de su mirada a La Habana, de las sorpresas que su lente atrapó y que están expuestas en la Galería “Carmen Montilla” del Centro histórico de la ciudad: Aplatanado en La Habana… que lo dice todo.

Patrick Oppmann llegó a La Habana en el año 2004. Tomar fotografías se convirtió en su obsesión y del descubrimiento de sus rincones nació su amor por la ciudad, más allá del trabajo periodístico. Y cuando tuvo suficientes fotos, se lo planteó como un homenaje a la ciudad y su ofrenda por su cumpleaños 500. La Oficina del Historiador de la ciudad acogió la idea y se puso en marcha.

La muestra la componen 18 fotografías que según su autor muestran la magia de La Habana, la sorpresa, el encantamiento que produce a todos. “Trato de buscar los momentos bellos, que mi cámara no interrumpa la vida, que no invada, que no tenga mirada de turista. Para mí como fotógrafo es un sueño vivir en La Habana”.

“Me impresiona mucho la vida que emana de la calle, de la gente. La ciudad es como un museo vivo. Siempre está pasando algo. Y estas fotos intentan decir esto, por ejemplo, hay una foto de una mujer cantando. La tomé el día en que Trump anunció que se cancelaba la entrada de cruceros a La Habana.

“Esa noticia me dejó muy deprimido porque esa era una posibilidad de que más norteamericanos vinieran a conocer a Cuba. Entonces salí a caminar y me encontré una mujer cantando en un barrio humilde de la Habana Vieja y me di cuenta que pase lo que pase, nosotros los habaneros vamos a estar bien porque hay vida, hay esperanza y hay canciones con esa energía que no hay en ningún otro lugar del mundo”.

—¿Por qué ese nombre de la Muestra de Aplatanado en La Habana?

—Después de un tiempo, los cubanos empezaron a decirme que yo estaba aplatanado en Cuba, y eso me encanta, pa´ mí es estar cubanizado, con valores que aprendí aquí.

Patrick Oppmann se estrena como expositor, prepara un nuevo paso, sigue viviendo junto a La Habana, con ella dentro del cuerpo, para seguir contándola.