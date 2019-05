Sabor y Tradición: Pudín de piña

Hoy, buscando en un libro, encuentro términos que quizás pocos recuerden lo que so: ¡Chicha!, ¡Agua de loja!, ¡Sambumbia!, ¡Garapiña!, ¡Café con agua! Pues bien, eran bebidas que se preparaban con cierta frecuencia. Me imagino que no existían los refrescos de botella o de lata, ni tampoco los sobrecitos para prepararlos. Aquellos eran menos dañinos al organismo.

Uno de los más conocido es la garapiña, se confeccionaba con la cáscara de la piña madura, bien lavada, que se colocaba en un recipiente de cristal, se cubría de agua, se le ponía un paño encima para taparla y se dejaba al sol y sereno durante 8 o 10 días para que fermentara. Pasado ese tiempo, se colaba y se guardaba en botellas de cristal y se tapaban. Hasta que se quería servir. Entonces, se le añadía agua, azúcar y era un excelente refresco con virtudes diuréticas, además.

La chicha es menos conocida. Siempre la asocié con una bebida mexicana, pero era otro de los refrescos que hacían nuestras bisabuelas o abuelas para pasar el verano, que no era tan crudo como el que se tiene hoy en día. Consistía en poner en un recipiente de cristal, agua, azúcar, el zumo de limones y con la cascara de estos se hacía una muñeca… No, no, no es lo piensan.

Se le decía muñeca a un pedazo de tela, preferiblemente de lienzo, donde se colocaban las cáscaras, ralladura de nuez moscada, un pedazo de canela, unos clavos de olor, y unos granos de pimienta, todo machacado, se ataba con un hilo y se introducía en el recipiente, que se cubría con un paño y se dejaba al sol y sereno durante 8 o 10 días a fermentar. Se colaba y se guardaba en vasijas de cristal y a la hora de servirlo se endulzaba con azúcar, se polvoreaba con canela, y si queda muy fuerte se podía reducir con agua.

En la próxima les seguiré contando, espero que disfruten este rico pudín de piña.

Pudín de piña

Ingredientes:

Masa de una barra de pan, 1 taza de leche, 1 taza de jugo de piña, 3 huevos ,3 ruedas de piña, 1 taza de azúcar blanca, 1⁄2 taza de azúcar prieta, 1⁄2 cucharadita de vainilla, una pizca de sal.

Preparación:

Pele la piña y córtela en ruedas, reserve una, y las demás píquelas en cubos pequeños.

Eche en un recipiente la leche, el jugo de piña, la vainilla, la sal, los huevos batidos, la masa de pan picada en dados y el azúcar blanca, poco a poco, sin dejar de mezclar. Añada los dados de piña y deje reposar.

En un molde haga un caramelo con el azúcar prieta; cuando esté unte todo el molde. Coloque la rueda de piña entera dentro del caramelo del fondo y refresque un rato.

Cuando esté fresco vierta la mezcla en el molde, tápelo con un papel y átelo con un hilo. Póngalo dentro de una olla con agua para cocinar en baño María, con presión, durante veinticinco minutos.

Saque el molde y póngalo a enfriar hasta la hora de servirlo. Viértalo en una dulcera.