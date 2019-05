Sabor y Tradición: Huevos rellenos

A cualquier pintor se le va un borrón, como dice el refrán. A la hora de criticar y hablar siempre encuentran un defecto, pues bien, yo no soy una periodista, ni una escritora, y mucho menos chef. No tengo por qué saber ciertas reglas que deben tener en cuenta los editores.

Simplemente soy una ingeniera, intrusa por demás, de cuando no se tenía mucho en cuenta la ortografía. Como siempre digo en eventos internacionales, en los que he sido invitada a compartir con grandes chefs: “Soy una ama de casa que cocina”. Eso, dicen, lo hago bien. Disculpen mi vanidad, pero —como decía Goethe— solo los mendigos son modestos. ¡Sí, es verdad!

Y, por otra parte, les comento lo difícil que es redactar una receta para que otro tenga la idea de cómo se debe hacer. En muchos casos le he tenido que preguntar a mi esposo: ¿Cómo digo para que entiendan que es así?

Nada, ando metida en un mundo de cocina, donde lo único que sí sé hacer es cocinar, y de más está decir que cocino lo mejor que puedo porque aprendí la cocina tradicional de mi mamá, que no era muy ducha en el oficio y sí en la costura. Tuve como tía a una gran repostera, capaz de hacer un dulce de calabaza amarilla “de chuparnos los dedos”. Y la abuela: una isleña que cocinaba de maravilla.

Y si hago este trabajo es para rescatar nuestras tradiciones y hacer llegar a ustedes esas recetas que ya no se hacen, que muchos desconocen, porque unas están en el olvido y otras las han cambiado tanto que ya no sabemos qué son.

Lo importante no es cómo las escriba, sino que recuerden las recetas y las trasmitan a las nuevas generaciones, para que sepan que sí teníamos una cultura culinaria, y de una larga historia. Muchas veces criticamos la paja en el ojo ajeno y no vemos la cabilla que tenemos en el nuestro.

Asimismo, en muchas ocasiones echamos la culpa a las situaciones de escaseces y penurias que hemos tenido o tenemos, solo para justificar la mala cocina que se hace.

Pero buscando y buscando me encuentro con un libro de 1955, ¿Gusta usted?, y la historia se repite. Echamos la culpa al momento y no a la realidad: no se sabe cocinar. Aquí les dejo un fragmento del libro y ustedes saquen sus propias conclusiones.

El artículo, escrito por Blanca García Montes de Terry, se titula “Por qué eran mejores los cocineros de antes”, .

Entrando ya en tema, hoy les traigo huevos rellenos. Me llamó mucho la atención cuando, trabajando varias recetas de la cocina polaca, vi también los huevos rellenos. Así que les voy a poner las dos recetas, la polaca y la que se hacía en casa. Espero las disfruten.

Huevos rellenos a la polaca

Ingredientes:

Ocho huevos duros, 8 ramitas de perejil, 8 ramitas de eneldo, ½ macito de cebollino, ½ barra de mantequilla, 1 cucharadita de pimentón dulce, ½ taza de migas de pan, cuatro cucharadas de queso rallado.

Preparación:

Limpiar, lavar y picar finamente el perejil, el eneldo, los cebollinos.

Poner en una cacerola a cocinar los huevos 5 minutos sin que se les parta la cáscara, sacarlos y con un cuchillo bien afilado partir con cuidado y de un solo corte los huevos con cáscara a la mitad.

Extraer con cuidado las yemas y las claras por separado; poner las yemas en una fuente y aplastarlas con un tenedor y picar las claras bien finitas, mezclarlas con las yemas. Agregar el perejil, el eneldo, el cebollino y un ¼ de mantequilla derretida mezclándolo todo, y sazanarlo con la sal y el pimentón a gusto.

Cuando tenga lista la masa, rellenar los cascarones de huevos, polvorearlos con migas de pan y queso rallado. Picar el otro cuarto de mantequilla y ponerlo encima de cada huevo. Colocarlos en la bandeja de hornear y meterlos al horno. Dejar que se doren, sacarlos, ¡y listo!

Huevos rellenos y rebozados

Ingredientes (4 servicios):

Nueve huevos, ¼ taza de jamón molido, ½ cebolla, 2 dientes de ajo, 1 ají, sal a gusto, 1 taza de pan rallado, aceite.

Preparación:

Poner en un caldero ocho huevos con agua suficiente para cubrirlos. Adicionar la sal y cocinarlos con cuidado para que no se abran. Cuando la cáscara esté cuarteada, bajarlos y dejarlos refrescar. Con un cordel o cuchillo picarlos a la mitad y extraerles las yemas. Ponerlas en un plato y añadir el jamón, la cebolla picada bien fina, los ajos limpios y machacados, el ají picado finamente y sal. Hacer una mezcla y rellenar las claras con ella.

Hacer un batido con el huevo sobrante y pasar por él las claras rellenas. Pasarlas después por el pan rallado. Echarlas en un sartén con aceite bien caliente hasta que se doren. Servirlas en una fuente.