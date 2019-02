Sabor y Tradición: Arroz con pollo

Hemos hablado de las diferentes formas que podemos presentar el arroz. Ese grano tan gustado por los cubanos que sin él nos parece que no hay mesa puesta. Pues bien, ¿quién no oyó decir, retuércele el pescuezo al pollo? Era una frase muy socorrida cuando llegaba visita a la casa o un grupo de amigos dispuesto a compartir un delicioso Arroz con pollo.

Es un plato no para diario, sino para ocasiones donde la familia se reunía o un grupo de amigos para socializar, por lo general era un plato dominguero, pues con un pollo o una gallina podían comer varias personas. Y no tan solo se hacia el arroz, también se aprovechaban las vísceras, el pescuezo, las alas y se hacía una deliciosa sopa. Donde la imaginación podía llevar a la creación y hacer una sopa con tostones dentro, o con malanga. Todo dependía de la pericia de la cocinera para dar alimento a los invitados.

Les confieso que nunca supe matar uno. Y cuando lo necesitaba salía a buscar a un o una valiente que le retorciera el pescuezo.

Esto no quiere decir que no lo podamos hacer ahora, quizás es mejor, no hay que buscar a nadie quien le retuerza el pescuezo al pollo. Por lo que les propongo una rica Sopa de pollo y un Arroz con pollo, disfruten.

Sopa de pollo

Ingredientes (4 servicios):

Menudos de pollo (corazón, hígado, molleja, pescuezo, alas, patas) o puede utilizar los dos muslos, 2 plátanos verdes, 1 taza de fideos, 1 cebolla, 4 tomates maduros pequeños, 4 dientes de ajo, 1 ají, 1 hoja de culantro, 1 rama de perejil, aceite, 1 limón, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave bien los menudos de pollo. Limpie y pique la cebolla en cuatro. Lave y pique los tomates en cuatro. Limpie y macere los ajos. Lave y pique en ruedas el limón. Limpie, lave y pique el ají en tiras. Lave la hoja de culantro y la rama de perejil. Limpie y pique el plátano en ruedas para hacer los tostones.

Ponga en una cacerola a la candela con la menudencia de pollo, el tomate, la cebolla, el ají, los ajos, sal y agregue 3 tazas de agua. Déjelo cocinar durante 10 minutos.

Mientras, ponga una cacerola con aceite a la candela y fría los plátanos. Cuando estén listos, sáquelos y aplástelos como si fuera a hacer chatinos. Añádalos a la olla y agregue la hoja de culantro, los fideos. Puntee de pimienta y sal, déjelo a la candela 10 minutos más hasta que estén los fideos, bájela agregue la hoja de perejil y tápela hasta que la sirva.

Adórnela con el limón cortado en ruedas.

Arroz con pollo a la chorrera

Ingredientes (4 servicios):

Un pollo o 3 cuartos de pollo, 4 medidas de arroz, 1 cebolla, 1 ramita de perejil, 6 dientes de ajo, 2 ajíes pimientos, 4 tomates o ½ taza de puré de tomate, ½ taza de vino o vino seco, ½ cucharadita de comino, 1 lata de petit pois /puede sustituirlo por una taza de maíz tierno cocido) 1 lata de pimientos o 4 ajíes pimiento maduros asados, 1 cerveza, 1 cucharadita de bijol, aceite, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y corte el pollo en octavos o deshuéselo. Limpie, lave el arroz. Limpie y pique la cebolla en ruedas, Lave el perejil. Limpie y macere los ajos. Limpie, lave y pique el ají en tiras. Limpie, lave y pique en cuatro los tomates

Ponga una cacerola a la candela con 3 cucharadas de aceite, agréguele la cebolla, los ajíes, los ajos, el comino, sal y cuando empiece a sofreír añada primero el pollo, sofríalo, y luego el arroz, mézclelo bien en el sofrito y agregue los tomates, el vino o vino seco, 8 medidas de agua de las que utilizo con el arroz, el puré de tomate, el bijol, puntéelo de sal y pimienta y déjelo cocinar a fuego medio hasta que el pollo esté cocinado y el arroz abierto. Si utiliza la lata de pimientos y la lata de petit pois, agréguele al líquido. Agregue la cerveza, póngale los pimientos encima y si la tiene a mano tápelo con una hoja de plátano, Déjelo así hasta que lo sirva en la mesa.

Acompáñelo con una buena ensalada de vegetales frescos y plátanos maduros fritos.