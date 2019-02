Luyanó: Que las insuficiencias no retrasen la recuperación

Yamilé, Niurys y Yannia Teresa son solo algunos nombres de las miles de personas que perdieron parte de su vivienda en el reparto capitalino de Luyanó, y que por estos días llegan a las Oficinas de Trámites para adquirir los documentos necesarios para la compra de materiales de la construcción.

Actuar con rapidez, pero a su vez con la precisión y calidad requeridas son hoy retos de estas oficinas que se han creado en los municipios afectados por el paso del Tornado del pasado 27 de enero, asunto nada fácil cuando se mezclan el estrés, el cansancio y la premura por resolver cuanto antes los problemas de los damnificados.

La realidad es que el tema del funcionamiento de las Oficinas de Trámites es hoy uno de los más complejos en el momento actual de la recuperación, y así lo constató Cubadebate en un recorrido por uno de los puntos de venta del municipio Diez de Octubre.

Según la más reciente reunión del Consejo de Ministros, convocada para dar seguimiento a las labores de recuperación en la capital, hasta el momento se han atendido unas cinco mil personas de estas localidades, pero ¿cuál es la realidad detrás de las cifras?¿Qué opinión tienen los daminificados sobre el procedimiento para los trámites y el trabajo de estas Oficinas? ¿Qué elementos aún se requieren perfilar para viabilizar la llegada de la ayuda a quienes hoy más lo necesitan, en momentos en que se reclama eficiencia y sensibilidad para llegarle a las soluciones? Con preguntas como estas llegó nuestro sitio web a Luyanó y ahora les compartimos respuestas.

Documentos en regla: la clave para arrancar

Unos mil damnificados deberán ser atendidos en la Oficina de Trámites de Luyanó y Villanueva, de los que ya casi 900 han sido procesados, corroboramos en entrevista con población afectada y trabajadores.

Las oficinas trabajan sin descanso hasta entrada la noche, pero problemas con la tramitación (documentos que faltan, firmas sin emitir o flujos de trabajo desorganizados) demoran el proceso para que los damnificados puedan adquirir los materiales necesarios.

De acuerdo con Andy Díaz Galindo, administrador de este punto de venta, solo unos 106 expedientes están ya listos, de los mil casos antes mencionados.

“Tengo un personal en el Punto de Venta que está trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, y tenemos disponibilidad de los materiales más vulnerables como gravilla, arena, polvo de piedra, cemento, techas, tejas de fibra, puertas, ventanas, entre otros. Aquí han ido llegando los diferentes materiales y los estamos comercializando, pero no es menos cierto que algunos problemas con los papeles han entorpecido la rapidez del proceso”, declaró Díaz Galindo, quien nos confiesa que lleva desde el lunes trabajando sin descanso y sin poder ir a su casa.

Pareciera que el mundo se ha detenido para quienes trabajan en este punto de venta y que hoy la tarea de orden es ayudar a los cientos de personas que aún no tienen un techo seguro; pero a veces no todo es tan facil como parece.

“Antes de llegar a mí tienen que tener listos varios documentos, como el certifico de damnificado, el dictamen del técnico de vivienda con las afectaciones que tiene el inmueble, el certifico hecho por el mismo técnico de vivienda de los productos que le hacen falta para satisfacer la necesidad según el daño que tenga, y el certifico de la forma de pago. En este punto ha habido problemas, porque hemos tenido que virar papeles para atrás, por falta de firmas y tachaduras”, explica.



“Estamos tratando de ayudar, pero si yo recibo un papel aquí mal pueden existir otras consecuencias. Algunos de estos problemas han ido mejorando, porque nos hemos ido poniendo de acuerdo, pero hay que reconocer que al prinicpio era un desaste. Mandaban el papel para acá y yo tenia que virarlos para atrás porque estaba mal elaborado”.

Con respecto a la disponibilidad de materiales de la construcción, Gesysa Saborit Vergara, Jefa de la Unidad Básica del Mercado Artesanal Industrial de Bienes en Depósito y Decomiso, planteó que hay disponibilidad de los materiales fundamentales, pero significó que hay otros con los que aún no se cuenta.

“Si de todos los recursos que demanda en su ficha técnica hay algún material que no tenemos, el solicitante no los pierde. Se le queda un expedienmte abierto, y por un submayor se tiene el control de los productos que se le han facturado, para que la persona pueda luego comprar aquellos que no adquirió en el momento”.

Saborit aseguró que está garantizada la transportación de los materiales de la construcción hasta la vivienda de cada damnificado, pues la empresa de transporte Promat se encuentra a tiempo completo brindando servicios. “Cuando sale un camión, entra el otro, y durante el día no paramos de ofrecer servicios”.

De trámites y otros demonios

Justo frente del punto de venta de materiales de la construcción de Luyanó y Villanueva se encuentra la Oficina de Trámites de esta localidad. Cubadebate entró a este inmueble buscando conocer las experiencias y constató no pocas insatisfacciones.

Una vecina de Blanquizal 109 y Remedio, Liuba Castro Alegre, destacó que la mayor parte de los problemas han estado con las firmas. “Nos están dando los papeles sin todas las firmas y luego cuando uno llega aquí no nos pueden vender los materiales, y con razón”.

Castro Alegre, quien perdió la cubierta de su casa, precisó sin embargo que por parte de la venta de materiales el trato ha sido muy bueno, pues en su caso ha encontrado todos los productos que demandaba.

“Los que despachan los materiales no tiene la culpa de los problemas que han surgido, porque aquí se trabaja con dinero y hay que tener las cosas claras. Yo no me quejo de la demora porque somos muchos los que reclamamos del servicio y la ayuda a la misma vez, pero lo que no puede pasar es que haya trabas innecesarias. Hemos tenidos que hacer el mismo papel 8 veces.

Asimismo, Yannia Teresa Ortiza, otra damnificada que perdió parte del techo de su casa con el paso del tornado, llama la atención respecto a la desorganización, que puede retrasar los procedimientos.

“Si cuando llegaramos al que nos va a atender nos encontraramos con una respuesta lógica, fehaciente, que nos demuestra que están trabajando de manera concatenada, esperamos pacientemente el turno, pero no es así. En mi caso yo estuve tres días para que al final me dijeran que se había perdido el papel que emitieron la técnica y la trabajadora social. A esa hora tuve que reportarme nuevamente para que me hicieran la planilla, y ahora las planillas están allá adentro esperando una firma”, cuenta.

Por otra parte, Esther Lozano refirió otro de los errores más frecuentes: “Cuando me hicieron los papeles no me pusieron los tornillos para las tejas, y ¿con qué las voy a fijar? Entonces tienes que hacer doble cola para buscar primero las tejas y luego para buscar los clavos porque no te lo ponen en la primera factura. La atención ha sido buena, pero estas cosas no son fáciles. En mi caso perdí toda la manta del techo y ahora si llueve se me filtra todo”.

Otra damnificada se acercó a nuestro equipo y apuntó con el dedo hacia sus papeles. “Me dieron estos documentos, pero falta uno que es el Certifico. Tengo esperar otra vez para ser atendida y además me falta una firma. No entendemos, nos entregaron esto y nos dijeron que ya estaba todo listo para comprar los materiales. Y ahora no es así”.

Niurys Interian y Olimpia Maturell llamaron la atención sobre el mismo fenómeno: la defectación de las viviendas por parte de inspectores o técnicos.

De acuerdo con Interian, habitante de la calle Remedios entre Reyes y San José, no la han ido a visitar, por lo que demanda con urgencia que se atienda su caso, ya que perdió una parte del techo, y la otra se encuentra en peligro de derrumbe.

Otro criterio lo aportó Yamilé de Armas Valiente: “El problema que veo es que se me ha facturado cierta cantidad de materiales porque son los que habían en existencia, y luego hay que regresar porque llegan más y hay que pre facturar de nuevo. Demora si ha habido y afuera hay personas que han tenido que volver 4 veces al rastro por errores en las firmas. Es inadmisible que no puedas comprar los materiales de la construcción estando aquí porque te falte una firma”.

Organizar, viabilizar, rectificar

Buscando respuestas a tales insatisfacciones, Cubadebate conversó con Reinier Palacios, quien explicó que parte de la demora responde a que se trata de un procedimiento que debe ser auditable.

“Eso significa que aunque querramos hacerlo expedito para las personas, debe ser además duradero y legal. Puede que algún técnico haya tenido un error en la manera en que se hace, y se ha rectificado el proceso del expediente, pero los errores que puedan ir saliendo se rectifican en el momento, porque está activado el Consejo de Defensa. Nosotros no queremos decir que todo está bien. Para nada. Hay personas afectadas que se han demorado con la visita del técnico unos dos o tres días y luego han tenido que esperar por una cola para el expediente. Contamos con alrededor de 45 técnicos de tres municipios, Centro Habana, La Lisa, y Diez de Octubre, y ya se hizo un levantamiento cuadra a cuadra, para ver todas las personas que están pendientes y poder citarlos. Estamos trabajando con los delegados y y con la presidenta del Consejo de Luyanó, y tenemos un apoyo de los cuadros políticos”.

Hoy no caben dudas del gran trabajo de toda la capital para levantarnos de los daños del tornado. Sin embargo, organizar y viabilizar la gestión tanto en las Oficinas de Trámites, como en los diferentes Puntos de Venta, es uno de los asuntos que más atención requiere en estos momentos, y a ello ha llamado el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz Canel Bermudez.

Rectificar errores, revisar procedimientos, crear condiciones en los establecimientos para que sea menor la espera de las personas son desafíos urgentes que tiene la recuperación de La Habana.