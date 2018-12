Lo que (quizás) no sabías de “Insumisas”, el filme de Fernando Pérez y Laura Cazador

Fernando Pérez debe cuidarse de “malcriar” al público del Festival, porque ya es una especie de consuelo y lugar común contar con un filme de este gran director cubano en la gran pantalla. Vuelve con sus historias duras, de tonos azules, vuelve, sin embargo, no a la imagen de la contemporaneidad de la Isla como lo hizo con los largos que lo encumbraron en el sitial de honor en la cinematografía nacional. No es que vaya a abandonar ese estilo de representar lo que más late en la realidad de nuestros días, pero la historia de Insumisas, basada en el siglo XIX, le fue irresistible. Él mismo lo comenta, Insumisas puede ser tan contemporánea como la vida que ahora vemos y palpamos.

Desde inicios del rodaje la prensa ha seguido de cerca el desarrollo técnico de la película, una coproducción entre Cuba y Suiza y también una producción con dupla de directores: Laura Cazador y Fernando. Si es usted un curioso del Cine, aquí le contamos algunos detalles que, quizás, no conocía de Insumisas.

La historia real de Enriqueta Faber

El filme está basado en hechos reales aunque sus directores resaltan que no es autobiográfico. El primero en reflejar la historia en el papel fue el Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, en 1819, con el título “La primera mujer médico en Cuba”. Enriqueta Faber nació en Lausana, Suiza, el año 1791. Casada con un oficial del regimiento de Napoleón se va con su esposo, un matrimonio arreglado, a la guerra con Alemania, donde el marido muere en una batalla. Viuda a los 18 años marcha a París y decide vestir de hombre y estudiar cirugía bajo el nombre de Enrique Faber, la única alternativa de una mujer de la época que la alejara de las, al parecer, dos únicas condiciones para el género: matrimonio o prostitución. Ya como médico estuvo con el ejército en Rusia, España, la Antilla-francesa de Guadalupe, hasta llegar a Cuba, todo esto como Enrique Faber.

Un Tribunal del Protomedicato de La Habana le examina y autoriza a ejercer en todo el territorio. A propuesta del Tribunal, el Gobierno le nombra Fiscal del Protomedicato en Baracoa. En la villa conoció a la joven Juana de León, desnutrida, pobre y enferma de tisis, a quien le propuso matrimonio, formal pero no real, con la finalidad de cuidarla y prolongar su vida. Cuentan que los primeros meses de matrimonio transcurrieron felices para ambas pero Juana, curada de su enfermedad quería consumar. En esos días Faber recibe una notificación, prohibiéndole el ejercicio de su profesión mientras no tuviese autorización oficial para ello, porque se decía que su título era falso y que pertenecía a un pariente fallecido en las batallas de Napoleón. Para aclarar su situación profesional, marcha a La Habana y aprovecha la oportunidad para confesarle al Obispo Espada su secreto. El obispo le dice que el asunto es grave y le orienta que regrese inmediatamente a Baracoa y confiese a Juana que es una mujer…el resto de la historia, es el mayor regalo que “Insumisas” ofrece, así que le exhortamos a ver el filme.

El título

Insumisa era el pactado, pero por una cuestión de mercado los productores sugirieron pensar en otro título: ya existía una película con ese nombre. Un problema para Fernando, quien admite ser un apasionado a los títulos cortos (Clandestino, Madagascar, Suite Habana). Una infinidad de encabezados se les ocurrieron, algunos larguísimos, pero no podía ser otra la palabra, confiesan los directores, que describiera todo el filme que la concebida desde un inicio, entonces Laura sugirió ponerle el plural y así se formó “Insumisas”.

La actriz principal no habla español

Sylvie Testud, famosa actriz francesa es quien encarna a Enriqueta. Cuentan los realizadores del filme que por ser una coproducción, el protagónico tenía que ser una actriz foránea. Muchas rechazaron el papel hasta que llegó a Sylvie y esta aceptó encantada con la historia. El único inconveniente, la actriz no habla Español. Sus parlamentos fueron aprendidos al dedillo, cada palabra, cada entonación, todo memorizado. Un reto para los actores cubanos que necesitaban comunicarse como parte de la dinámica que ocurre en un set, y un reto también para los directores quienes no podía cambiar ni un diálogo, ni tan siquiera una palabra del guión original una vez aprendido por Testud.

Sylvie Testud y su método de actuación

Según los actores y realizadores de Insumisas, la actriz francesa no ensayó ni una sola vez las escenas, ni siquiera como ejercicio entre sus compañeros. Como destaca Laura Cazador, “no es que fuera algo malo, cada actor o actriz tiene su método, aunque sí pudo ser algo difícil para el resto del reparto que compartía escena con ella”.

La actriz que representa a Juana de León interpretó una vez a Enriqueta en teatro

La joven actriz cubana, Yeni Soria quien interpreta a Juana de León, la mujer de Enrique/Enriqueta, había interpretado en una ocasión el papel de Enriqueta para teatro, en una adaptación del fallecido Tony Díaz del grupo “Mefisto Teatro”. Lo más curioso de este hecho es que los directores Fernando Pérez y Laura Cazador se enteraron de este detalle en la conferencia de prensa sobre el filme, efectuada este 10 de diciembre por la presentación de Insumisas en el 40 Festival.

Locación: Un filme en Baracoa sin Baracoa

“Convencido estoy que ahora un baracoense ve la película y no se percata que no fue rodada en la Villa Primada”, dijo Alexis Álvarez en rueda de prensa. El director artístico se refirió al extenso trabajo de investigación que tuvo que realizar para lograr que todos los escenarios, exteriores, etc, reflejaran Baracoa aun siendo todo filmado en La Habana por cuestión de presupuesto. “Mi madre fue la primera persona que me dijo en cuanto vio la película, ´hijo, que feo se ve todo´, y es que en esa época según los estudios, Baracoa se encontraba en un estado deplorable de urbanización…las casas eran prácticamente bohíos, la basura estaba tirada por donde quiera, las tejas eran de madera…creo que pude recrear con fidelidad ese período”.

“Conflicto” en el dúo inquebrantable: Ureta y Fernando

“Un viejo matrimonio”, así describió en conferencia de prensa el Director de Fotografía, Raúl Pérez Ureta su relación con Fernando Pérez y es que no es menos cierto que la dupla ha trabajado junta en todos los largometrajes del realizador. Insumisas no fue la excepción a esa regla de colaboración constante, sin embargo, fue, según el propio Ureta, un reto fotográfico que ocasionó más de una incomprensión por parte de Fernando. Cuenta Pérez que el único que decía que tenía una idea clara del ambiente que se quería lograr en el filme era Ureta y que él no tenía aun claro ese aspecto.

Raúl mandó a hacer muchísimas velas reforzadas, más de las que se utilizaron en realidad, para lograr, con su estilo, esa época y que el filme logara una luz peculiar. Pero ya se alertaba, Fernando no lo tenía del todo claro y en una escena le dijo: “Parece que estoy filmando en pleno eclipse solar”.

Por supuesto que al final, este “matrimonio” bien llevado seguirá haciendo de las suyas juntos, pero algo le guarda Ureta a Fernando, y se lo recuerda de forma jocosa: “lo del eclipse no se me olvidará”.