S02E01: El Podcast de Canal USB, Mowgli y la última temporada de LQSA

Doble clic en Resumen Semanal.2.0.exe y… ¡We’re back! Volvemos con lo mejor en materia de videojuegos, audiovisuales y tecnología. Este tiempo tras terminar la primera temporada de Resumen, lo aprovechamos para cambiar la identidad visual de Canal, de ahí que vean ciertas portadas animadas en publicaciones de la sección.

Pero eso no es todo, aprovechamos este primer trabajo de la nueva temporada para anunciar que tendremos una sección dedicada al podcast: <corto>circuito. El podcast de Canal USB explorará nuevas funcionalidades (gracias a opciones de Facebook), basándose en uno de los principios de Cubadebate. Retroalimentación. Teniendo en cuenta el debate que —sabemos— se puede generar entre los foristas y los autores de los artículos, nuestro podcast se hará en vivo, con un hilo conductor establecido por la mesa de diálogo invitada, pero donde podrán intervenir los usuarios que nos escuchen.

Con la invitación sobre la mesa, no nos queda otra que comenzar este E01 del Resumen. Hoy hablaremos de las nuevas propuestas audiovisuales de CBS y Netflix que resultarán bien curiosas para aquellos que crecieron con Los tres cerditos, Caperucita roja o Mowgli. Igualmente, traemos malas noticias para los seguidores de la manzana, en especial los propietarios del Iphone 5, y los fanáticos de una comunidad de “alto standing” llamada Mirador de Montepinar. Y las medidas de una de las compañías del momento para combatir la adicción a los videojuegos.

“Cuéntame una historia” para no dormir

El canal CBS estrenó el pasado 31 de octubre Tell Me a Story (Cuéntame una historia), una serie basada en clásicos de la infancia como Los tres cerditos, Caperucita roja y Hansel y Gretel. Mas, la nueva adaptación no es apto para menores.

Con tintes de suspense psicológico, la adaptación de Kevin Williamson convierte los cuentos de toda la vida en sátiras oscuras y retorcidas que no podrás ver en la noche. Y eso se lo debemos a su creador, quien fue guionista en sagas como Scream (1996), o títulos como Sé lo que hicisteis el último verano (1997), La facultad (1998) y La maldición (2005).

Tell Me a Story es la versión estadounidense de Cuéntame un cuento, una serie española de 2014 emitida por el canal de televisión español Antena 3, que pasó sin penas ni gloria.

Le dejamos el tráiler, de esta forma decide si está listo o no para el subidón de adrenalina.

Mowgli, el niño de la selva llega a Netflix

Pasamos de la televisión a internet. Netflix compró los derechos de la película británica Mowgli, Relatos del libro de la selva y publicó el pasado miércoles el primer tráiler de la película rodada en imagen real.

Con las actuaciones de estelares como Benedict Cumberbatch (Shere Khan), Christian Bale (Bagheera) y Cate Blanchett (Kaa), la adaptación del niño de la selva es protagonizada por el actor estadounidense Rohan Chand, conocido por papeles de menos importancia en Jack y Jill y Lone Survivor.

La adaptación de Mowgli no dista mucho del dibujo animado. Sin embargo, el tráiler muestra que la historia que contará la propuesta de Netflix ahondará un poco más en la vida del niño tras conocer la civilización, algo que solo se muestra al final de la película original.

Punto y aparte, no puedo dejar de decir que me encanta cuando Netflix es el distribuidor de una película. Cuando se trata del canal de streaming, nosotros, los más cubanos de esta tierra, no tenemos que esperar por una copia con mejor calidad.

De momento, les dejo el tráiler de la película que se estrenará el próximo 7 de diciembre.

Apple abandona el teléfono más vendido de su historia

El Iphone 5 acaba de morir. La compañía de la manzana eliminó este modelo tras declararlo como descontinuado, interrumpiendo de esta forma el servicio de soporte de hardware, con la única excepción de California, la cual tendrá repuestos disponibles dos años más gracias a una ley del Estado.

Según indicó The Huffington Post, Apple declara el terminal como descontinuado cinco años después de paralizada la producción del teléfono, lanzado en septiembre de 2012.

El anuncio responde a la política de Apple, “todo dispositivo cuya fabricación terminó hace más de siete años son considerados obsoletos en todo el mundo”. Sin embargo, especialistas prevén que la decisión de la compañía puede afectar a millones de clientes en todo el mundo, teniendo en cuenta que, según sitios especializados, este modelo ha sido el más vendido en la historia de la empresa estadounidense.

Montepinar dirá adiós en la temporada 12

Para nadie es un secreto que las series españolas son bien seguidas por el público cubano. Tal vez por esa pequeña parte de España que llevamos en las venas. Aida, Aquí no hay quien viva, Los Serrano, El Internado o El Barco, han sido algunas de las series que trascendieron de memoria en disco duro por toda la isla. La más famosa para muchos, La que se avecina (LQSA), llegará a su final en la temporada 12.

Según dijo a Fórmula TV uno de los creadores de la serie, Alberto Caballero, “la temporada 12 será la última de La que se avecina tal y como la conocemos, es probable que pasemos al spin-off. Mirador de Montepinar desaparecerá”.

La noticia resultó un mazazo para muchos seguidores que tienen la esperanza de que el spin-off conserve al menos a aquellos que consideran la base de la serie. Caballero, por su parte, agregó este jueves en Twitter que la serie “seguirá viva”, pero que habrá un cambio profundo que no es precisamente su desaparición.

Con la temporada 11 sin fecha de estreno hasta hoy, Fórmula TV aseguró que no habrá cambios en el elenco actual de Montepinar, el cual contará con 13 capítulos. En cambio, la 12 estará dividida en dos partes de 8 capítulos cada una.

Vea la entrevista de Alberto Caballero a Fórmula TV

Tencent limitará las horas de juego para combatir la adicción

La compañía china Tencent, famosa en el mundo por videojuegos como Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds (Pubg) y League of Legends, limitará las horas de juego a niños y jóvenes chinos con el objetivo de luchar contra la adicción que provoca este pasatiempo.

El gigante chino, número uno del mundo en facturación de videojuegos, aclara que los menores de 12 años podrán jugar solo una hora al día, siempre y cuando lo haga antes de las nueve de la noche y después de las 8 de la mañana. En cambio, los jugadores entre 12 y 18 años podrán disfrutar de los videojuegos de la compañía dos horas al día.

Para cumplir con la medida, Tencent planea solicitar información personal a los jugadores que chequeará en la base de datos de la policía del gigante asiático.

El anuncio no ha sido del agrado de muchos, ya que la compañía, además de recopilar hábitos de consumo de los jugadores, también almacenará información personal de niños y adolescentes, considerada por muchos como una violación de la privacidad de los infantes.

China tiene casi 600 millones de jugadores según el sitio de tecnología The Verge, casi la mitad de la población de Estados Unidos. Una medida de este tipo afectaría a gran parte de los jugadores chinos. Sin embargo, la adicción en ese país es un problema recurrente que se torna aún más complicado, si se tiene en cuenta los hábitos de consumo de sus ciudadanos. ¿Será esta la solución definitiva a la crisis que enfrenta el gigante asiático?