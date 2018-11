Lecturas cubanas a las elecciones de medio término en Estados Unidos

En unos comicios vistos como el primer referendo de la administración Trump, el resultado de las elecciones de medio término en Florida arroja señales sobre el impacto de la nueva política de Washington hacia La Habana, en el estado con mayor presencia de cubanos en Estados Unidos.

Una lectura preliminar indica que la línea dura contra Cuba sufrió su primera gran derrota, ya que dos de los tres candidatos republicanos de origen cubano se quedaron sin un asiento en la Cámara baja.

El congresista de origen cubano y férreo opositor a cualquier acercamiento con La Habana, Carlos Curbelo, fracasó en sus aspiraciones de reelegirse por el distrito 26 de la Florida frente a la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, una latina con raíces ecuatorianas.

Mientras tanto, la apretada carrera por el distrito 27, que desde finales de los 80 había estado representado por la ultraderechista republicana Ileana Ros-Lehtinen, quedó en manos demócratas. Donna Shalala, quien trabajó como jefa del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo el expresidente Bill Clinton, logró vencer a su rival republicana María Elvira Salazar, periodista de origen cubano que saltó a la arena política con una agenda contraria al acercamiento con La Habana y cercana algunas de las políticas más radicales del presidente Trump.

Los cubanoamericanos se quedan a partir de ahora solo con el puesto de Mario Díaz-Balart en el distrito 25, donde la demócrata Mary Barzee Flores alcanzó el 40 % de los sufragios.

It seems that aggressive approach to #Cuba doesn’t win Republican votes any more #ElectionDay #USCongress @JoseRCabanas @JohanaTablada @dominiocuba

— Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) 7 de noviembre de 2018