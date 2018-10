La tormenta perfecta contra Cuba en la administración Trump

La política hacia Cuba de la actual administración republicana está secuestrada por un grupo minoritario y radical, que cada vez separa más al presidente Donald Trump de los intereses de la mayoría de los estadounidenses.

Para donde gire la cabeza, ya sea en la Casa Blanca, el Departamento de Estado o el Congreso, el mandatario se topa con figuras vinculadas a los sectores más retrógrados y agresivos contra La Habana.

El ultraconservador John Bolton, un personaje que acusó a Cuba de poseer armas biológicas, es nada más y nada menos que su voz al oído en temas de seguridad nacional.

Muy cerca de él, el abogado cubanoamericano Mauricio Claver-Carone coordina los temas vinculados con América Latina entre las distintas agencias federales y es uno de los principales filtros de lo que llega hasta la Casa Blanca.

Claver-Carone fue director ejecutivo del US-Cuba democracy Pac, un grupo de cabildeo dedicado a recaudar fondos para mantener la política de agresión contra Cuba.

Ese comité lo integraban personajes con un oscuro pasado como Diego Suárez, Alberto Hernández, Ninoska Lucrecia Pérez Castellón y Marcel Felipe. La mayoría de ellos tuvieron y tienen vínculos con terroristas como Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Pedro Remón, José Dionisio Suárez, Gaspar Jiménez Es­co­bedo, entre otros.

En el Congreso la situación no es muy distinta. Con chantajes y presiones, el senador Marco Rubio logró convencer a Trump de intercambiar la política hacia Cuba por apoyo en su guerra contra el FBI y la investigación sobre las irregularidades en la campaña republicana del 2016.

Rubio fue una de las mentes maestras detrás de los anuncios de junio del año pasado en la ciudad de Miami, que fortalecieron la aplicación del bloqueo y establecieron nuevas barreras para los viajes de los estadounidenses.

Según información filtrada por la prensa estadounidense, la idea del senador de origen cubano era ir mucho más lejos, pero encontró resistencia en prácticamente todas las instancias del gobierno federal, que recomendaron al presidente mantener el rumbo del acercamiento con Cuba.

Un año y medio después, en medio de una política exterior calificada de caótica, la mayoría de esos filtros han desaparecido.

Las condiciones están listas para un nuevo asalto de los cubanólogos en el círculo cercano de Trump con el objetivo ocupar aún más terreno en la política hacia Cuba.

Para este jueves está programado un discurso de John Bolton en Miami sobre América Latina, que pocos dudan se centrará en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“Mañana hablaré sobre la política en Latinoamérica del presidente Trump en la Torre de la Libertad en Miami (Florida). No se me ocurre un escenario más adecuado”, escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter.

Tomorrow I will give remarks on President Trump’s policy in Latin America at the historic Freedom Tower in Miami, Florida – I can think of no more fitting setting.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) October 31, 2018