Medios y mitificación del terrorismo: La miserable defensa de Óscar Pérez

A continuación otros ejemplos de defensa a este terrorista:

Las solidaridades automáticas y la importancia del desmantelamiento de la célula de Pérez

En medio de estos hechos es que destacan los efusivos apoyos al ex funcionario del CICPC por parte de figuras de la organización Soy Venezuela, en palabras del ex alcalde Ledezma y Diego Arria, entre otros, en una clara impronta por construir su imagen como la de un mártir de la “narcodictadura de Maduro”. Un modus operandi que continuamente se reedita cada vez que existe la posibilidad de una muerte que sea redituable en lo político y mediático por estos evangalizadores de la guerra contra Venezuela.

Una clave a resaltar dado que este acompañamiento, junto a la imposibilidad de repudiar a Pérez desde sectores opositores, moldea un mapa de actores volcados a promover figuras y grupos que promuevan una confrontación armada contra el Estado. Lo que dentro del actual escenario venezolano presenta un grado de peligrosidad por el evidente interés de Estados Unidos de eliminar la vía política para dirimir la actual crisis en el país.

Ante este panorama, el desmantelamiento de la célula armada de Pérez es un duro golpe a un frente armado nutrido por algunos grupos de ex efectivos y ex oficiales de las fuerzas de seguridad de Venezuela denominada como “Espada de Dios”. Este grupo armado, supuestamente referenciado en el ex militar Ángel Pérez Vivas, llamó a sus operaciones con nombres de clara connotación religiosa, como “David” en el caso de la toma del fuerte Paramacay, y “Genésis” respecto al asalto al comando de la GNB en San Pedro de los Altos.

Desde esta perspectiva, la histeria por la situación de Pérez evidencia la capacidad de anticipación del aparato de seguridad del Estado venezolano contra quienes pretenden llevar al país a una guerra civil como en Siria y Ucrania, a partir de una intensa actividad de grupos armados acordemente presentados por los medios como defensores de la “libertad” de Venezuela.

(Tomado de Misión Verdad)