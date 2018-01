Declaración y pago de tributos en Cuba a debate (+ Video)

Por estos días comenzó en todo el país la declaración y pago de tributos, un ejercicio al que se acerca como ya es costumbre la Mesa Redonda a principios de enero. Para conocer sobre sus peculiaridades en el presente año, directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) comparecieron este martes en el espacio radio-televisivo, del cual te ofrecemos un amplio resumen. Cubadebate le invita a participar en el Foro Debate sobre este tema.

Al iniciar el programa Yamilé Pérez Díaz, Jefa de la ONAT, resaltó que todos los aportes tributarios y no tributarios se destinan a asegurar los recursos financieros para el sostenimiento de los servicios públicos y básicos de la población y el desarrollo económico.

Recordó además que la Asamblea Nacional aprobó en la Ley del Presupuesto para 2018, destinar el 55% a los gastos corrientes de la actividad presupuestada, “para el funcionamiento de los servicios públicos que representan las conquistas de nuestra Revolución, y están concentradas en los sectores de la Salud Pública y la Asistencia Social, la Educación, la Seguridad Social”.

La directiva añadió que en estos gastos se incluye el subsidio a las personas de menores ingresos que necesitan construir o reparar sus viviendas.

Pérez Díaz detalló que a la Educación, Salud Pública y Asistencia Social se destina el 48% de los gastos de la actividad presupuestada, hecho que garantiza “el funcionamiento de escuelas primarias y medias y toda la educación universitaria; además de la atención a los niños en los Círculos Infantiles. Además permiten el sostenimiento de los servicios en hospitales a todos los niveles.”, subrayó.

Entre tanto, el 17% se reserva al presupuesto de la Seguridad Social para respaldar las pensiones, jubilaciones y a las prestaciones por Maternidad.

Más del 86% de los gastos de Seguridad Social se financian con los ingresos provenientes de los aportes que por la Contribución a la Seguridad Social harán los empleadores estatales, así como las contribuciones especiales de trabajadores del sector empresarial.

En este sentido señaló que en el año 2017 pues se percibe una mejor disciplina en los contribuyentes y una mejoría en comportamiento “al declarar y declarar bien”. También disminuyeron las cantidades de declaraciones rechazas por errores en su confección

“Se incrementaron los ingresos declarados por los contribuyentes, los aportes como resultado de la presentación de la Declaración Jurada crecieron notablemente, destacar que estos impuestos forman parte de los ingresos de los municipios para respaldar sus gastos”, apuntó.

“El 92 % de los contribuyentes obligados presentaron la Declaración Jurada, sin embargo queda la insatisfacción que el 8% no lo hicieron, a los que se les han impuesto multas y se lleva a efecto un trabajo conjunto con la PNR para enfrentar estas indisciplinas”.

Es por ello que se continúan perfeccionando los métodos de fiscalización de las declaraciones juradas, “lo que ha permitido detectar mayores niveles de subdeclaración, es decir contribuyentes que declaran menos ingresos o más gastos y así pagar menos impuestos que el que realmente corresponde”.

“La subdeclaración de los ingresos continúa siendo una práctica nociva, prevalece esta indisciplina y a la ONAT le corresponde adoptar las medidas correspondientes para combatir estas conductas. El presentar la Declaración Jurada no puede ser un acto burocrático, de llenar la Declaración Jurada y presentarla, los contribuyentes deben prepararse para este proceso, debe ser un proceso integrador, cumplir con sus deberes tributarios”.

Pérez Díaz recalcó que los contribuyentes están obligados a conservar los documentos primarios, los justificantes que amparan las operaciones que realizaron y que sustentan esta declaración jurada que presentaron.

“También están obligados a llevar los Registros de Ingresos y de Gastos de forma correcta, el tener la contabilidad y emitir los estados financieros los contribuyentes que el nivel de ingresos supera los 100,0 mil pesos y las actividades obligadas (paladares, arrendadores de vivienda) entre otros. Señalar que los tenedores de libros, deben jugar el rol que les corresponde, cumplir con el deber para lo cual fue concebida esta actividad, en algunos casos fiscalizados se ha detectado que no están prestando un buen servicio”.

Declaración Jurada

La Ley 113 del Sistema Tributario establece el Impuesto sobre Utilidades, al que están obligadas las entidades estatales, cubanas y extranjeras. Los sujetos de este impuesto, deben realizar pagos trimestrales, que constituyen pagos a cuenta.

Todas las personas propietarias o poseedoras de vehículo de motor y de tracción animal destinados al transporte terrestre están obligadas a pagar el Impuesto sobre el Transporte Terrestre, lo que se conoce por el pago de la chapa.

De cara a 2018

Por su parte Belkys Pino Hernández, vicejefa de la ONAT ahondó en la presente campaña de declaración jurada y pagos de tributos.

Al respecto comentó que deben presentar Declaración Jurada y liquidar el Impuesto sobre Ingresos Personales en esta Campaña 2018 los Trabajadores por cuenta propia que ejercen su actividad dentro del Régimen General de Tributación; los artistas, creadores y personal de apoyo del sector de la cultura; los comunicadores sociales y diseñadores de la ACCS; los laboran en sucursales extranjeras y las personas naturales del sector cañero.

Entre tanto, el Impuesto sobre Utilidades están obligados a pagarlos las Empresas y sociedades mercantiles obligadas al pago del Impuesto sobre Utilidades y del Aporte por el Rendimiento de la Inversión Estatal, las Cooperativas No Agropecuarias y las Cooperativas de Producción Agropecuaria.

“En relación al Impuesto sobre la propiedad o posesión de determinados bienes, están obligados al pago del Impuesto sobre el transporte terrestre y el Impuesto por la posesión de embarcaciones los que posean este tipo de medios de transporte”, aclaró.

Más adelante puntualizó que los contribuyentes reciben la documentación fiscal por diferentes vías como son el correo postal, tenedores de libros y cobradores-pagadores de impuestos, y la propia Oficina, potenciando la primera de ellas.

Otras facilidades creadas para presentar las declaraciones juradas:

Está habilitado el buzón en todas las oficinas para depositar las declaraciones juradas, durante el período de la Campaña.

En el Sitio WEB de la ONAT: www.onat.gob.cu, pueden descargar documentos como modelos de pago, declaraciones juradas, plegables informativos y la DJ 08 en formato Excel, que facilita su llenado, la cual puede ser entregada impresa.

Se mantiene la opción de entrega de la Declaración Jurada, mediante correo certificado.

Todas las declaraciones juradas serán recibidas en las oficinas municipales de la ONAT.

El pago de la liquidación del impuesto resultado de la declaración jurada se puede realizar en cualquiera de las sucursales bancarias utilizando los documentos de pago establecidos, el RC 04A o CR 09.

De conjunto con DESOFT se creó una aplicación para móviles

Se podrá realizar el pago del impuesto mediante los servicios de cajero automático y en el caso de la capital también puede utilizarse el servicio de telebanca.

Con la colaboración de DESOFT, la ONAT tiene habilitado el servicio de mensajería de notificaciones para móviles.

Según se informó, gracias a estas y otras acciones, en la campaña de declaración jurada de ingresos personales 2017, se declararon Ingresos brutos superiores en más de 3 mil millones de pesos con respecto a la campaña anterior, lo que representa un ingreso promedio de 65 mil 178 pesos por contribuyente, 17 mil pesos más que en el 2016.

“Además se realizaron acciones de alerta del vencimiento del término de pago a 2 mil 622 contribuyentes Personas Jurídicas pendientes de pagar el Impuesto sobre el Transporte Terrestre, realizando el pago antes del 30 de septiembre 2 mil 453 contribuyentes”, explicó.

La Fiscalización sigue siendo clave

Y sobre cómo la Administración Nacional Tributaria fiscaliza todo el proceso de declaración, Reinaldo Alemán Mondeja, vicejefe de la ONAT, declaró que este proceso consiste en validar la coherencia y calidad de la información contenida que el propio contribuyente ha plasmado en ese modelo de Declaración Jurada, a partir de los elementos con que cuenta la Administración Tributaria, que fueron obtenidos por diversas vías.

“Con la nueva Ley Tributaria llevamos 5 años realizando procesos de fiscalización y tenesmos una serie histórica de los contribuyentes, personas jurídicas, naturales, que nos permite realizar este proceso con mayor calidad y mejorar los resultados”, aclaró el directivo.

Destacó además la importancia de precisar que los contribuyentes que declaran son los que están bajo el Régimen General de Tributación, el cual está diseñado precisamente para aquellos que ejercen las actividades con mayores niveles de ingresos, por lo que se supone que declaren y liquiden el Impuesto sobre los Ingresos Personales.

Según Alemán, prácticamente en el impuesto sobre las utilidades revisaron este año alrededor de 1300 declaraciones juradas con mayor profundidad, y en esa revisión se determinaron deudas de aproximadamente 17 millones de pesos.

“En el sector cooperativo no agropecuario en 98 declaraciones juradas que se revisaron se determinaron deudas por alrededor de 2, 5 millones de pesos. Por su parte, en el Sector Agropecuario se revisaron 58 declaraciones juradas y se comprobaron deudas por un millón de pesos”, aseguró.

A decir del especialista en el caso del impuesto por los ingresos personales se revisaron alrededor de 19 mil con mayor profundidad y se detectaron algunos elementos que los conducen a decir que todavía no hay una clara percepción de riesgo de lo peligroso que es declarar ingresos por debajo de lo realmente obtenido durante el ejercicio fiscal.

Asimismo se refirió a algunos casos donde los servicios de los Tenedores de Libros y Cobradores-Pagadores de Impuestos no cumplen con su principal función de asesoramiento y llevanza correcta y oportuna de los hechos contables a sus clientes, y así evitar el incumplimiento en el pago de los tributos en el término establecido y en la cuantía correcta.

“A los que se les detectó que declararon menos ingresos que los obtenidos, se les dio la oportunidad de que rectificaran la Declaración Jurada y lo hizo el 82 por ciento, que son aproximadamente 12 mil 800”, enfatizó Alemán.

En este sentido ahondó en cómo hay personas que legalmente ejercen una actividad que está autorizada, sin embargo no están inscritos o solamente lo hacen en el órgano rector, pero no en la administración tributaria. En esta situación se considera ilegal pues no contribuye al pago de los tributos.

El directivo también destacó la importancia de conservar la documentación de una declaración jurada, vales de venta, factura y si es necesario llevar la contabilidad.

Por su parte Yoandra Cruz Dovales, vicejefa primera de la ONAT aclaró que para tener una idea de cómo va marchando la declaración jurada e ir monitoreando este proceso, es necesario dividirlo en tres momentos: la presentación voluntaria, la bonificación y los impuestos.

“Los resultados del Proceso de Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales se mantuvieron en niveles similares al año anterior, sin embargo es importante destacar que se declararon Ingresos Brutos superiores en más de 3 mil millones de pesos”, aseguró la directiva.

En este sentido consideró que las principales causas que inciden en este resultado son el incremento de la cultura tributaria en los contribuyentes y el incremento de las acciones de control de diversos tipos.

Sobre la declaración por debajo de los niveles reales de ingresos recibidos, Cruz Dovales enfatizó en que la Declaración Jurada no debe verse como un documento de control, sino como un documento que transparenta la actuación del contribuyente.

Con relación a la presentación de la Declaración Jurada fuera del período voluntario la directiva recordó que se actuará sobre todos los contribuyentes que no presentaron Declaración Jurada y estaban obligados a hacerlo, exigiendo la presentación de las Declaraciones Juradas de aquellos contribuyentes que no declararon en el término establecido o lo hicieron por debajo de sus ingresos reales.

“La Administración Tributaria aplica criterios de gradualidad y de valoración de la conducta tipificada, adecuan la aplicación de las sanciones aplicables y su cuantía. La autoridad competente para imponer la sanción puede graduarla con arreglo a los principios establecidos en la Ley”, señaló.

En este sentido declaró que ante estas posturas se pueden aplicar medidas entre las que están la pérdida del derecho a obtener beneficios e incentivos fiscales y el cierre temporal o definitivo de establecimientos comerciales o retirada temporal o definitiva de la licencia para desarrollar las actividades para las que fueron otorgadas.

“En los últimos años, como resultado de la rigurosidad de los procesos de fiscalización e investigaciones, se han incrementado las denuncias por presuntos Delitos de Evasión Fiscal, en casos de flagrante violación de las obligaciones tributarias, procesándose a un grupo de contribuyentes, a los que se les ha sancionado en dependencia de la gravedad con diversas medidas, incluyendo en los casos más graves en la privación de libertad”.

Según Cruz Dovales desde mediados del año 2016 se firmó un Plan de Acciones Conjuntas con la Policía General Revolucionaria logrando actuar sobre más de 17 mil contribuyentes que mantenían deudas con el Presupuesto del Estado y de igual forma se han intensificado las acciones contra los ciudadanos que realizan actividades económicas sin autorización para ello.

