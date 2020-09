¡Habemus Serie!...con asterisco

Este sábado no hubo humo blanco saliendo por ninguna de las torres de concreto del estadio Latinoamericano ni había una congregación de fieles en los graderíos esperando tan ansiada noticia. El Comisionado Nacional Ernesto Reynoso para nada parecía un cardenal con su mascarilla puesta ni el lugar tenía las más mínimas semejanzas con los balcones de la Basílica de San Pedro.

Aun así, sus primeras palabras al comienzo de la conferencia de prensa de este sábado sonaron en mi mente como un grito de “habemus serie”, al anunciar la decisión de mantener nuestro mayor espectáculo deportivo del país, a pesar de la amenaza latente de la pandemia del coronavirus.

La noticia no puede ser mejor para la mayoría de este pueblo que ha tenido que enfrentar un duro año 2020 ante el golpe del virus que ataca el planeta, con todas las implicaciones físicas, psicológicas, y económicas, que esto trae consigo.

El asterisco para esta nota es que estarán cerradas todas las puertas de los estadios al público (posiblemente para toda la temporada), sin importar la provincia donde jueguen ni el nivel de contagios que exista en cada territorio.

Como es lógico-y pobre del que piense lo contrario-las opiniones en las redes sociales se dividen en tres bandos: los que aprueban la medida, los que no están de acuerdo para nada, y los que se mantienen en un limbo sin llegar a concretar una opinión solida al respecto.

«La decisión aprobada por el consejo de dirección del INDER a propuesta de la Comisión Nacional de Béisbol expresa nuestro compromiso con el bienestar de los protagonistas del evento, incluidos los aficionados, y la voluntad de sostenerlo en medio de la compleja situación impuesta por la pandemia. Todo lo que hagamos por contribuir a evitar la propagación de la enfermedad cerrándole espacios en nuestros escenarios, resultará poco en comparación con el aporte que demanda la situación actual», dijo el directivo al comienzo de su discurso.

La medida era una jugada cantada, la única solución para que este pasatiempo que tanto queremos pueda arrancar en tiempo y se materialice, porque aunque algunos amigos se resistan a creerlo alegando múltiples puntos oscuros, e incluso tesis completas que pueden ser hasta ciertas; la Serie Nacional de béisbol continúa siendo el mayor espectáculo del país.

“La pelota” es mucho más que un deporte para miles o millones de nosotros, es casi un modo de vida que refleja nuestra identidad como país, nuestra idiosincrasia, y nuestro orgullo nacional, y tenemos que cuidarla, arroparla, y darle el calor tierno que necesita.

Muchos aficionados, amigos, y colegas que viven en regiones o provincias donde el virus es cosa del pasado (no voy a meter en este saco a oportunistas que obran de mala fe), están inconformes con esta medida radical, pero aquí la máxima es pensar como país y no correr riesgos innecesarios que tengamos que lamentar en el futuro.

Tener en estos momentos aficionados en los graderíos que cumplan a cabalidad las medidas higiénicas y el distanciamiento social es una gran utopía y una espada de Damocles sobre la cabeza de nuestra Serie Nacional. Mientras no esté disponible la vacuna, este virus invisible puede entrar por las puertas de cualquier estadio de Cuba en la boca de alguien y diseminarse en el viento con la euforia que provocan los grandes batazos y las jugadas increíbles.

Por otra parte, no se concibe una competencia cualquiera en ningún rincón del mundo donde las condiciones no sean parejas para todos los participantes, por lo que sería impensable que algunos equipos disfrutaran del empuje de sus parciales mientras otros tengan que jugar en medio del silencio denso de las tribunas.

El reto ahora es para nosotros, los que tenemos la obligación de llevarles hasta sus casas hasta el más mínimo detalle de lo que sucede en el terreno de juego.

Según informó el comentarista Rodolfo Garcia en la conferencia de prensa, Tele-Rebelde transmitirá al menos dos partidos diarios y no descarta un tercero.

Las televisoras provinciales tienen que hacer un esfuerzo para cubrir todos los partidos de sus equipos al igual que las emisoras de radio, donde hay que buscar la manera de transmitir en Frecuencia Modulada (FM), teniendo en cuenta la cantidad de aficionados que solo reciben esa frecuencia en sus móviles.

Los periodistas deportivos de los medios provinciales y nacionales tendrán que sacar un extra para cubrir los partidos, realizar entrevistas y llevar al papel de sus periódicos y a las redes sociales historias y momentos que ilustren y motiven a esos fieles que esperan con ansias en sus casas.

Queda menos de una semana para la voz de “Play ball”, tenemos que ver ahora el vaso “medio lleno” y recogernos en casa a disfrutar esta pasión que nos vibra por dentro y aplaudir a esos ídolos provinciales que estarán afuera en medio de peligros y tormentas mentales para garantizarnos el alimento que nuestras almas necesitan. Algún día nos veremos todos en el estadio otra vez.

Medida obligada