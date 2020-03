Fuerza Cuba

Cuántas cosas bárbaras que leer por estos días, Covid-19, falsos artistas, guerras, y ahora para colmo escases de agua, ¿di tú? No escampa.

Me escribía un colega desde Europa que nos deseaba suerte, ¿suerte? Le dije yo. No atine a otra cosa que reír, él, en su asombro me ripostaba que por qué lo hacía, y claro el no entendería nunca que los cubanos nos reímos hasta de nuestras desgracias.

Le filtre algunos daticos en materia de salud, solo eso para no caer en otros campos que no conozco del todo, (siempre le deje caer algún que otro detalle).

Luego de conversar un rato, mi amigo ya no estaba preocupado, al contrario, reía y reía hasta más no poder, yo me relajaba cada vez más, cuando leía en el chat él sempiterno “jajaja” de su parte, ahora reíamos juntos.

Entendió al fin y con argumentos que la suerte de Cuba ya estaba echada desde el comienzo de las guerras de independencia, desde que un grupo de jóvenes decidieron luchar contra injusticias, se montaron a un Yate, subieron y bajaron lomas, tumbaron a Batista e hicieron aquel sueño de justicia realidad, que valoramos la solidaridad y el amor humano más que las riquezas económicas, desde que compartimos lo que tenemos y no lo que nos sobra (aunque a Cuba si le sobra, le sobra Dignidad).

Hoy, ahora, nos toca enfrentarnos a la triste realidad de que tenemos en nuestro Caimán esa enfermedad, pero amigos míos, que no cunda el pánico, ahora más que nunca tenemos que prepararnos, disciplinarnos, estudiar, compartir, transmitir seguridad y confiar. Esta lucha como otras,(que puedan venir y que llegarán) la ganaremos, que no quepa duda, la humanidad cuenta con nosotros, ¡no la defraudemos!