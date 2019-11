Victoria contra el bloqueo en la ONU, triunfo del bien sobre el mal

En este otoño del 2019, que ya ha visto victorias extraordinarias del movimiento progresista latinoamericano, Cuba se apresta para una nueva batalla, quizás la más enconada en mucho tiempo, para aprobar aplastantemente la resolución de condena al bloqueo contra nuestro país, la que es conocida en el muy formal lenguaje de la ONU como “ítem 39”, “Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Es un día otoñal soleado, pero más bien frío –entre 11º y 7º C–. El amanecer resalta la línea de rascacielos en la isla de Manhattan, en New York. “La ciudad del diablo amarillo”, la llamó el gran Maxim Gorki hace más de un siglo. Allí se encuentra, bastante paradójicamente, la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada por su Carta constituyente “para mantener la paz y seguridad internacionales…, fomentar relaciones de amistad entre las naciones…, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones”. Su sede es un impresionante complejo arquitectónico a lo largo del East River.

El gran canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha expresado con anticipación las verdades de Cuba:

Países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, México, Rusia, la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea, Irán, Siria y muchos otros se preparan para defender a Cuba a capa y espada, mientras que poquísimas delegaciones encabezadas por los Estados Unidos tratan de sabotear la resolución, algo que ya intentaron el año anterior, con la bicoca de ¡diez votaciones a favor de Cuba y contra los Estados Unidos!

Los Estados Unidos de Donald Trump, con el auxilio de sus correligionarios Bolsonaro, Duque, Piñera y otros rufianes, van a atacar a Cuba y a buscar un inexistente vínculo del cruel bloqueo con las relaciones entre Cuba y Venezuela, y otras barbaridades semejantes. Cuba va a ganar abrumadoramente, pero va ser la más implacable discusión en ese alto foro en mucho tiempo.

Me llama la atención cual va a ser la votación de Argentina (con Macri de salida), de El Salvador, Honduras, el Ecuador del desleal L. Moreno. ¿Se cubrirán de vergüenza los líderes de esos países por arrodillarse frente a Trump? ¿Que pasará con el voto de Israel, con un Bibi Netanyahu políticamente agonizante (o muerto)? ¿Le demorará Trump aún más las “ayudas” a Ucrania si vota a favor de Cuba?

¡Cuba va a ganar aplastantemente, con un enfrentamiento despiadado contra el fascismo mundial!

Primera sesión en la Asamblea General de la ONU, 6 de noviembre de 2019

Unos minutos después de las10:00 a.m., el presidente de la Asamblea General, el nigeriano Tijjani-Muhammad Bande, dio por iniciada la sesión. Hacen uso de la palabra los embajadores ante la ONU de varios países. Azerbaiyán en nombre del MNOAL denunció fuertemente al bloqueo. México, Granada, la Organización de la Cooperación Islámica, Vietnam, Rusia, Túnez –a nombre del Grupo Africano– y otros países demandaron con energía en fin del bloqueo. Particularmente enérgicas fueron las intervenciones de los representantes de Argelia, Siria, Singapur –representando también a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático–, Palestina y de la República Popular Democrática Lao, con énfasis en denunciar la extraterritorialidad de las medidas criminales del gobierno de Trump, la ilegal Ley Helms Burton y recordaron como las acciones de los últimos años han revertido los avances que se habían logrado antes, afectando la salud y la felicidad del pueblo cubano.

Casi al mediodía, el embajador de Kenya expresa que “estas sanciones son contrarias al espíritu de la ONU y deben terminar”, continúan las declaraciones con la exposición de San Vicente y las Granadinas, muy bien elaborada con una intensa crítica contra el Título III de la “Helms Burton”: “rechazo inequívoco contra el ilegal, inmoral e irracional bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba”.

Durante la última hora de la sesión de este miércoles 6 de noviembre, las intervenciones más significativas fueron dadas por el embajador de la República Popular China, quien fue categórico y al grano: “estas criminales acciones conspiran contra el derecho del pueblo cubano a la vida y al desarrollo” (...). “China denuncia y demanda el fin del ilegal bloqueo contra Cuba”.

Siguieron las declaraciones de Surinam, Gabón que mencionó el perjuicio del Bloqueo incluso a los cubanos residentes en el exterior, Angola que expresó “el daño del bloqueo que actúa directamente al pueblo de Cuba, sobre todo a las personas más vulnerables, niños, enfermos, ancianos”. La intervención de Nicaragua fue muy emotiva y sincera, muy aplaudida por los representantes y el público. Belice se expresó fuertemente contra el bloqueo, como lo hicieron también Indonesia y la República Popular Democrática de Corea. Varias delegaciones expresaron su total condena a la guerra económica contra Cuba, entre ellas, Jamaica, Zimbabue, Sudáfrica, Sudán y Guyana.

A la 1:19 p.m. se da por terminada la sesión correspondiente al 6 de noviembre, después de la participación activa de 37 países y grupos regionales, en una completa y universal condena al ilegal bloqueo. Los enemigos de Cuba, al servicio del gobierno de Trump, hasta ahora brillan por su ausencia, aunque sabemos que solapadamente están presentes.

El día de la decisión, 7 de noviembre de 2019

Como coincidencia histórica, en el 102 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre se producirán los debates más fuertes y la votación de la resolución contra el bloqueo. El gran canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla hará uso de la palabra para presentar las demandas cubanas de justicia.

Desde muy temprano, varios cubanos residentes en los Estados Unidos esperamos que comience la entrada a los chequeos de seguridad. Estamos convencidos de que el ministro del MINREX y la delegación de nuestro país, con su calma y decisiva forma de expresar las verdades de Cuba, enfrentará y derrotará cualquier intento de devaluar y diluir la resolución de condena a los Estados Unidos.

A diferencia de ayer, hoy amaneció nublado y húmedo en New York, el termómetro marcaba 8º C pero se sentía mucho más frío. En el área designada para el público en la Asamblea General estaban presentes cubanos residentes en los estados cercanos a la gran urbe neoyorquina, hispanos, afroamericanos y estadounidenses blancos que apoyan a Cuba. También estaba un estudiante ghanés de postgrado, que vino a apoyarnos. Empezamos a llegar a la entrada del control de seguridad para entrar al enorme, extraordinario edificio.

A las 10:00 a.m. se reinició el debate y la votación de la resolución, programada hasta la 1:00 p.m. El primero en hablar fue el representante de Namibia, al que siguieron Egipto, el inspiradísimo Jorge Arreaza de la hermana Venezuela, San Cristóbal y Nieves. En ese momento fue invitada al podio la embajadora de los EE.UU., Kelly Craft, quien lleva bien su apellido (craft en inglés tiene una acepción de algo ladino o marrullero y crafty es una persona enredadora), está casada con un multimillonario de la industria del carbón, muy vinculado a la alta jerarquía republicana. De 57 años de edad, K. Craft es tan mentirosa como es posible ser, aunque con una forma de expresión –a mi juicio– menos soez que la de su antecesora Nikki Haley. Es decir, expresa lo mismo y hasta peor, pero algo menos insolente que Haley.

Kelly Craft habló una sustancial cantidad de gofio y de crudas mentiras contra Cuba, pero su intervención será recordada por un error de espanto cuando dijo “mi intervención será breve, no he venido a confundir (confuse en inglés)” pero lo que dijo por un lapsus linguae (¿?) fue “no he venido a confesar (confess)”. Todos lo que escuchaban las intervenciones en inglés empezaron a reírse a carcajadas. Nunca lo olvidaré por el resto de mi vida.

El discurso de Kelly Craft fue seguido por varias intervenciones, la de Bolivia sobresalió, tan sincera y emocionante. Un poco después, a las 11:31 a.m., la embajadora estadounidense Kelly Craft y dos asistentes se levantaron y se marcharon. Con toda razón. A las 11:32 a.m. se encaminó al podio el gran canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y trituró, una por una, todas las falacias y “marrullas” de la mencionada embajadora.

Es uno de los discursos más certeros y espectaculares que he escuchado, que fue ovacionado por los presentes, algo muy poco común en la práctica diaria de la Asamblea General. En unos 30 minutos dejó clara y evidente la verdad de Cuba y la mentira de los Estados Unidos. Para mí, la frase del día fue entre muchísimas otras:

“Cuba reconoce el abismo ético y político que existe entre el pueblo estadounidense y su gobierno y hará todo lo posible por desarrollar los profundos y amplios vínculos que le unen a sus ciudadanos”.

Todos los estadounidenses en el público mostraron visible aprobación y satisfacción con las palabras del gran canciller cubano.

Después vinieron varias intervenciones desde los asientos (no del podio). El embajador de la Argentina de Macri fue muy claro, al punto de expresar su inequívoca condena al bloqueo y el apoyo de su país a Cuba. Confieso que no lo esperaba, todo lo contrario, pensaba que Macri se despediría en la ONU con un acto de supina sumisión a Trump. No fue así, para nada, me equivoqué por completo en mis premoniciones.

De inmediato se produjo la votación. Cuba recibió 187 votos a favor, 3 en contra (Trump, Netanyahu, Bolsonaro), 2 abstenciones (Colombia de Uribe/Duque y Ucrania). Moldova no estuvo por todo aquello.

Algunas opiniones de los asistentes al debate

Una de las personas más activas durante la sesión fue el líder de izquierda estadounidense Seth Galinsky, un dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, quien ha publicado en el semanario The Militant –distribuido en media docena de países– profundos artículos sobre Cuba y América Latina, además de los referidos a la clase obrera estadounidense. Galinsky expresó “me embarga una gran alegría por la aplastante victoria de Cuba, de la justicia y del socialismo. Para el pueblo de los Estados Unidos esta es también una gran victoria. La total derrota del actual gobierno de Trump ante la sociedad mundial es otro hito a favor del mundo entero y, por supuesto, de la aplastante mayoría de los estadounidenses, que quieren vivir en paz y armonía con el resto de la humanidad. ¡Viva Cuba!”

Una destacada líder social y educadora estadounidense, Mary L., no podía ocultar su alegría por los aplastantes resultados de la votación, “en estos momentos en que los Estados Unidos vive unos momentos de grandes decisiones para su futuro, es impresionante que se sufra por el actual gobierno un repudio internacional de 197-3-2, eso demuestra que la política internacional de este gobierno es arrogante, que en vez de progresar retrocede en los logrado desde finales del 2014, que no solo con Cuba, sino prácticamente en el mundo entero lleva una política equivoca y dañina a los genuinos intereses de los EE.UU. ¡Viva Cuba!

A la salida, en el lobby de la Asamblea General, un pequeño pero característico incidente. Unas dos docenas personas (casi todos hispanos, no cubanos), estudiantes muchos de ellos, se estaban tomando una foto con dos carteles de mediano tamaño que decían: “¡Abajo el Bloqueo contra Cuba!” y “¡Libertad para Lula!”, llegó un policía y les quitó los dos carteles, lo que provocó un pequeño incidente que terminó con la intervención de una oficial de la policía de la ONU (natural de Zimbabue), que les devolvió los carteles y les dijo que si querían tomarse fotos por política no lo debían hacer afuera del edificio. Pero la parte más importante fue que cuando le preguntaron por qué nos quitas los carteles, el primer policía señaló con su índice su “chapa” de policía en la camisa y dijo “lo hago porque tengo esto y hago lo que entienda”. Un joven con una gorra le sugirió al policía, en muy buen inglés, qué debía hacer con la “chapa". En fin, el mar.

¡Nueva gran victoria de Cuba!

La votación no deja espacio alguno a las dudas, Cuba resultó ser absolutamente victoriosa y los Estados Unidos, una vez más, derrotados de manera humillante por el voto de la enorme mayoría de los miembros de la ONU, muchos de ellos sus principales aliados y socios comerciales y económicos.

Una de la características que observé este año fue que los pronunciamientos de los muchos países fueron mucho más directos, menos “técnicos” que en el pasado, insistiendo que la ONU debe implementar sus acuerdos al máximo posible.

Se observó asimismo la polarización que Trump ha creado, el recrudecido accionar que el exacerbado imperialismo y el fascismo han traído al mundo de hoy. Incluso, países que habitualmente son “pasivos” o “prudentes” en la palestra internacional, se pronunciaron con energía y con un lenguaje claro a favor de Cuba.

La derrota de los Estados Unidos y su gobierno actual no tiene límites sobre todo por el enorme esfuerzo que realizaron “tras bambalinas” por tratar de cambiar esta humillante votación. ¡Gran y emocionante victoria de Cuba!