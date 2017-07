La economía cubana: actualizando el 2016 y una primera mirada al 2017 (I)

Luego de la caída de la economía en el 2016, en la que el PIB disminuyó un 0,9%, la economía cubana ha frenado el descenso y ha logrado un crecimiento de 1,1% durante el primer semestre del 2017, resultado que marca el cumplimiento del objetivo esencial previsto para el año, que ha sido retomar la vía del crecimiento económico.

Un breve recuento de lo ocurrido en los últimos dos años, muestra que luego de un 2015 en el que la economía cubana creció un 4,4%, durante el 2016 se produjo una contracción cercana al 1% en el PIB, debido a un conjunto de factores adversos, entre los que cabe destacar -fundamentalmente- la caída del suministro de petróleo por parte de Venezuela, así como la reducción en los precios y también en el volumen de un grupo de exportaciones, a lo que se unieron los efectos de factores climáticos negativos, como la sequía y las pérdidas provocadas por el huracán Matthew.

En efecto, según estimados internacionales, el suministro de petróleo venezolano cayó de unos 109 300 barriles diarios (B/D) en el 2015, a un promedio estimado en 87 550 B/D durante el 2016 para una disminución del 27% [1]. La caída de la importación fue compensada parcialmente por compras en Argelia y posteriormente en Rusia. Al propio tiempo, la producción cubana de petróleo equivalente bajó a 3 millones 690 TM el pasado año, como consecuencia de la tendencia al descenso que se viene manifestando hace ya algunos años, debido al agotamiento de varios pozos.

La coyuntura energética obligó a un ajuste en los niveles de actividad del país al cierre del primer semestre del pasado año. A las dificultades anteriores se añadieron las consecuencias del huracán Matthew, que azotó el extremo oriental de la isla, con pérdidas inicialmente calculadas en 1 484 millones de pesos y afectaciones en 42 338 viviendas.

El elemento de mejor desempeño el pasado año fue el turismo, ya que el número de visitantes creció un 13%, alcanzando 4 millones 35 577, que se estima reportaron ingresos brutos que se aproximaron a los 3 000 millones de dólares.

Evolución de la economía cubana en el 2016 (%)

2016 (Plan) 2016 (Real) * PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,0% -0,9% -AGRICULTURA 5,9 -0,3 -INDUSTRIA -0,4 -4,9 -INDUSTRIA AZUCARERA 2,2 — –ZAFRA AZUCARERA (MTM) 1 900 1 500 -MINERIA -8,7 — INVERSIONES 13,5 10,0 TURISMO (VISITANTES) 5,0 13,0 –TURISMO (INGRESOS MMUSD) — 3 000 PRODUCCION DE PETROLEO EQUIVALENTE MTM — 3 690 SALARIO MEDIO PESOS 2,0 7,7 PRODUCTIVIDAD 2,2 — DEFICIT FISCAL / PIB 7,1 5,8

Notas:

*Cifras estimadas e informaciones oficiales.

Fuentes: EIU (2017); ONEI (2017); Murillo (2015); Cabrisas (2016 y 2017); Marrero (2017) y Granma (2017)

II

Tomando en cuenta su importancia, un análisis del desempeño de la economía cubana en el primer semestre del 2017 debe tomar en consideración –en primer lugar- el peso de los factores externos en los resultados obtenidos.

Entre los factores externos que inciden en la evolución de la economía cubana, se destacan las exportaciones de bienes y servicios.

Ya desde el año 2015 se registró una disminución del 31% en el total de los bienes exportados, afectados por la caída en los precios y también por la reducción de los volúmenes físicos de un grupo de productos. En el 2016 se calcula nuevamente una disminución estimada en las exportaciones de bienes del 13,7% y para el 2017 se pronostica una ligera recuperación del 8,3%. También en el saldo de servicios se estima una reducción mayor que alcanzará un 28,6% entre el 2014 y el 2017.[2] Al respecto cabe apuntar que ya en el AEC 2015 se reportaba una caída de las exportaciones totales (bienes y servicios) del 16,1% y según estimados del EIU, para 2016 se estimó una cifra similar y una caída del 5,1% adicional en el presente año.

Detallando algunos de nuestros rubros fundamentales de exportación, en el caso del níquel los precios promedio del año 2016 mostraron una recaída a nivel del mercado mundial, que totalizó con un decrecimiento del -21,1% durante el año. Durante el primer semestre del 2017 estos precios volvieron a descender un 7,3%, donde estos movimientos tienen que ver con los incrementos de las existencias a nivel mundial y la incorporación o salida del mercado de productores principales como Indonesia o Filipinas. No obstante, según el Banco Mundial,[3] el precio promedio de la TM de níquel alcanzará 10 500 USD en el 2017, aunque al cierre del primer semestre, ese precio estaba en 9 278 USD. Para el período 2018/2021 el precio promedio estimado es de 11 903 dólares, un 13,4% superior al pronóstico de este año, pero será inferior al logrado entre 2014 y 2015, cuando llegó a 14 378 USD.

Adicionalmente estos ingresos se han visto afectados por una producción reducida en 2016/2017 por dificultades en las plantas productoras.[4] Para el presente año se pronostica una producción de níquel más cobalto en torno a 54 500 TM, cifra inferior al nivel promedio de los últimos años situado en 56 000 TM. [5]

El azúcar presenta tampoco presenta un panorama alentador.

El precio promedio anual del azúcar crudo aumentó en el 2016 coyunturalmente un 33,3%, alcanzando 18,20 centavos por libra frente a 13,60 en 2015, pero el mismo bajo puntualmente en los 6 primeros meses del 2017 un 33.4%, situándose en 13,68 centavos solamente al cierre de junio, aunque el pronóstico del Banco Mundial para el año es de 18,20 centavos. También se pronostica que este precio permanecerá igual como promedio hasta el 2020, declinando de nuevo ligeramente en el 2021.

En la situación del precio actualmente ha incidido una cosecha superior en Brasil y otros grandes productores, que han volcado hacia la producción del azúcar crudo la caña, antes destinada a la producción de etanol, debido a los bajos precios del petróleo.

Adicionalmente, la zafra en Cuba cayó en el 2016 por debajo del plan, situándose en un millón 500 mil TM de azúcar aproximadamente y en la zafra del 2017 nuevamente se incumplió el plan –que preveía llegar a 2 millones 100 mil TM-, aunque se creció en torno al 20% hasta alrededor de 1 millón 800 mil TM. [6]

En lo referido a las exportaciones de derivados del petróleo el precio promedio del marcador WTI del 2016 se situó en 43,30 USD por barril y solo se pronostica que aumente como promedio a 55,00 en el 2017, para un incremento de un 27,0%. No obstante, al cierre del primer semestre de este año el precio del petróleo estaba en 46.04 USD por barril, cayendo un 14,7% en estos 6 meses. Al respecto también vale la pena recordar que en el plan del 2016 se planeó exportar 558 mil TM por valor de 228 millones de dólares, mientras que en el 2014 se vendieron 532 mil TM por valor de 734 millones, es decir, en dos años los ingresos por la exportación de derivados planificada descendió un 68,9%. [7] Para el 2017 no cabe esperar una recuperación sustancial de los envíos de petróleo venezolano, por lo que no se avizoran exportaciones significativas de derivados el presente año.

En cuanto a la exportación de servicios en lo referido al turismo, el mismo muestra el mejor comportamiento entre los diferentes sectores de la economía.

Para el 2017 se había previsto un crecimiento del 4%, lo que llevaría el número de turistas a unos 4,2 millones. Sin embargo, el número de visitantes había crecido en torno al 22,5% al cierre del primer semestre del año, alcanzando 2 millones 620 mil turistas, lo que supone un incremento significativo de ingresos en este período, pudiendo acercarse a la cifra de 4 millones 700 mil visitantes de mantenerse un crecimiento de 16,5% para el año, lo cual supera el plan en 11,9%. Lógicamente este crecimiento supone una mayor tensión en todos los servicios de apoyo y en los suministros para atender a un mayor número de visitantes.

Los ingresos asociados directamente al turismo fueron de 1 500 millones de dólares en el primer semestre y se espera llegar a 2 755 millones al cierre del año a los ritmos pronosticados en el número de visitantes.[8]

En cuanto a los servicios –incluyendo la exportación de servicios de fuerza de trabajo calificada- estimados del saldo de servicios exportados del EIU calculan un descenso del mismo en torno al 11,8% en el 2016 y del 8,5% en el 2017. De tal modo, en el 2017 los resultados serían 30,4% inferiores al año 2013, considerado el de mayores ingresos. Este descenso representa en términos absolutos 2 920 millones menos en cuatro años. [9]

Si se toma en cuenta que los ingresos del turismo han crecido en este período, la reducción probablemente obedezca a una contracción en los ingresos por servicios que se brindan a Venezuela, producto de la situación económica del país. Igualmente se perfila la reducción prevista de los contratos de asistencia médica que existen con el gobierno de Brasil, dada la situación política en ese país y declaraciones del propio gobierno al respecto. (Continuará)

[1] Ver Precio Petróleo (2017)

[2] Ver EIU (2017) y ONEI (2016)

[3] Ver WB (2017)

[4] La producción de níquel + cobalto del 2015 solo llegó a 53 798 TM, cifra que refleja una tendencia descendente desde el 2012 del 20,9%. Ver ONEI (2017)

[5] REUTERS (2017).

[6] Ver Granma (2017)

[7] Ver Murillo (2015).

[8] Ver Marrero (2017)

[9] Ver EIU (2017).

