Un youtuber desafía las leyes de la física con un experimento, pero un profesor dice que es imposible: Este es el ganador (+ Video)

Un debate científico entre el creador de Veritasium, un canal de contenido científico de YouTube, y un profesor universitario de física sobre los resultados de unas pruebas realizadas en uno de los videos del canal terminó en una apuesta de 10 000 dólares. De acuerdo a lo pactado, quien lograra demostrar sus argumentos ganaría el dinero.

La disputa comenzó cuando Derek Muller mostró en un episodio de su canal que es posible viajar en un vehículo eólico a sotavento a una velocidad superior a la del viento. Sin embargo, Alexander Kusenko, profesor de la Universidad de California, desestimó que esto fuera posible, argumentando que esa proposición va en contra de las leyes de la física.

Durante la firma del documento que oficializaba la apuesta, y que tuvo como testigos a los reconocidos científicos Neil deGrasseTyson y Bill Nye, Kusenko explicó que es imposible viajar en línea recta de forma sostenida a una velocidad superior a la del viento. De acuerdo a sus cálculos, este fenómeno solo podría ocurrir de forma momentánea en caso de que una ráfaga de viento le diera un 'empujón' extra al vehículo; sin embargo, solo duraría hasta que el vehículo perdiera esa inercia.

More data...@alexkusenko how can the car accelerate after it's going faster than the wind? Your analysis said this was impossible. pic.twitter.com/QEm2u42Oih

— Derek Muller (@veritasium) June 22, 2021