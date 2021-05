Observatorio Científico: Al fin un buen noticiero dedicado a la ciencia

“Hoy el periodismo científico en Cuba camina en solitario y sobrevive, muchas veces, por la voluntad y el esfuerzo de profesionales individuales. Tenemos que proponernos cambiar esta realidad porque hoy es imposible entender el mundo sin ciencia; porque la ciencia y la tecnología son vitales para el pleno desarrollo cultural en el siglo XXI” me dijo Diana Rosa Schlachter Piñón en agosto del 2018, en una entrevista que le hice.

Directora y guionista de varias secciones y programas: A ciencia cierta (Noticiero Juvenil), Mente Abierta (Buenos Días), Espiral (NTV Cierre), Expediciones (NTV Fin de semana) Ábaco y La Fórmula de la vida (Canal Caribe), Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de La Habana, es la máxima responsable de Observatorio Científico, que se estrenó este domingo por el Canal Caribe a las 5 y 30 de la tarde, en una producción del Sistema Informativo y RTV Comercial.

Este espacio era un sueño confesado por Diana Rosa “También quisiera impulsar el proyecto del Noticiero Científico, un sueño que heredé de los periodistas científicos que me antecedieron pero que ha sido difícil concretar. No obstante, ahora por ejemplo, la Academia de Ciencias de Cuba trabaja para potenciar ese proyecto. Es un espacio necesario y me encantará formar parte del equipo que lo lleve adelante.”

Y se hizo el milagro “El Observatorio Científico como programa de 27 minutos, forma parte del "Proyecto transmedia para la comunicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente en Cuba" , auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Fondo Financiero de Ciencia e Innovación (FONCI).”

Es propósito de Observatorio…dar a conocer asuntos variopintos de la ciencia, de una forma amena y a la vez bella: la ciencia no está ligada ni a la tristeza ni a lo vulgar, por eso el interés de que sea un programa que “parezca corto” como sucedió en su primera emisión que habló de la robótica en…Cuba y todo el mundo (al menos yo) quería saber más.

Se disfrutó de las habilidades de Palmiche Galeno Plus “caminando” a llevar los alimentos en un centro de aislamiento por el bicharraco (perdón, Covid 19 que estoy escribiendo sobre ciencia) y también vimos al robot “correteando” por aceras y trillos. Y un “pájaro de hierro” revoleteando por los árboles.

Claro, la robótica como expresión de una nueva revolución tecnológica, tuvo explicación de parte de la propia Diana Rosa, Krystel Aspillaga Rojo y del analista de tecnologías Enrique Bris Ruiz, además de entrevistas realizadas a algunos de los inventores de robots en Cuba. Me hicieron soñar con un robot que limpie la casa. El guion del primer programa corrió a cargo de Iramis Alonso, la incansable y batalladora directora de Juventud Técnica, y también escribirán Lil Romero, Daniel Burguet y Diana Rosa .

El resto del equipo de realización lo integran: Directora Asistente, Madelín Ramírez Pérez; Producción General; Yaima Bárbara García Moreno; Cámara, Germán Viamonte Fernández y Manuel de la Maza Sánchez; Sonido, Lisandra González Peraza; Edición, Daniel Contreras Díaz; Diseño gráfico y animación para TV, Alberto Acosta Fernández; Diseño gráfico en plataformas digitales, Abel Roque Cobas; Gestores de plataformas digitales, Gabriela Fernández Méndez, Andy García Díaz y Ernesto Guerra; Programador, Luis Manuel Yerena Sosa; Foto fija, Roberto Morejón Rodríguez; Asesoría, Dra. C. Dolores Piñón Gómez; Maquillaje, Giancarlo Gala; Transportación, Roberto Soto Galán y Guillermo Encalada Valdés y Asistencia técnica, Fermín Peña, IKONIKA.

Conocí por Diana Rosa que “el Observatorio cuenta con un despliegue de contenidos propios en plataformas digitales ((Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram), con un sitio web (en desarrollo) y la Unidad Docente, que en los próximos días propone el curso: ¿Cómo reportar sobre vacunas en los medios de comunicación?, que estará disponible en el aula virtual del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Además, se publica un audiovisual de tres minutos en el Noticiero Estelar Dominical, así como las cápsulas #UnMinutoDeCiencia, también en los noticieros del fin de semana”.

Para que sea más completo su directora general me dijo “Otra característica es la generación de contenidos en idioma inglés, para impulsar la visibilidad de la ciencia cubana y sus protagonistas en el escenario internacional.”

Vacunas y candidatos vacunales contra la COVID-19, estrategias para la protección del medio ambiente en el país, el español de Cuba, mapeo cerebral, aplicaciones para móviles, desarrollo de la inteligencia artificial...son algunos de los próximos temas.

La factura del programa seguro no es la soñada por Diana Rosa. Ella y su equipo armaron esta propuesta en medio de la ola de bicharraco (perdón, Coronavirus), no utilizaron los sets ideales pero demostraron que se puede hacer un programa sobre ciencia ameno, instructivo y lindo. Seguro que con el tiempo será mucho mejor.

Los hombres y mujeres de ciencia en primer término, lo agradecerán y también una buena parte del público que conoce la importancia de la ciencia para Cuba y para el mundo.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)