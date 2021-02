Convocan al foro virtual "Desafíos de Nuestra América desde el pensamiento martiano"

"Es la hora del recuento y de la marcha unida", abanderado en esta máxima martiana, este miércoles 24 de febrero a las 6 de la tarde hora de Cuba se realizará el foro Desafíos de Nuestra América desde el pensamiento martiano. Será un espacio de debate y reflexión sobre la labor revolucionaria y el pensamiento de José Martí en el marco del 126 aniversario del inicio de la Guerra Necesaria en Cuba.

El evento contará con la presencia del Secretario General del ALBA-TCP, Excmo. Sr. Embajador Sacha Llorenti, el Encargado de Negocios a.i. de la República de Cuba en el Estado Plurinacional de Bolivia, Excmo. Sr. Embajador Danilo Sánchez Vázquez, el politólogo Dr. C. Atilio Borón, la socióloga Dr. C. Irene León y los investigadores Dr. C. Sunamis Fabelo, Dr. C. Troski Serrano, MsC. Orietta Hernández, Ms C. Hugo Moldiz y Lic. Mayra Bárzaga.

El encuentro se transmitirá por las redes sociales de Correo del Alba.

(Tomado de Cubaminrex)