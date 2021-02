APK TrabajarEnCuba: Interrogantes tras su lanzamiento oficial

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) lanzó a finales de enero la primera versión oficial de la aplicación TrabajarEnCuba. Tras su salida en Apklis, generó muchos comentarios en diferentes medios cubanos y más de 500 correos llegaron a la bandeja de entrada del MTSS.

La noticia generó más de 120 comentarios en Cubadebate y 150 en el grupo de Canal USB en Telegram. Para responder a esas interrogantes, conversamos con Enit Martínez González, director de informática del MTSS.

La aplicación se detiene o no deja registrarse

En el caso del registro, puede pasar que los usuarios no conocen hacer uso de datos móviles. Es necesario tener una conexión a internet para poder acceder a la base de datos de la aplicación.

También puede deberse al tipo de correo con doble extensión. Por ejemplo, @mtts.gob.cu. Ya tiene dos puntos, .gob y .cu, y por tanto algunos usuarios con este tipo de correo, por lo general de entidades, no pueden registrarse. Eso es una debilidad que tiene la aplicación desde su lanzamiento, ya que no se tuvo en cuenta las diferentes extensiones que puede tener un correo.

Problemas con Android 10 y 11

Esta es una versión nueva de este sistema operativo. Hay diferentes arquitecturas y marcas de teléfono. Es natural, es un proceso que se va mejorando, precisamente a partir de las opiniones de los usuarios. Estamos haciendo una recogida de las opiniones de los clientes, donde nos han comentado acerca de qué tipo de versión Android tienen.

Hay muchas opiniones en redes sociales, medios y nuestro correo que solo comentan que no le abre. Es importante saber qué hace la aplicación, por qué no abre, qué versión tienen, si están conectados…

Y no es solo un problema de Android 10 en adelante. Hay casos, por ejemplo, donde la versión es mucho más antigua, y claro, ni siquiera le abre la aplicación. Entonces, estamos tratando de abarcar las diferentes versiones de Android que tienen los dispositivos de los cubanos, pero también valorando las funcionalidades que pierde la aplicación al tratarse de un sistema muy antiguo. Ahora mismo, la aplicación soporta Android 4.0.3 - 4.0.4 en adelante.

No hay versión para iOS ¿Alguna alternativa?

Definitivamente tenemos que estudiar un poco más acerca de esta tecnología. Existe muy poca experiencia en Cuba en el sector estatal, sobre todo. Estamos haciendo un estudio, pero sobre todo un levantamiento para una aplicación web, que no solo sirve para estos dispositivos, también le da una solución más inmediata a esos teléfonos que tienen sistemas antiguos o muy modernos.

Sabemos que esta opción no resuelve del todo el problema, pues una aplicación tiene un conjunto de ventajas, además de la comodidad que representa, que no puedes llevar a una aplicación web. Pero es la manera que tenemos más rápida de abarcar un mayor rango de público.

Pocas ofertas, sobre todo en el sector privado

La aplicación es un puente entre las entidades y personas que ofertan empleos y los usuarios que lo buscan. La ausencia de empleo en muchos municipios, la falta de actualización de las ofertas, tiene que ver con la conciliación entre la de Dirección Municipal de Trabajo y los organismos. La dirección municipal de trabajo es quien le pide a los organismos, a las direcciones provinciales de trabajo, OSDEs, que hagan una actualización constante de esa base de datos. Si esos organismos y entidades no notifican qué plazas tienen, la apk no se puede nutrir, pues no llega a la base de datos y la aplicación no se actualiza.

El trabajador por cuenta propia tiene la posibilidad de subir las ofertas de empleo que tiene. Siempre hay que tener en cuenta que esas ofertas no incumplan los derechos laborales. Por ejemplo, el pago no puede ser inferior al salario mínimo en Cuba.

También influye mucho el momento por el que estamos pasando. Muchos municipios no pueden subir ofertas porque se encuentran cerrados. Incluso en el sector privado, han tenido que cerrar muchos empleos. La carencia de ofertas de empleo escapa de la aplicación.

La aplicación también cuenta con un sistema de registro para personas que buscan empleo. En el proceso de registro, deberá rellenar un currículo con sus estudios, edad, trabajos realizados, etc. De esta forma estará disponible para empleadoras que buscan personal capacitado para su empresa.

Interfaz visual poco atractiva

La aplicación, por ejemplo, tiene una funcionalidad que es el uso del TalkBack, una herramienta para personas con discapacidad visual. De esta forma pueden hacer uso de ella y así encontrar un empleo.

A veces las personas confunden accesibilidad con bonito. Esto debe ir a la par. A veces vemos un botón que ocupa toda la pantalla y no pensamos en personas débiles visuales. El rango de movimiento para estas personas debe ser mayor. Lo vemos en WhatsApp, en aplicaciones de mensajería.

No podemos tampoco, cada vez que salga una recomendación, actualizar la APK. Trabajamos en las opiniones de esta primera versión para entonces sacar la 1.1 o 1.2 y que cumpla con las características y funciones que pidieron los usuarios que hicieron uso de TrabajarEnCuba.

Lentitud en la aplicación

Existen muchos factores por los que podría percibirse lentitud en la aplicación. Puede ser la memoria del teléfono, sistema operativo antiguo, incompatibilidad con alguna versión, incluso conexión lenta.

¿La aplicación solo funciona por datos móviles o wifi?

Sí, necesitas conexión, pero la aplicación no consume datos móviles. Ni siquiera debes tener un plan activo. Si alguna persona nota que le consume, debe verificar antes si está haciendo uso de la versión de prueba. Debe descargar la 1.0 de Apklis.

¿Qué funciones podemos esperar de TrabajarEnCuba para próximas actualizaciones?

El principal objetivo es que la aplicación sea del agrado de todo el público. Que puedan hacer uso de ella amén del sistema operativo de su teléfono. Para eso estamos haciendo mejoras continuas, como el problema con la doble extensión del correo.

Queremos implementar un sistema de notificaciones que avise a la persona cuando una oferta es solicitada o un currículo sea de interés para un empleador.

También trabajamos en una característica de la aplicación que permite que los usuarios puedan tener una comunicación, dentro de la propia aplicación. Esta es una función que solo estará disponible cuando esa oferta sea insertada por un usuario de la APK.

Esta es la primera versión de la aplicación. Este trabajo comienza ahora. Hay muchos procesos que debemos tener en cuenta a partir de esta base. Y la base es que las personas puedan estar informadas sobre ofertas de empleo. Que puedan insertar ofertas y hacer búsquedas.

Trabajar en Cuba Versión de Android requerida: Ice Cream Sandwich 4.0.3 - 4.0.4

Versión de Android objetivo: Nougat 7.1 - 7.1.2

Última actualización: Enero 28, 2021

Cantidad de descargas: 84 598

Disponible en 👉 Apklis