SNB 60: Se aplicará el sistema de “burbuja” en la post-temporada

Justo en el último mes de competencia de la Serie Nacional de béisbol y a pesar de las fuertes medidas sanitarias implementadas desde su comienzo, el coronavirus logró romper los cercos y se alojó dentro de la anatomía de algunos atletas. Primero fueron 15 peloteros de Industriales, luego casos aislados dentro de los elencos de Santiago de Cuba y Pinar del Rio y más tarde varios jugadores de Cienfuegos; lo que ha motivado aislamientos y demoras en el cumplimiento del calendario oficial del campeonato.

Algunos han sido declarados más tarde “falsos positivos”, pero aun así la cuarentena a la que han sido sometidos los equipos ha ido complicando el normal desarrollo de la fase de clasificación. La Comisión Nacional de Béisbol (CNB) y los directivos que atienden la serie se han movido con rapidez cambiando las sedes de los desafíos y tomando medidas urgentes ante los brotes que han aparecido en diferentes provincias durante esta etapa, bajo la premisa de no detener jamás la realización del mayor espectáculo deportivo del país.

En los últimos días han aumentado considerablemente los contagios a lo largo de toda la isla y cada 24 horas se impone un nuevo récord de enfermos por covid 19 apareciendo casos en casi todos los territorios provinciales. La campaña beisbolera entró así en su recta final recuperando los partidos suspendidos por diferentes motivos, donde todavía faltan por repartir dos cupos para la gran fiesta de la pelota cubana.

Ante la cercanía de la post-temporada la CNB tomó la decisión de realizar los enfrentamientos previstos para esa etapa en dos sedes neutrales aún por definir, en una estrategia que es conocida en el mundo deportivo como “burbuja” o “sombrilla”.

“Los primeros cruces (1ro. vs. 8vo., 2do. vs 7mo., 3ro. vs. 6to. y 4to. vs 5to.) se disputarán en series de cinco juegos al mejor en tres, en dos sedes todavía por determinar en las cuales se aplicará un riguroso protocolo sanitario”, publicó este miércoles la CNB en el sitio digital JIT.

En su nota los directivos aseguran que los playoff comenzarán al tercer día de haber terminado el último partido recuperado de la etapa clasificatoria y tanto las sedes escogidas como los horarios “se decidirán oportunamente, ante la posibilidad de celebrar algunos choques en el horario nocturno”.

Más adelante dice el comunicado de prensa que cada sede se activará en días alternos (dos partidos) para poder asegurar las transmisiones radiales y televisivas en vivo, el mantenimiento y la desinfección de las instalaciones, los entrenamientos y una debida relación trabajo-descanso de los atletas.

Por otra parte se anuncia que los dos cruces de la etapa semifinal se jugarán en una solo instalación (provincia) que puede ser una de las seleccionadas en la etapa de cuartos de finales, “tomando en cuenta el avance de los equipos, la situación epidemiológica imperante y otras variables”.

Todos los detalles sobre la selección de refuerzos, el calendario, y el formato de la final, se informarán con oportunidad y se ratificó que todos los desafíos se jugarán siempre a puertas cerradas para “evitar aglomeraciones que favorezcan los contagios de COVID-19.

Este sistema de burbujas se ha aplicado en otras ligas deportivas en el mundo y han demostrado ser muy efectivas. Un control estricto de los protocolos médicos, ahorro de combustible por traslados de equipos y personal de prensa y televisión, así como el confinamiento obligatorio de todos los atletas participantes y equipo técnico; son elementos nada despreciables para garantizar la salud y la realización exitosa de esta fase final de la contienda.