Prosigue jornada electoral en EEUU

Cerca de 100 millones de votantes emitieron sus votos antes del día de las elecciones, tomando en serio el consejo de votar temprano, ya sea en persona o por correo.

Pero hay otro problema al que se enfrentan algunos votantes en medio de la pandemia: ¿Cómo votar si está enfermo o ha estado expuesto a la COVID-19?

Estados Unidos registró más de 93 000 nuevos casos de COVID-19 solo el 1 de noviembre, un número que es mayor que el total de votos que ganó Trump en tres estados que lo llevaron a la victoria en el Colegio Electoral en 2016, en caso de que alguien esté contando. Por lo tanto, las adaptaciones de COVID-19 son necesarias para garantizar que la mayor cantidad de personas que quieran votar puedan hacerlo, reseña Vox.

Se parece un poco a esta escena de votación en la acera para personas positivas a COVID-19, que el fotógrafo de St. Louis Post-Dispatch, Robert Cohen, capturó en el centro de St. Louis, Missouri, el lunes.

Photos: #COVID19 positive voters cast ballots curbside in St. Louis on eve of the election. Very, very 2020.https://t.co/bxgBueLzjd pic.twitter.com/9uvSlVWZqv

— Robert Cohen (@kodacohen) November 3, 2020