Hoy, Estados Unidos en elecciones presidenciales

El presidente Donald Trump aseguró este martes que declarará que es el ganador de las elecciones “solo cuando haya victoria”.“No hay razón para entrar en juegos”, dijo en una entrevista telefónica con Fox News.

En un tono menos triunfador de lo habitual, comentó que cree que tiene“una muy sólida posibilidad de ganar”.

La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, anima a los estadounidense a ir a votar "como si sus vidas y la democracia dependiera de ello". "Debemos votar como si la justicia, la igualdad y las oportunidades fueran posibles. Porque lo son", ha escrito la senadora.

Today we must vote like our lives depend on it. Because they do.

We must vote like our democracy depends on it. Because it does.

And we must vote like justice, equality, and opportunity are possible. Because they are.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020