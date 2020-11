Acusan a partido de ultraderecha VOX de alentar protestas violentas en España

Este lunes el partido Unidas Podemos (UP) acusó hoy al ultraderechista Vox de alentar los violentos altercados ocurridos el fin de semana en varias regiones de España contra las restricciones impuestas para frenar la pandemia de COVID-19.

En una rueda de prensa, la portavoz de esa alianza izquierdista, Isabel Serra, responsabilizó a Vox de estar detrás de los desórdenes protagonizados por individuos que rechazan la existencia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Preguntada sobre si puede haber grupos de extrema izquierda tras los disturbios, Serra respondió que no hay ningún indicio de que estos colectivos estén involucrados en las virulentas protestas, con quema de contenedores y saqueos de tiendas, entre otros actos vandálicos.

"No hay ninguna organización que no sea de extrema derecha que haya salido a reivindicar esas manifestaciones", defendió la dirigente de UP, socio en el Gobierno de coalición español presidido por el socialdemócrata Pedro Sánchez.