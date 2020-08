La Habana continúa en la batalla contra la COVID-19 (+Video)

El Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dijo que actualmente la vida en la capital está marcada por el regreso a la fase de transmisión autóctona limitada y la instrumentación de las medidas contempladas en esta etapa de trabajo.

Reconoció el trabajo de todas las instituciones y el pueblo habanero porque, a partir de las orientaciones emitidas por el Consejo de Defensa Provincial, ya el sábado en la mañana se contemplaban los efectos de las decisiones tomadas.

“La gente no acudió a las playas y a otros centros de asistencias masiva. Enseguida, comenzaron a aplicarse las medidas de aislamiento. Esas son las actitudes que tenemos que asumir todos los días. A partir de las disposiciones orientadas, es necesaria actitud personal e institucional”, dijo.

En las actuales circunstancias cada cual sabe lo que le corresponde. Por tanto, toca hacerlo bien.

García Zapata reconoció que, entre las medidas implementadas a partir del lunes pasado, el traslado de los trabajadores tras la suspensión del transporte público salió correctamente. No hubo afectación a la población en ese sentido. Además, destacó el trabajo de los doce puntos de control instalados en las salidas de la ciudad y de dos en el interior.

Llamó a una mayor disciplina en todas las disposiciones puestas en práctica. No debe viajar el que no tenga que hacerlo y para salir hay que cumplir todos los requisitos informados, insistió.

En la reunión del Consejo de Defensa Provincial, informó, se decidió hacer una excepción para la salida de aquellos habaneros que tuvieran reservaciones en casas particulares en Varadero, fundamentalmente en autos particulares.

Para ello se ajustaron los mecanismos necesarios con el Ministerio del Turismo. En función de viabilizar estos viajes, se abrió una oficina de Habanatur en Varadero donde los arrendadores pueden reportar los clientes que tendrán.

Esta información viajará hacia La Habana y, en los bajos del Hotel Habana Libre, se abrirá otra oficina de esta agencia de viajes y se emitirá el certifico de la reserva realizada. Con este documento, los viajeros podrán solicitar la realización del test rápido de la COVID-19 en el policlínico de su zona de salud. Ambos documentos se exigirán en los puntos de control a la salida de la ciudad.

Sin embargo, insistió, “tenemos que entender que la ciudad está cerrada. Hay que realizar la menor cantidad de viajes posibles”.

El Gobernador de la Habana enfatizó en la responsabilidad que asumimos todos. “Nosotros, como Gobierno, debemos exigir y controlar, ser consecuentes con las medidas tomadas. Los Consejo de Defensa Municipal deben implementar con rapidez y organización las disposiciones”, detalló.

Además, es fundamental el papel de las instituciones. Recordó que en estos lugares han sucedido los principales eventos de transmisión de la ciudad. “Es vital la responsabilidad de la administración, el cumplimiento de las medidas higiénicos-sanitarias y la no asistencia de personas con síntomas o vulnerables”, enumeró.

García Zapata llamó la atención sobre el papel de los cuadros en estas circunstancias. Dijo que “tras cinco meses algunos pueden agotarse, pero es necesario recuperarse, tener iniciativa, para volver en el mes de agosto a los parámetros que teníamos hace quince o veinte días”.

Esta meta es posible a través del trabajo mancomunado y la responsabilidad individual. Pero será vital la realización de análisis técnico con rigor en cada uno de los eventos abiertos, la identificación oportuna de los sitios donde aplicar los PCR y la aplicación de las encuestas epidemiológicas.

Además, agregó, no se debe descuidar la atención a los pacientes vulnerables, los hogares de ancianos, los centros para niños sin amparo filial y otros lugares de convivencia múltiple.

En paralelo, en La Habana se crean todas las condiciones para la atención de los casos positivos. Para ello se crearon nuevas capacidades en centros de hospitalización y de aislamiento. Además, se trabaja en otros hospitales para prepararlos en estas labores y se llegará a 36 centros de aislamiento activos.

El Gobernador de la ciudad llamó a actuar con oportunidad y al comportamiento ciudadano en la etapa actual: el distanciamiento físico, el aislamiento social y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.

“Hay personas que están en los parques, corriendo por 5ta Avenida y ahora no se puede. No se debe acudir a las instalaciones públicas para realizar ejercicios. Hay que hacerlos en las casas. Se tomarán las medidas con quienes no cumplan las medidas”, dijo.