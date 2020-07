Respuesta a “Hallar el número que falta, arreglar igualdades y un PICE sanitario”

Creo que este acertijo se disfrutó bastante, tanto en la parte de habilidades numéricas como en el del pensamiento inteligente, creativo y ético. Yo estoy contento con esta participación en medio de la pandemia.

Vamos por parte:

I

Encontrar el número que falta y fundamenta tu respuesta:

Respuesta: 8

Buenas explicaciones de las respuestas. Si giramos en sentido de las manecillas del reloj se suma el segundo; si giramos en sentido contrario se suma el primero.

Algunos de ustedes llegar al resultado correcto con variantes diferentes que ahora citaré.

Orge Salomón que dijo: A cada número de cada sector de la circunferencia se le debe sumar una unidad (X+1, donde “X” es el valor original del sector), para que así se cumpla la condición de que cuando se multipliquen (X+1)* Y (donde “Y” es el valor original del sector siguiente) el resultado sea el valor encerrado en un rectángulo señalado por la secante comprendida entre ellos. Igual razonamiento fue el de Jose R Oro.

Jose Bryan, que dijo: Para resolver el primer ejercicio después de pasarle la vista varias veces a la circunferencia encontré la siguiente relación entre parejas de números. Comenzando a descender por la derecha entre 63 y 48 existe una diferencia de 15 coincide con la suma de los números internos 8 y 7 luego esa condición se repite para 48 y 35 esta vez el número es 13 y los números internos 7 y 6 así llegamos a 35 y 24 con el 6 y 5, 35 y 15 con el 5 y 4 y por último el 15 con el 8 4 y 3. Por tanto el número que falta es el 8.

Pedro López Tamayo que dijo:

An = n^2+2n. Si n < 8 y

An = 2n si n=8 . por lo que se obtendría

A1 = 1^2+2*1= 3

A2 = 2^2+2*2= 8

A3 = 3^2+2*3 = 15

A4 = 4^2+2*4=24

A5 = 5^2+2*5= 34

A6=6^2+2*6=48

A7=7^2+2*7=63

A7= 2*8=16

Felicitaciones a los que explicaron bien su respuesta.

II

1. Moviendo solamente una flecha del miembro izquierdo, construya la igualdad. Puede cambiarse el sentido pero no la dirección de las flechas.

Respuesta: 8-4=4; lo que se logra moviendo la flecha vertical del signo + y se lleva hasta el 6 cerrando el cuadrado superior.

Quedaría así:

Este era el caramelito del Combo.

RUSQ llegó a una solución correcta al convertir el 6 en 0 (0+4=4); pero violó la regla de no cambiar la dirección de la flecha.

2. Moviendo la menor cantidad de flechas del miembro izquierdo, construya la igualdad. Puede cambiarse el sentido pero no la dirección de las flechas.

Respuesta: 0+2 = 2+0 = 2 en cinco movimientos, como lo explicaron María Chaves y Rolando respectivamente.

El miembro izquierdo queda en dos sumandos, y esas tres flechas se utilizan para convertir el 7 en 0 o en 2.

Algunos rotaron las flechas para fabricar el signo /, pero eso no estaba permitido. También trabajaron en el segundo miembro y eso tampoco estaba permitido.

Kásien Latumba, vaya identificador de mal agüero. Ojalá no se cumpla su premonición, a no ser que como muestra de su creatividad esté casi en la tumba de un ser querido para depositar flores. Pues bien, hizo innovaciones transgresoras, pero con sabrosura matemática.

III

Daniel va con su abuela al parque del barrio a montar su modesta bicicleta; ambos con nasobucos bien utilizados. Casi de inmediato llega su amiguito Andrés sin acompañante ni nasobuco, pero con una bicicleta moderna de 8 velocidades. Se retan mutuamente para ver quién le da más rápido la vuelta al parque. De pronto pasa un señor que amablemente le increpa a la abuela por estar leyendo y no atender a sus nietos, ya que uno de ellos estaba sin nasobuco. Andrés le responde que esa no era su abuela, y que él tenía el nasobuco en el bolsillo para ponérselo si pasaba un policía, tal como su mamá le aconsejó. El señor, les dijo, allá ustedes, y siguió de largo, y al doblar la esquina se puso su nasobuco en el cuello para respirar mejor.

Piense con inteligencia, creatividad y ética (PICE); y luego escriba su análisis crítico de lo allí sucedido.

Respuesta:

Todos excepto el ingeniero santiaguero ly, se ubicaron en fase 1. Aunque Luis también lo alertó.

La mayoría de las respuestas fueron sagaces, barriendo los detalles del relato y sacando a flote actuaciones incorrectas.

Buenas las argumentaciones de Orge, Pedro, Oro y Rolando.

La abuela no le dijo nada a Andrés; este respondió sin cortesía y echó para adelante a su mamá como carrito de helado.

La única cosa discutible es que el señor se haya bajado el nasobuco al doblar la esquina. Ya no lo veían, pero lo hizo así para evitar falta de ejemplaridad y en definitiva es permisible que al caminar sin personas cerca, se pueda bajar el nasobuco para oxigenarse, sobre todo en personas que lo necesiten. Si antes de llegar a la otra esquina se volvió a colocar el nasobuco correctamente, es discutible que haya actuado mal. Ya ustedes dirán.

Se podía haber sacado más aceite a la aceituna en lo relativo a la carrera de bicicletas, y que Andrés era poseedor de una moderna que deja la impresión de ser un niño con más posibilidades materiales que su amigo Daniel. Pero ya tendríamos algo de subjetividad en ese caso.

Lo que sí es una verdad irrebatible es que el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y sociales son indispensable para ganarle la pelea a la COVID-19.

La respuesta de “El Cucalambé de Para Pensar…”, estuvo excelente en toda su extensión, y por tanto me animo a compartirla íntegramente.

RARJ dijo:

-I-

Quince entre tres, igual cinco,

Veinticuatro entre cuatro, es seis,

Y da siete, como veis,

El treinta y cinco entre cinco.

Si usted continúa, sin brinco,

Verá que el cuarenta y ocho

Dividido seis, es ocho,

Y como se está en presencia,

Profesor, de una secuencia,

El valor que falta es ocho. -II-

Si aquí, hacia el seis, de inmediato

Mueve una flecha del (más), (+)

Amigo, un ocho obtendrás

Y ocho menos cuatro, es cuatro.

El otro da, por los datos,

Cero más dos, igual dos.

(Con un siete y el uno, yo

Pude conformar el cero

Y con un siete y el (menos) (-)

Pude conformar el dos). -III-

En el texto que pusieron

Más de un hecho estuvo mal

Y en más de uno, al final.

Los niños intervinieron.

Dentro del parque quisieron

Correr en sus bicicletas,

Y Andrés, de forma indiscreta,

Que sin nasobuco está,

Mal guiado por su mamá

El riesgo malinterpreta. -IV-

Andrés vuelve a equivocarse

Al ripostarle al señor,

Ya que cuando habla un mayor,

Un niño debe callarse.

Ahora, es bueno preguntarse:

Si hoy se lucha en cada plaza

Contra el COVID, que amenaza

Al mundo y nos tiene en vela,

Entonces, ¿Qué hace esa abuela

Que no se me queda en casa?

Nos vemos el próximo lunes 20 de julio para no darle tregua a la neuro-apatía, como dirían los colegas de “La neurona intranquila”.