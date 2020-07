Consejo de Defensa de La Habana analizó situación epidemiológica, las indisciplinas sociales y el acaparamiento

Los integrantes del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana insistieron nuevamente, este martes, en la necesidad del cumplimiento de las medidas orientadas para evitar un rebrote de la COVID-19, luego de analizar varias opiniones recibidas de la población.

En esos criterios se reconoce el trabajo realizado en la ciudad, pero se señala la mala utilización del nasobuco, así como las grandes colas en los centros comerciales y otros establecimientos.

Al respecto, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del CDP, llamó a ser exigentes con el uso del mismo y con el cumplimiento de las acciones acordadas en el territorio para enfrentar la enfermedad.

Torres Iríbar, también primer secretario del Partido en La Habana, explicó acerca del desabastecimiento de carne de cerdo en la capital, hecho en el cual incide la falta de pienso.

En las opiniones se señaló que los coleros siguen haciendo de las suyas, revendiendo el producto por encima de su precio, y se denunció el desvío de mercancías de algunos establecimientos, así como otros tipos de violaciones tanto en precios como en el peso. Otra opinión de la población es el hecho que los boteros están cobrando por encima de lo establecido, así como violaciones cometidas en el transporte público.

El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, informó que se confirmaron cuatro casos en la capital, con una tasa de incidencia de 64 por cada 100 mil habitantes, indicador que continúa disminuyendo. De los cuatro casos confirmados, dos pertenecen a La Habana del Este, uno a Centro Habana, y otro al Cotorro.

Egresaron en el día 99 pacientes, de ellos seis confirmados recuperados, mientras 81 personas egresaron de los centros de aislamiento para contactos y fueron ingresadas otras 10.

En el encuentro se informó que no se reportan incidencias relacionadas con la presencia de hipoclorito y medicamentos tradicionales en las unidades, y se insistió en la necesidad de recuperar frascos para un mayor expendio de estos medicamentos, por lo que se pidió que la población colabore con ese renglón para asegurar mayor presencia de esos productos en la red de farmacias de la provincia.

Al intervenir en el CDP, Iríbar también insistió en buscar solución a los problemas y destacó que hay que acabar con las chapucerías, pues no se puede permitir la incultura y el incumplimiento de las normas establecidas en cualquier inversión que se realice en la ciudad.

Asimismo, llamó a ponerle el pecho al trabajo todos los días y hacerlo en equipo, con la verdad siempre por delante.

En otro orden, se dio a conocer que fueron concluidos los trabajos constructivos en la Escuela Elemental de Música Manuel Saumell, mientras en recorrido realizado, la víspera, por la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) se conoció que se han precisado varias medidas para garantizar el inicio del curso escolar.

Igualmente, en el CDP se informó que esta noche llegan a La Habana 295 colaboradores procedentes de Emiratos Árabes, para lo cual ya se encuentran garantizados todos los aseguramientos necesarios.

En la provincia, la demanda eléctrica se mantiene por debajo se lo planificado y la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (Epia) aumentó la cobertura de sus productos, en tanto se distribuyeron 52 toneladas de papa a la población.

La actividad bancaria, por su parte, no reportó incidencias significativas, solo se informaron de dos quejas sobre incidencias en cajeros automáticos.

En cuanto al suministro de agua, en el Oeste no se reportan grandes afectaciones, mientras el sistema Este se mantiene estable, con algunos problemas en Guanabacoa.

En otro orden, Orestes LLanes, al frente de la dirección de Supervisión y Control, dio a conocer que se aplicaron 430 multas, de ellas 265 por violaciones de las medidas higiénico-sanitarias.

Iríbar informó que la transportación hacia las playas es hasta las ocho de la noche y se analizaron la puesta en marcha de diferentes variantes para la transportación de las personas. Igualmente recordó que en la playa hoy se cuenta con más de 400 policías y llamó a revisar el consumo de bebidas alcohólicas, en la búsqueda de que la mayoría se haga en vasijas plásticas.

Por último, llamó a no descuidar el trabajo en los sitios con aislamiento reforzado que existen en la ciudad, a no desmayar en la exigencia sanitaria, no olvidarse del estudio de zonas vulnerables y de silencio, porque allí es donde están las mayores posibilidades de que aparezca la enfermedad.

(Con información de Tribuna de La Habana)