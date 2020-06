Salud y ciencia: La respuesta integrada de Cuba ante la COVID-19 (+ Video)

En la continuación de la Mesa Redonda de este viernes 12 de junio de 2020, la Dra. María Guadalupe Guzmán Tirado, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), recordó que esta es una institución de investigación, pero que además brinda servicios altamente especializados.

“En ese sentido, es un centro sui géneris, a partir de que es un centro de investigación pero, además, tiene un hospital, un bioterio, un área de entomología, laboratorio de farmacología… Cuenta con epidemiología, laboratorios de microbiología y parasitología. Todo esto, dedicado al diagnóstico, la referencia, la investigación, a la docencia en cursos de doctorado y maestrías”, destacó.

Hoy el IPK está haciendo investigaciones desde el punto de vista clínico-epidemiológico, investigaciones más básicas y otras más aplicadas.

Fue la institución que recibió a los primeros pacientes, tanto sospechosos como confirmados, “y fue importante definir cuáles eran los principales factores de riesgo de los casos graves y fallecidos. En tus condiciones, tienes que saber cuáles son tus factores de riesgo (las investigaciones clínicas mostraron la edad ‒más de 60 años‒, la hipertensión arterial ‒presente en el 86% de los casos‒, el asma bronquial ‒43%‒, la diabetes mellitus ‒43%‒ y, sobre todo, la presencia de dos o más comorbilidades asociadas a gravedad”.

Otra línea fue la búsqueda de predictores de severidad clínica al momento del ingreso, “qué puede tener este paciente que nos pueda alertar, al momento del ingreso, como atecedente, que va a evolucionar hacia la gravedad”. En este sentido, se identificaron fiebre de más de seis días, estertores húmedos, polipnea, linfopenia, proteína C reactiva elevada y ferritina elevada. Según estos parámetros, se establecieron diferencias entre pacientes egresados vivos y fallecidos.

En cuanto a la investigación epidemiológica de brotes, se ha contado con herramientas clínicas, epidemiológicas, la pesquisa, la atención primaria, herramientas diagnósticas (pruebas PCR) y serológicas. “Hoy podemos entrar a la búsqueda mucho más activamente, pero nos fuimos armando de herramientas en la medida en que enfrentábamos la pandemia”.

Las investigaciones no son de un investigador sino de grupos de investigadores de diferentes disciplinas e instituciones del sistema de salud y de otros sectores, señaló la especialista.

Una de las investigaciones, entre el IPK y el Centro de Estudios Avanzados (CEA), utilizando microscopía de alta resolución, se ha dirigido a las características morfológicas y estudios del SARS-CoV-2. En una imagen de un exudado nasofaríngeo mostrada en la Mesa Redonda, se aprecia la corona del virus y cómo la célula epitelial nasal está “gemando” el virus (cómo el virus sale de la célula).

“Hay que secuenciar el genoma del virus. Hemos empezado con cuatro aislamientos de pacientes cubanos. En una de las zonas del gen que codifica la nucleoproteína del virus, son iguales entre sí e iguales a diferentes cepas de América, Europa, China, y solamente hay algunas diferencias con algunas cepas de Valencia, España. Esta es una línea de investigación para ir a la secuenciación paulatina completa del genoma del virus.

“El mundo ya lo tiene secuenciado. Los científicos chinos lo hicieron casi inmediatamente, lo cual tuvo un impacto positivo en el enfrentamiento de este fenómeno, pero la idea es estudiar muestras de pacientes en de inicio, medio y final de la epidemia en diferentes lugares del país, de un mismo paciente (en diferentes etapas)… Se buscan mutaciones en diferentes zonas. Es una línea que está comenzando”.

Otra línea está relacionada con que en algunos casos, por ejemplo, a los 15 días el PCR sigue dando positivo, pero el paciente está bien aparentemente, radiológicamente. Está pautado que ese paciente sigue en aislamiento y no va a su casa hasta que el PCR da negativo. No se le da el alta hasta después de un tercer PCR.

Aquí se hizo un estudio evolutivo de 219 pacientes desde su fecha de inicio de los síntomas hasta el momento en que se hizo negativo su PCR. La positividad es mayor en los primeros días, pero es interesante el hecho de que entre 21 y 30 días después de la fecha de inicio de síntomas todavía el 24% de los enfermos mantenía la positividad del PCR.

“¿Qué significa esto? ‒continuó la especialista‒. ¿Que la persona sigue transmitiendo? ¿La persona es positiva porque puede haber restos virales? ¿Tiene o no tiene el virus? Hay quienes plantean que al día ocho o nueve ya se clarificó la infección, aunque el PCR ‒que detecta el ácido nucleico, no solo el virus‒. No todos respondemos igual”.

Relacionado con esto, se mostraron en la Mesa Redonda imágenes, también tomadas en microscopía de alta resolución mediante colaboración IPK-CEA, de un paciente con PCR-TR positivo para SARS-CoV-2 al día 42 del inicio de síntomas, en las que se observan partículas virales completas y el daño celular del epitelio nasal.

“Esa persona tenía partículas virales completas en buena cantidad a los 42 días, y clínicamente estaba bien a pesar de la carga viral. Luego, en la imagen de los 50 días, se aprecia su epitelio nasal sin partículas virales.

“No es que todos vayan a evolucionar así, todos no responden igual. Pero esto nos muestra lo acertado de cuando pedimos el uso del nasobuco. No podemos saber quién tiene ese racimo de virus. Esta persona estaba bien clínicamente, pero ya hemos visto cómo estaba su mucosa nasal”.

Otra línea de investigaciones se ha dirigido a buscar pronósticos de severidad en pacientes, no solo pronóstico de severidad de la pandemia. “Se están haciendo algunos estudios de marcadores inmunológicos, algo que generalmente se hace con muestras de suero. En el caso de la COVID-19, el paciente pasa por tres fases (infección nasofaríngea, infección pulmonar y fase de hiperinflamación, que acompaña o produce la gravedad).

“Nos preguntamos qué pasa en las primeras etapas, por qué un paciente va hacia un sentido y otro hacia otro. Encontrar un marcador que nos indicara hacia dónde va a avanzar el paciente fue el objetivo. Y se estudiaron varios marcadores inmunes de respuesta proinflamatoria y antinflamatoria en individuos con infección asintomática, en pacientes que evolucionaron satisfactoriamente y en pacientes graves, incluyendo fallecidos. Como resultado, se detectaron tres mediadores proinflamatorios asociados a gravedad y muerte a partir del octavo día”.

La jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK precisó que se detectaron esos tres marcadores, pero, además, se identificaron en exudados nasofaríngeos, con la misma muestra del diagnóstico. “Es decir, es el sitio de entrada del virus. Esto marca una línea de investigación y trabajo”.

Igualmente, está la línea del estudio de genes humanos asociados a la severidad de la infección. La persona cuenta con un background genético, pero también influye el ambiente, aunque no cambia los genes, pero los modifica reversiblemente en el tiempo (hábito de dormir, medicamentos, alimentos, hábito de fumar...).

“Es un estudio que ya comenzó con pacientes del IPK. Una encuesta que es una herramienta sobre lo que hace y no hace el paciente, y que está en curso”, explicó la Dra. Guzmán Tirado.

El estudio “Influencia de la genética y epigenética del hospedero en la infección por SARS-CoV-2” (IPK, Universidad de Oriente, Minsap) estudia los genes que pudieran definir la susceptibilidad a padecer la enfermedad y la severidad de la infección, en pacientes graves, de evolución favorable y asintomáticos (influencia de factores ambientales en el ADN del individuo).

El IPK ha trabajado también, junto con el Hospital Naval, en la evaluación de estuches usados en el diagnóstico serológico rápido para la detección de anticuerpos, que son recomendados o no al Minsap. Esos sets son útiles en estudios poblacionales y de grupos de riesgo para identificar personas y grupos que se han infectado con el virus con anterioridad.

Otras investigaciones, en fases más primarias, se relacionan con el estudio de la cinética de excreción viral (nasofaríngeo, heces fecales, saliva, orina); de los daños estructurales en tejidos de fallecidos; de patrones de respuesta inmune asociados a protección o severidad, y un biosensor para diagnóstico de COVID-19 (en conjunto con el CEA).

Entre los estudios en que colaboran distintas instituciones y que son coordinados por el Minsap, están:

–Prevalencia e incidencia de la infección por SARS-CoV-2 y COVID-19, Cuba, 2020

–Estudios de pronóstico y seguimiento de la pandemia

–Protocolos de seguimiento del paciente convaleciente

–Análisis de efectividad de medicamentos y productos de la biotecnología cubana

–Evaluación virológica de donantes de plasma