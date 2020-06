Respuesta a “Generación y análisis de ideas creativas en la COVID-19 (IV)”

Voy con la respuesta que más que responder intenta darle continuidad al indispensable ejercicio del pensamiento analítico y creativo, sobre temas importantes y actuales de nuestra sociedad. En este caso fue Generación y análisis de ideas creativas para combatir radical y consecuentemente la corrupción, el delito, el robo y otras manifestaciones que violan la legalidad.

Como dijimos abordar solamente las causas y condiciones que las favorecen; y métodos y soluciones para mitigarlas, sería suficiente para varias tesis doctorales.

Aclaro que en los fragmentos que seleccioné de la charla de Carlos Rafael Rodríguez con dirigentes del MINBAS, en 1987, hay textos de la autoría del Che y otros de Carlos Rafael.

Como ya es habitual, este tipo de ejercicio de pensamiento concita la participación destacada de parapensadores conocidos y de otros aparentemente desconocidos. Digo esto porque es posible que algún conocido cambie su identificador, por razones que desconozco.

Siempre emociona leer comentarios que se afincan en la educación de la familia, esa que comienza en la cuna, en la que se siembran valores que suelen durar para toda la vida.

Como era de esperar abundaron mensajes centrados en aquello de que el ser social determina la conciencia social; que el hombre piensa como vive; que en última instancia es lo económico lo que decide; que el hombre es él y sus circunstancias.

También abundaron los que resaltan el papel de la conciencia, esa que llevó a Martí, a pasar hambre con dinero en su bolsillo, recaudado para la lucha por la independencia de Cuba; la que llevó a varios de los héroes del Movimiento de Julio a invertir su dinero o bienes materiales para la causa revolucionaria; entre otros ejemplos que merecen respeto.

Tener en cuenta lo objetivo y lo subjetivo, gran verdad.

Quien se identificó como FERNANDEZ, escribió piezas literarias interesantes con sentido metafórico pero ajustadas al tema en debate. Honestamente no llegué a descifrar su invitación a que le diera una “java”, tal vez sea jaba, para llenarla de no sé qué. Eso quedaría mejor para un acertijo de creatividad sin números.

Yo concuerdo en que:

Gracias a todos los participantes en el debate.

El listado con asteriscos de ORG, hay que tenerlos en cuenta. Lo que nos dicen Camilo, Vicky, Roberto Becerra, Sy, HECTOR Y EL HERMANO, Ale, ZChocolat, Salvador Méndez, Jose R. Oro, Alexis Carbonell, Alfonso, Amocuba, Julio, isa 2020, Leticia Castillo, Rolando, LUKAS, Yosue, tiene mucho valor y estoy seguro que serán fuentes de inspiración y de transpiración para estudiosos y encargados de ir escribiendo documentos principales del próximo Congreso del PCC.

Es obvio que mucho de lo sugerido no tienen que esperar por el trascendental evento, se pueden ir aplicando desde las fases anunciadas en el regreso a la nueva normalidad.

Comparto este comentario de nuestro cucalambé parapensador.

RARJ dijo:

-1-

Si a algo que es (in)controlable,

Usted le elimina el (in)

Lo malo llega a su fin

Pues se vuelve controlable.

Para ser más explicable

Es justo que yo defina

Que (in) expresa (i)ndisciplina

(n)acional que puede ser,

Como bien dijo Fidel,

Fatal si no se elimina.

-2-

¿Cómo se elimina el (in)?

Es fácil, con la conciencia

Del pueblo y con la presencia

De un Agente del MININT.

Si queremos poner fin

A todo lo que está mal,

Es importante mirar

El bien que Martí nos dá

Al decir: “En prever está

Todo el arte de salvar”.