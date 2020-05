Continúan manifestaciones en EE.UU. tras la muerte del afroestadounidense George Floyd (+ Fotos y Video)

A pesar de la pandemia del coronavirus que azota a Estados Unidos, miles de personas han salido a las calles por tercer día consecutivo en una serie de protestas contra la muerte de George Floyd por un oficial de la policía.

A inicios de esta semana, la Policía de Mineápolis detuvo a Floyd por sospechas de “fraude en curso”. Durante el arresto, uno de los agentes presionó su rodilla contra el cuello del detenido durante al menos ocho minutos, a pesar de que el individuo se quejaba por no poder respirar. Más tarde, Floyd fue declarado muerto en un hospital.

En medio de las protestas, la policía de Mineápolis, en el estado de Minnesota, lanzó gases lacrimógenos contra los ciudadanos que acudieron a las manifestaciones exigiendo justicia ante el crimen.

Las protestas se multiplicaron también en otras zonas de Estados Unidos, como Los Ángeles, donde fue bloqueada brevemente una autopista por los manifestantes.

Las protestas sirvieron de base, además, para exigir justicia por el terror policial sin fin contra las comunidades afroamericanas, específicamente, el asesinato de hombres afroamericanos a manos de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos.

“Por petición mía, el FBI y el Departamento de Justicia ya han iniciado una investigación sobre la muerte muy triste y trágica en Minnesota de George Floyd”, ha dicho el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Palabras que intentan detener la oleada de protestas. “He pedido que se acelere la investigación y agradezco enormemente todo el trabajo realizado por la Policía local. ¡Se hará justicia!”, añade Trump.

Protestas en Minneapolis tras la muerte de George Floyd

El FBI abrió la investigación nada más conocerse la muerte de Floyd y enseguida se despidió a cuatro oficiales. Sus abogados no han querido hacer declaraciones. “Lo que vimos es horrible. No podemos hacer la vista gorda. De nosotros, los líderes, depende ver esto y llamarlo por su nombre. ¡Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte”, ha dicho Jacob Frey, alcalde de una ciudad dividida entre el dolor y la rabia.

A pesar de las normas impuestas para contener la pandemia, miles de manifestantes, casi todos con mascarilla, han salido por segundo día consecutivo a las calles, tanto de Minneapolis como de otras ciudades.

La policía ha tenido que intervenir con gases lacrimógenos y pelotas de goma en algunos casos ya que, además, se han producido escraches en las viviendas del policía que asfixió a Floyd con su rodilla y del fiscal del condado.

El dolor y la indignación crecen. Cada vez son más los famosos y la gente influyente de distintas comunidades y razas la que quiere expresarse en redes sociales: estrellas de la música, el deporte, el cine y la moda comparten su opinión o invitan a denunciar con etiquetas como 'Di mi nombre: George Floyd', 'Justicia por George Floyd', 'Rest in power' , 'Sin justicia no hay paz'... y con frases de Martin Luther King o el escritor James Baldwin.

“George Floyd fue asesinado por un hombre blanco racista disfrazado de policía. Esto no es solo entre policías y negros. Esto es entre los blancos racistas y los negros. Esto ha sido otra muestra del privilegio de los blancos. ¡Es inhumano!”. Habla la cantante Jessie J y sus palabras son solo un ejemplo de los mensajes, denuncias contra la actuación policial y las expresiones de dolor y rabia que se pueden leer en las redes sociales tras la muerte de George Floyd.

“Las palabras, los hashtags y las publicaciones no son suficientes para este hombre y para todos los hombres, mujeres y niños que lo han precedido. Si no hablamos, volverá a suceder mañana”, sigue diciendo Jessie J.

“Son muchos los que piden que se denuncie a la policía de Minneapolis y que no se mire hacia otro lado. Despierta. Mira y escucha. Entérate sobre lo que está sucediendo en el mundo. Los blancos, con y sin poder o con uniformes autorizados, están arruinando la vida o asesinando a hombres, mujeres y niños negros, con impunidad, a plena luz del día y saliéndose con la suya una y otra y otra vez. Me pongo enferma, porque esto ya no es impactante. ¡Esa es lo peor! ¡Esto ocurre en la vida real! ¡Llega un momento en el que tu silencio es una traición!”

#EEUU "No puedo respirar" repetía #GeorgeFloyd, afroamericano, mientras un policía lo mantenía en el piso con una rodilla en el cuello y otro policía miraba. Nunca se resistió. Quedó inconsciente y murió. Las protestas estallaron en Minneapolis, quemaron la estación de policía. pic.twitter.com/BxtkBpv0Ju — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) May 28, 2020

Su voz ha sido una de las últimas en escucharse y se suma a las de otros famosos, gente influyente de la música, el deporte, la moda o el cine. Los cantantes Mariah Carey, Janet Jackson, Madonna y Kanye West. Los deportistas Lebron James y Lewis Hamilton. Las modelos Naomi Campbell e Imán y el editor del Vogue inglés Edward Enninful. Las actrices Viola Davis, Halle Berry, Octavia Spencer, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o yEva Longoria. El actor Jamie Foxx, el diretor Spike Lee...

La lista no para de crecer. Kanye West comparte la imagen del policía con su rodilla sobre el cuello de Floyd y dice: “¡Imagina lo que ocurre cuando no estás mirando!”. Stephen Jackson le llama 'hermano'. “Cualquiera de allí sabe que eras mi hermano. No muchos salieron, pero mi 'gemelo' estaba feliz por haberlo hecho. Voy a seguir haciéndote sentir orgulloso. Me enoja tanto que después de todas las cosas por las que pasaste cuando llegaste a tu mejor versión te saquen así... ¡Descansa Easy Twin!”, ha escrito el exjugador de la NBA. “Voy a Minesota y haré lo que pueda, no puedo dejar que pase esto”.

El piloto Lewis Hamilton se pregunta “¿quién asumirá la responsabilidad de esto?”. Y él mismo se responde: “Estoy seguro de que ninguno de estos dos policías”.

El deportista LeBron James, la cantante Janet Jackson y el actor Jamie Foxx se suman a la protesta y lo hacen utilizado la famosa imagen de Colin Rand Kaepernick, jugador de la NFL. El 27 de agosto de 2016, Colin Rand Kaepernick, quarterback de los San Francisco 49ers, se arrodilló cuando sonaba el himno de los Estados Unidos. Lo hizo para protestar por la discriminación y el racismo que la sociedad norteamericana ejerce sobre los negros. “No me voy a parar con orgullo a ver una bandera de un país que reprime a las personas negras y de color", dijo más tarde. Una imagen simbólica que hoy se utiliza para denunciar la actuación de la policía de Minneapolis y sobre todo para decir: ¡No al racismo!

Ver esta publicación en Instagram ‪Say His Name. #GeorgeFloyd 🖤🖤🖤🖤🖤‬ Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey) el 27 May, 2020 a las 7:42 PDT