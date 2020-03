¿Qué teléfonos móviles se usan más en Cuba? (+ Infografía y Top 10)

Cada cierto tiempo, cubanos amantes de la tecnología comienzan un debate sobre cuál es el teléfono más usado en la isla. Hace algunos años, los teléfonos “abre y cierra” o “librito”, prevalecían en el mundo, a manos de dos gigantes indiscutibles: Nokia y Motorola. En Cuba no fue diferente el inicio de la telefonía móvil. Sin embargo, poco tiempo después, la llegada del smartphone dejó en el olvido los teléfonos “ladrillo” y aquel V3 de Motorola. BLU parecía conquistar el mercado interno en la isla, debido a lo económico de sus precios.

La calidad del sudcoreano Samsung mostraba al mismo tiempo ganar adeptos en Cuba, y los fans de Apple aseguraban (y aún lo hacen) que el smartphone de la manzana era un gusto compartido por más personas de las que se quiere reconocer.

Con el tiempo, Huawei irrumpió con fuerza en el mercado cubano, como lo ha hecho la compañía china en casi todo el mundo. Con más fuerza en las páginas de la web profunda, la relación calidad-precio también parecía imponerse con la llegada de Xiaomi. El fandom de grupos en WhatsApp y Telegram, daban fe de ello basado en el número de seguidores de sus canales y grupos.

Con el objetivo de aportar un poco de claridad a esta eterna disputa, hicimos hace unos días una encuesta en Telegram. Con casi 7 mil votos al cierre de este trabajo, Samsung y Xiaomi encabezan la encuesta con 31% y 29% de los votos respectivamente. Iphone consiguió un 16%, seguido de Huawei, con un 9%. Otros, lograron en su conjunto un 9%. Sin embargo, pese a la gran participación lograda, está claro que Telegram no es un medidor definitivo, sobre todo porque la aplicación de mensajería de Pavel Durov no tiene la popularidad de otras en Cuba.

En el top 10 que nos hizo llegar ETECSA, Samsung es sin duda alguna el vencedor, lo que coincide de cierta forma con nuestra encuesta. Sin embargo, el segundo puesto lo ocupa BLU Products Inc., y no Xiaomi. Con el tercer puesto se quedó LG Electronics Inc., que, aunque apenas tenga presencia en nuestro canal, es una marca de prestigio internacional con gran aceptación en Cuba. HUAWEI Technologies Co Ltd se quedó en el quinto lugar. Y Apple Inc. venció a Xiaomi Communications Co Ltd, en el puesto 8 y 9 respectivamente. El top lo cierra Talkcom Technology, una marca procedente de Hong Kong que fue comercializada por ETECSA, con gran aceptación en las empresas cubanas por sus precios económicos.

Entre otros datos curiosos, el informe nos muestra que iOS representa solo el 5% de la telefonía celular en Cuba, cifras que no sorprenden, pues, Android es el Sistema Operativo más usado en el mundo. Por otra parte, la línea Pixel de Google ocupa el lugar 56 de la lista, un dato que sorprende, debido al gran interés que ha despertado la isla por la tecnología del gigante de Mountain View.

A continuación, top 10 de móviles más usados en Cuba.

Nota: TCL y TCT son teléfonos de Alcatel.