S03E06: Global Game Jam, el final alternativo de Juego de Tronos y la estrategia de Huawei

Pero esta semana, las noticias son otras. En materia de videojuegos, le traemos los resultados finales de la sexta edición del Global Game Jam, un evento que se celebró por primera vez en dos universidades de La Habana. El autor de Canción de Hielo y Fuego nos adelanta detalles sobre el final de la saga. Mientras, Disney busca un cambio con su próximo estreno, poniendo todas sus fichas en Mulán. Récords nuevos de un viejo Zelda, la batalla tecnológica entre China y Estados Unidos, y mucho más en este Resumen Semanal.

La sorpresa del Global Game Jam

El pasado fin de semana, la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), fueron escenario de la 6ta. Edición del Global Game Jam, simultánea de videojuegos más grande del mundo donde jóvenes intentan crear un prototipo de juego en 48 horas.

Con la participación de 240 personas, repartidas en 45 equipos, los jóvenes cubanos desarrollaron este año un prototipo bajo la temática “reparar”, con un subtema (sello que suma nuestro país a la competición) “Desarrollo urbano sostenible”. Y, como cada año, aunque el evento no es una competición, sino un intercambio para que diseñadores, programadores, músicos y guionistas estrechen relaciones en favor de proyectos futuros, nuestro país premió a los equipos más sobresalientes en diferentes géneros y estilos de juego como son diseño 3D, 2D, gameplay y narrativa.

Para sorpresa de todos, Executing Frames, el equipo de la Lenin invitado al Global Game Jam, se hizo grande en un terreno poco explorado, y a golpe de Game Maker y pocas horas de sueño, lograron alcanzar varias nominaciones y llevarse el premio a la mejor narrativa del evento que premia la UCI y la Cujae.

Otra de las sorpresas del Global la dio el equipo Rice n` Beans n' Love, con un cuidado videojuego llamado Eco Repair, donde tendremos que trazar una estrategia para reparar lo que parecen unas torres de energía eólica, sin que perdamos por el camino la energía ganada por nuestro robot. Su apego al tema (repair), el diseño original y un gameplay bien pensado hasta el más pequeño detalle, hizo a Rice n` Beans... merecedor del premio videojuego más completo.

En el caso de Mejor Diseño 3D, el equipo Nameless fue el vencedor con el prototipo Pueblo Molino. Mientras que el team Willy´s jam, se llevó el mejor diseño 2D con Freebo. El mejor Gameplay lo consiguió el equipo Matandile, con Robot Welder. Se otorgó el premio Padit "Desarrollo Urbano Sostenible", a Smelly Cat, con el juego 20 Seconds City.

Por un final digno en Game of Thrones

Si es uno de los millones de fanáticos que sigue la historia contada por George R. R. Martin en Canción de Hielo y Fuego, podrá respirar tranquilo porque el autor de la saga aseguró que su final será diferente al que vimos en la serie de HBO.

En una entrevista con el medio alemán Welt, R. R. Martin compartió que que su final para la historia de Daenerys Targaryen, Jon Snow y demás protagónicos, no será igual a la que vimos en Game of Thrones en 2019.

Aunque aún se desconoce cuándo llegarán The Winds of Winter y A Dream of Spring, Martin no ha dejado de mencionar en incontables ocasiones que existirán diferencias entre su versión y el final televisivo.

“La gente conoce un final, pero no conoce el final. Los responsables de la serie me adelantaron, lo que no esperaba. Sin embargo, continuaré haciendo lo que he estado haciendo por los últimos años: seguiré tratando de terminar el siguiente libro, Winds of Winter, y la novela siguiente, A Dream Of Spring. Esas son las cosas en las que me estoy concentrado ahora. Después de eso, veremos (que pasará)”.

Recordemos que, en marzo, el autor de la saga mencionó que “los puntos principales del final de la serie” serían cosas que ya contó hace cinco o seis años. “Pero también podría haber cambios y un montón de cosas serán añadidas”, sobre todo en personajes que no aparecieron en la producción de David Benioff y D.B. Weiss.

De cualquier forma, no queda otra que esperar por la publicación de las novelas que aún están por venir. Aunque, si demoran mucho, HBO ya nos tiene preparado más contenido de los siete reinos: El ascenso de los Targaryen.

Mulán, la reivindicación de Disney

El regreso de clásicos como el Rey León, Aladdin, Dumbo, han tenido más éxito en taquilla que buenos comentarios de la crítica. Es difícil dejar atrás producciones que marcaron la infancia de muchos, pero Disney no se rinde, aunque en el acto deba reinventarse para buscar los aplausos más allá del público.

Mulán es la próxima apuesta de la compañía del ratón. El live-action verá los cines el próximo 26 de marzo, con una historia que se desviará un tanto de la original de 1998, pues la villana principal será una bruja.

El desvío, según se dio a conocer anteriormente, eliminará personajes muy queridos como Mushu, pues el dragón de la familia Fa es uno de los personajes más queridos por los fanáticos.

“Creo que todos podemos darnos cuenta que Mushu es irreemplazable. Sabes, el clásico animado no tiene comparación en ese sentido. En esta película hay una criatura que es una representación espiritual de los ancestros, particularmente de la relación de Mulan con su padre. Pero ¿una actualización de Mushu? no”, comentó la directora del remake, Niki Caro.

Sin embargo, podremos identificar escenas donde Mulán ocupa el lugar de su padre, y no nos faltarán las canciones épicas, aunque no tendremos “Hombres de acción” y “Mi Reflejo” como en el clásico animado. Artes marciales, guerra y poder femenino, es la nueva apuesta de Disney.

Tráiler a continuación…

La legenda de Zelda contada en diez minutos

Cuando han pasado 22 años del lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, aún se considera como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Publicado para Nintendo 64, esta versión de Link revolucionó la aventura y la acción contada desde una perspectiva en tercera persona con gráficos 3D.

Pero la noticia de la semana viene a cargo del speedruuner Lozoots, quien logró completar el juego en menos de 10 minutos. Pero lo increíble no es la marca de 9 minutos 56 segundos, sino que tuvo en cuenta dentro del tiempo, toda la cinemática inicial, dejando un aproximado de siete minutos para el resto de la partida.

Lozoots aprovechó un glitche (error) del juego, ubicado en Kokiri Forest, la primera locación Ocarina of Time. De acuerdo a Zelda Dungeon, se trata de un error que dentro de la comunidad se conoce como “Manipulación de referencia viciada” dentro de un proceso llamado “Ejecución arbitraria de código”. Lozoots ejecuta una serie de movimientos que terminan por forzar el juego. El resultado final, Link entra a una de las casas del inicio del juego y sale la cinemática del final.

Si aún conserva este título o un emulador de Nintendo 64, podrá ponerlo a prueba con el siguiente video.

China vs. Estados Unidos

Tras el anuncio de Google de retirar las aplicaciones de los teléfonos de la empresa Huawei, la compañía china se encuentra trabajando en su propio sistema para lograr su independencia definitiva del mercado estadounidense. El siguiente paso, fue la unión de Huawei con TomTom, compañía que se dedica a crear aplicaciones de navegación y GPS.

El último movimiento lo hizo esta semana, en una alianza que reúne a las principales marcas de smartphone del gigante asiático para crear una plataforma de aplicaciones y desprenderse totalmente de la Google Play.

Bajo el nombre Global Developer Service Alliance (GDSA), Huawei, Xiaomi, Oppo y Vivo se unen para una plataforma que tendrá como objetivo dar la posibilidad a los desarrolladores de subir sus aplicaciones de forma directa y simultánea a las tiendas de cada de las compañías chinas.

Según revelan las noticias, esta propuesta podría estar disponible el mes próximo como competencia directa de la Play Store y con el objetivo de expandir el uso de sus tiendas de aplicaciones fuera del territorio chino.

Recordemos que el último reporte financiero de Apple reveló ingresos por debajo de Huawei, y con marcas como las chinas Xiaomi y Oppo pisándole los talones. Lo que indica que, pese al bloqueo de Estados Unidos, el mercado chino se mantiene fuerte. Por tanto, la alternativa a la plataforma de Google, no representaría conflicto alguno para los usuarios, menos cuando ya existen variantes como Apkpure y Apkmirror.

La Mochila, número 158

Y en este resumen mantenemos la tradición de compartir las propuestas de La Mochila, un repositorio de los Joven Club con contenidos nacionales e internacionales sobre tecnología, videojuegos y cultura pop.

En este número, destaca la novela brasileña El Clon y el final de El Dragrón. Podrán disfrutar, además, de la nueva temporada de Tras la Huella y la segunda de La otra guerra.

En lo internacional, La Mochila trae la sexta temporada de Vikings, la primera de la española El Nudo, la 11 de La que se avecina, entre otras. Y en complaciendo peticiones, los animados Voltus V y Yaltus.

Tutoriales, Juegos de PC y Android de nuestro patio y foráneos, documentales, videos musicales y mucho más en este número.

Propuesta cartelera Mochila 158 (168 KB)

Ganadores del viernes pasado