Economía estadounidense en 2019 no cumplió con las previsiones de Trump

Este jueves el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la economía de ese país creció un 2,3 por ciento el año pasado; su nivel más bajo desde el 2016 que sigue a la expansión del 2,9% vista en 2018.

Por tanto, la economía de Estados Unidos no cumplió las estimaciones de crecimiento del 3% fijadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en 2019, debido en gran parte a las tensiones comerciales que deterioraron los volúmenes de inversión de las empresas.

For all of 2019, the U.S. economy grew 2.3%. https://t.co/dZQYed7p8x

— BEA News (@BEA_News) January 30, 2020