Samsung presentará un humano artificial llamado Neon

El gigante tecnológico Samsung tiene previsto mostrar al público su proyecto más insólito y misterioso: un humano artificial llamado Neon.

La empresa surcoreana planea lanzar el proyecto en el Consumer Electronics Show 2020, una feria de tecnología que se celebra entre el 7 y el 10 de enero en Las Vegas.

​“Al contrario de lo que dicen algunas noticias, Neon no se trata de Bixby (asistente virtual de Samsung) ni de nada que hayas visto antes”, explicó la propia compañía a través de su cuenta oficial de Twitter.

Según medios especializados, Neon es un nuevo producto de Inteligencia Artificial (IA) con el que podrías crear una persona virtual; un “humano artificial”, como señala la propia cuenta de Neon.

You will soon meet #NEON pic.twitter.com/Sm1WbhG0Er

— NEON (@neondotlife) December 23, 2019