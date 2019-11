La Habana comienza a celebrar sus 500 sin detener la obra de restauración

Martes 5 de noviembre:

A las 9 de la noche se estrenará la iluminación del Castillo de la Real Fuerza, el Museo de la Ciudad (antiguo Palacio de los Capitanes Generales), el Palacio del Segundo Cabo y la Plaza de Armas.

Domingo 10 de noviembre:

9.00 a.m. Se dará por terminada la obra de la rotonda de G y Malecón, hasta hace unos meses emplazamiento del monumento al general Calixto García, que una semana después será reinaugurado en su ubicación actual, en Quinta Avenida. El monumento en la rotonda de G y Malecón tendrá una estrella, que simboliza la que hubo en el monumento anterior, y contará con iluminación nocturna.

9.45 a.m. Reabrirá sus puertas la Biblioteca Infantil Antonio Bachiller y Morales, en la calle Reina No. 359

10.30 a.m. Programa cultural en la sala polivalente en los altos del Centro Cultural Antiguos Almacenes del Depósito de San José, donde paulatinamente se han ido despejando los espacios de la planta baja y se han colocado los pintores y nuevos espacios de artesanía y culturales en la planta superior.

10.45 a.m. El Museo de los Bomberos exhibirá un nuevo concepto de museografía, totalmente restaurado.

Lunes 11

9.00 a.m. Se inaugurará el Museo del Ferrocarril, en la antigua Terminal de Cristina, en Cuatro Caminos, con un nuevo concepto de museografía y con patrimonio ferroviario recuperado y reunido por la Oficina del Historiador durante muchos años.

9.40 a.m. El Convento de San Francisco de Asís, que ya tuvo una restauración capital en el claustro norte, exhibirá una nueva fachada y una nueva restauración en el claustro sur.

10.00 a.m. En el edificio de gobierno del Centro Histórico, abrirá sus puertas un nuevo hemiciclo y el Salón de los Pasos Perdidos del Gobierno Municipal, junto con un nuevo concepto museográfico del Museo de la Alfabetización.

10.40 a.m. Abrirá sus puertas el Museo del Automóvil, con una exposición de diez autos y motos antiguos totalmente restaurados, en la calle San Ignacio.

11.00 a.m. Será inaugurada la Sala Polivalente en el Museo de la Ciudad. Se proyectará un audiovisual sobre el papel del palacio, en cada una de sus épocas, en la vida política y social de la ciudad de La Habana.

Jueves 14

9.00 a.m. Se inaugura la obra de restauración del Castillo de Atarés, que incluye un nuevo pórtico, cañones emplazados en el sitio, un nuevo puente de madera levadizo con el mecanismo antiguo y la exposición El genio Da Vinci.

10.00 a.m. Apertura del taller en San Ignacio 314, centro de los estudiantes para la restauración y el diseño.

10.40 a.m. Inauguración del taller de encuadernación en papel.

10.45 a.m. Inauguración del monumento al general Calixto García en su nuevo emplazamiento en la rotonda de Quinta Avenida.

Sábado 16

1.00 p.m. Inauguración del Capitolio Nacional (conclusión de las obras en el ala sur y apertura de la comunicación de esta con el ala norte, y conclusión de las áreas exteriores), incluidas tres salas museables (la de símbolos patrios, la de las constituciones y la sala monográfica donde se cuenta la historia de todo lo que ha ocurrido en ese edificio)

9.00 p.m. Iluminación del Capitolio Nacional. Se iluminarán la cúpula y la linterna del Capitolio, así como su sistema de iluminación exterior.