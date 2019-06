Vale-No Vale: Metrocontadores, higiene y música alta

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envío a nuestro correo cubadebate.cu@gmail.com. Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

Ruslán



VALE: Que se metre el consumo del agua del sector residencial para evitar el derroche de agua.

NO VALE: Que en los edificios multifamiliares se pretenda colocar un metro contador único y cobra el consumo a partes iguales entre los vecinos, cuando se sabe que no todos consumen lo mismo… Igualitarismo no es igualdad.

Paulina Hernández Mezonet



VALE: Que el Partido y el gobierno prioricen el control y atención a la construcción y reparación de vivienda en la capital, con un chequeo semanal donde garantiza la atención a la industria de materiales.

NO VALE: Que no se tenga en cuenta dentro de este sistema a personas con necesidades, que también llevan años construyendo por esfuerzo propio y ahora no encuentran materiales en ninguna parte, estando a merced de los especuladres y vendedores ilegales.

VALE: Que el Estado ha destinado cuantiosos recursos al embellecimiento de la ciudad y al incremeto de la infraestructura de Comunales para la higienización de la ciudad y sus entornos.

NO VALE: La poca efectividad del accionnar de comunales en la higienización de la ciudad y el mantenimiento de los parques, fuentes y áreas verdes.

Gabo:



VALE: El esfuerzo del INRH para llevar agua potable hasta la Habana Vieja.

NO VALE: Que los tramos terminados en Vía Blanca esten tan mal acabados, incluso con grandes huecos, en una avenida principal como esa.

VALE: La intención de ejecutar una nueva tarifa para el pago del servicio de agua para de alguna manera fomentar el ahorro.

NO VALE: Los múltiples salideros a lo largo y ancho del país en numerosas calles, a la vista de todos y que el INRH no haga nada para arreglar los salideros.

Amelita:

VALE: Que el Decreto Ley 349 prohíba el exceso de ruido en espetáculos recreativos a cielo abierto en zonas residenciales, que perjudican el descanso de los pobladores.

NO VALE: Que las fiestas populares que se realizan en la Calle Galiano, el tercer viernes de cada mes, moleste a los vecinos con la música alta. El lunes en la mañana aún no se han recogido las tarimas y la basura. Pasan días y no se recogen las tarimas, obstruyendo el paso peatonal y de vehículos.