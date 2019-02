Gobierno venezolano desmonta operaciones de falsa bandera ocurridas en la frontera

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, desmontó este domingo las falsas informaciones difundidas por los medios de comunicación hegemónicos acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de generar violencia en el puente fronterizo colombo-venezolano Simón Bolívar, y de quemar los camiones con insumos que pretendían ingresar a territorio venezolano.

“Hay que denunciar al mundo la inmensa y poderosa operación de falsos positivos para agredir a Venezuela” afirmó el político bolivariano.

Rodríguez reveló videos realizados desde las protestas y también por drones en los que se evidencian que la quema de los dos vehículos -de la que se responsabilizó en medios imperialistas a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)-, ocurrió en el lado colombiano, a varios metros de distancia de los funcionarios de la GNB, y fue ocasionada por bombas molotov lanzadas por jóvenes de oposición.

Asimismo, aseguró que ya se encuentran detenidas dos de las personas que realizaron actos violentos en la frontera.

Asimismo, el ministro compartió registros que muestran cómo dos tanquetas conducidas por desertores que secuestraron los vehículos de la GNB, arremeten contra las personas presentes en el lugar, atropellando a dos mujeres: una funcionaria de la Guardia Nacional y una reportera gráfica chilena, Nicole Kramm, para luego cruzar al lado colombiano. La idea era crear un falso positivo (noticia falsa, fake news) para responsabilizar a los efectivos bolivarianos de la violencia.

“Si era verdad que querían ingresa ayuda humanitaria, ¿Por qué lo primero fue atropellar gente con las tanquetas?” preguntó Jorge Rodríguez.

Además, el también médico psiquiatra criticó al diputado Juan Guaidó que este sábado cumplió un mes de haberse autoproclamado el pasado 23 de enero como presidente encargado del país, recordando que, en caso de que su rol fuera efectivo, al dirigente opositor se le venció el plazo para convocar a elecciones, fechado por la Constitución en un mes. “Guaidó es un falso positivo en sí mismo”, dijo Rodríguez.

#EnVivo || Vp Sectorial de Comunicación @jorgerpsuv, en rueda de prensa: Si era verdad lo de la falta absoluta, ayer tenías que haber llamado a elecciones, Guaidó. No has logrado ser dictador, Guaidó, porque la democracia venezolana no te lo ha permitido. #EnVenezuelaLaPazVencerá pic.twitter.com/hxOkY3sxZf

