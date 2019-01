Facebook elimina cientos de cuentas ligadas a Rusia

Este jueves, Facebook ha bloqueado más de 500 cuentas supuestamente relacionadas con Rusia, incluidas siete páginas de la agencia Sputnik. Tal decisión fue calificada por la agencia como “inequívocamente política” y “censura real”.

“Siete páginas de oficinas editoriales en países vecinos están bloqueadas. Las oficinas editoriales de Sputnik están haciendo noticias, y lo están haciendo bien. Y si el bloqueo es la única reacción de Facebook al trabajo de medios de alta calidad, entonces no tenemos preguntas, todo está claro. Pero existe la esperanza de que prevalezca el sentido común. Lean Sputnik”, señaló el servicio de prensa de la agencia.

El jefe de seguridad cibernética de Facebook, Nathaniel Gleicher, por su parte, ha anunciado que 364 páginas de la red social se eliminaron supuestamente debido a su participación en actividades coordinadas “dentro de la red que apareció en Rusia y operaba en los países bálticos, de Asia Central, caucásicos y de Europa oriental”.

Además, la compañía también afirmó que eliminó 107 páginas de Facebook y 41 cuentas de Instagram debido a que sus propietarios supuestamente se hicieron pasar por ucranianos, difundiendo noticias sobre Ucrania. La compañía afirma que estas cuentas también están asociadas con Rusia, si bien no ha presentado ninguna prueba para apoyar sus declaraciones.

“¿Qué reglas violamos?”

La directora del grupo RT y de la agencia de información internacional Rossiya Segodnia —el grupo al que pertenece la agencia Sputnik—, Margarita Simonián, por su parte, ha instado a Facebook a explicar por qué bloqueó las cuentas relacionadas con Sputnik, señalando que el caso es una reminiscencia de la censura.

“El propio Facebook admitió en su propia declaración que, de hecho, no hubo ninguna queja sobre el contenido de estas páginas, no infringimos ninguna regla de Facebook ni las reglas de la vida normal. ¿Qué reglas violamos, qué nos reclama? No podemos resolverlo durante todo el día”, afirmó Simonián.

“Si esto no es censura, si seguimos creyendo que Facebook es un tipo de medio liberal y una plataforma para compartir ideas liberales, bueno, probablemente estemos muy mal informados o seamos tontos”, concluyó.