LeBron James se autoproclama “el mejor de siempre” en la discusión histórica con Jordan

¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Esa es la pregunta que lleva instalada un tiempo en la NBA con dos claras tendencias. Por un lado los defensores de Michael Jordan y sus seis títulos en los Chicago Bulls y por otro LeBron James y sus gestas individuales en los últimos 15 años. Un debate tan complicado es difícil de finalizar. ¿O no?

LeBron James parece dispuesto a zanjar cualquier discusión tras las palabras que pronunció en un nuevo capítulo de la serie televisiva “More Than An Athlete”. Allí el actual alero de Los Angeles Lakers zanja cualquier discusión y asegura que es el mejor jugador de todos los tiempos. O al menos que así se sintió tras conquistar el anillo de 2016 con los Cavaliers en aquella remontada épica ante los Warriors (1-3 para los de Oakland).

“Ese título me hizo el mejor jugador de todos los tiempos”, afirma LeBron en el programa. “Así fue como me sentí. Estaba súper concienciado con ganar un anillo para Cleveland por la sequía -de títulos deportivos en la ciudad- de 52 años que sufrían. La primera oleada de emociones, cuando todo el mundo me vio llorar fue por esos 52 años y todo lo que había pasado en Cleveland en los deportes. Después paré y fue como ‘Ese de ahí te ha convertido en el jugador más grande de todos los tiempos’”.