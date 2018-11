El Che, la Matemática y la Electrónica, homenaje a su colosal obra

En el año del 90 aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara, y a dos días del 40 aniversario de la fundación de la Sociedad Cubana de Matemática y Electrónica, fue presentado el pasado 29 de octubre, el libro “Ernesto Che Guevara. Matemática y Electrónica”, de la Editorial Academia de GECYT. Comparto con los cubadebatientes este artículo en momentos en que el uso inteligente e intensivo de los conocimientos con mentalidad revolucionaria se convierte en un factor clave de éxito.

En el histórico patio de los Laureles de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, tuvo lugar dicha presentación, con la participación de los seis autores.

El presidente de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación presentó la actividad.

Tuve el honor de escribir el prólogo y realicé la presentación del libro, y luego la difícil tarea de moderar el panel compuesto por los autores, que en pocos minutos expresaron lo esencial de lo escrito por ellos.

Mi vocación incurable por la Matemática y la admiración inagotable por Ernesto Che Guevara fueron caldo de cultivo del sueño de publicar este libro sobre el pensamiento y la obra del Che asociados a la Matemática y a la Electrónica, contada por quienes trabajaron junto a él, o por quienes sin haber compartido su vida, han tenido y tienen la oportunidad de prolongarlo en los nuevos tiempos.

La primera persona con la que hablé del proyecto hace más de cinco años, fue Tirso Sáenz Sánchez, viceministro del Che en el entonces Ministerio de Industria, hombre de ciencia y tecnología, pensador y hacedor destacado, con el que tuve la dicha de compartir importantes misiones en el desarrollo científico y técnico de nuestro país. En el transcurso de los cinco años, se mantuvo viva la llama, pero cerca de la hora cero Tirso se enfrentó a una situación de salud que hizo peligrar la incorporación de su artículo. Ni él ni yo nos conformamos con la variante de copiar y pegar algo de lo ya escrito en libros y revistas. La creación intelectual a distancia asistida por Internet, nos ayudaron a que su artículo haya sido escrito especialmente para el libro, que viajó desde Brasil para acompañarnos en dicho acto.

La única mujer del colectivo de autores es la ingeniera Mireya Vilaseca, hija de Salvador Vilaseca, compañero de trabajo y profesor de matemática del Che. Hubo tres razones suficientes para que le propusiera a Mireya que escribiera un artículo. Compartí con ella varios años de trabajo en el entonces INSAC, y pude aquilatar sus virtudes profesionales y humanas; no quería que faltara la mujer en nuestro libro; y la razón más importante fue mi convicción de que nadie como Mireya le pondría tanto amor a la misión asignada. Ella no se quedó en la compilación comentada de lo hecho por su padre; incorporó sus valoraciones científicas y tecnológicas. Le agradecí a Mireya por su dedicación allende los mares, por su espera impaciente pero solidaria, y por haber viajado desde Barcelona para la presentación del libro.

Fue precisamente Tirso quien me sugirió que invitara a otro participante de aquellos tiempos, me refiero a Hugo Pérez Rojas, quien complementó las clases de Matemática al Che iniciada por Vilaseca, impartiéndole cálculo diferencial e integral, entre otras materias. Hugo ha desarrollado una importante carrera en el campo de la Física, afortunadamente todavía dando frutos. Los testimonios y reflexiones de Hugo enriquecieron la obra.

Desde el principio pensé en la conveniencia de que el presidente de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación escribiera, no como compañero de trabajo del Che, pero sí como continuador de sus visiones y convicciones. Fue una dicha que esa persona coincidiera con un matemático destacado y buena persona como lo es Luis Ramiro Piñeiro, quien desarrollo un sustancioso y abarcador recorrido por lo que hemos alcanzado y los retos en el campo de la Matemática y la Computación.

Ahora viene un autor que surgió como consecuencia de una especie de “accidente intelectual”.

Yo deseaba contar con la participación de algunos compañeros de trabajo del Che y de otros que sin serlo cumplieran tres requisitos: tener una obra destacada en Santa Clara, la llamada ciudad del Che; también en la UCLV, llamada universidad del Che y que su especialidad se asociara a la Matemática o a la Electrónica.

Se trataba de una contribución que no rebasara las dos cuartillas.

Para el segundo grupo surgieron tres nombres: Miguel Díaz-Canel, entonces primer vicepresidente de estado y gobierno; Miriam Nicado entonces rectora de la UCI; y José Luís García. No pude contar con las contribuciones de los dos primeros, por sus múltiples responsabilidades; pero José Luís por el citado accidente intelectual me hizo llegar más de 11 cuartillas. Yo me percaté que aquello era una valiosa materia prima para un nuevo capítulo del libro, y así lo decidimos. José Luis estuvo por más de 15 años como vicerrector de investigaciones y rector de la UCLV. .

Entre los candidatos del primer grupo a escribir el par de cuartillas estaban Miguel Figueras y Orlando Carnota. Con ambos me unen años de trabajo y para mí de aprendizaje sustancioso. Con Figueras definitivamente no pude contactar, pero Carnota, con su acostumbrado rigor intelectual me hizo llegar su trabajo, incluyendo una significativa foto testimonio, que aparece en el libro. En intercambio con la editora llegamos a la conclusión que debía constituirse en un epílogo.

Hubo dos personas que me dieron total respaldo, Aleida March y María del Carmen Ariet, directora y subdirectora del Centro de Estudio Che Guevara. A quienes le doy las gracias por el apoyo oportuno y efectivo.

Es de total justicia reconocer el trabajo profesional de la editora María de los Ángeles Navarro y el diseñador Manuel Rodríguez Diez Cabezas de Armada. Por cierto el diseñador desplegó un discurso gráfico en la cubierta que motivó suspicacia y preocupaciones, al escribir las palabras Matemática y Electrónica con algunos caracteres alterados, que para la inmensa mayoría resultará desapercibido, gracias a que leemos más allá de las letras.

Suele dejarse fuera de los reconocimientos a los directivos y obreros poligráficos que hacen posible que el libro llegue a las manos de los lectores. Pero en este caso el agradecimiento crece exponencialmente, ya que el libro llegó justo a tiempo desde la prestigiosa empresa poligráfica de Holguín. Nuestro reconocimiento a Laura Pupo, al ingeniero Raciel y demás trabajadores que convirtieron el sueño en realidad tangible.

En la presentación estuvieron presentes la vicepresidenta del ICL Sandra Sarmiento; el Dr. C. Orlando Borrego, compañero de lucha y trabajo del Che; el destacado científico José Atshuler; María del Carmen Ariet; Raul Guinovart , decano de la Facultad de Matemática y Computación; el destacado profesor universitario Pedro Urra Díaz, el destacado intelectual cubano Francisco López Segrera; el escritor y amante de la Matemática Elio Ortega; entre otras personalidades.

Lo que vengo haciendo en la columna Para Pensar…, de CUBADEBATE, que tiene en gran medida a la Matemática y el pensamiento lógico y creativo como materia prima principal, es un modesto homenaje al pensamiento y la obra de Ernesto Che Guevara.

Por tal motivo invité a los que participan en dicha columna, y tuve la grata sorpresa de la asistencia de dos destacados: Marga y Rodo, y así pudimos conocernos personalmente.

Tanto las palabras de los autores, como las del público presente, nos hacen afirmar que aquella tarde fue memorable, y que debe ser reeditado principalmente con los jóvenes.

Del intercambio surgió la idea de llevar el libro a soporte electrónico para que además de contribuir a que llegue a más personas, posibilite nuevos testimonios y opiniones que lo enriquezcan.

El libro que pudo ser adquirido por los allí presentes, estará próximamente en librerías de todo el país.

Termino este artículo afirmando que el pensamiento y la obra del Che en el campo de la Matemática y la Electrónica tienen plena vigencia, lo que intentaré fundamentar con las siguientes declaraciones

1. La necesidad de una formación consistente de obreros calificados, técnicos medios y universitarios, que le permitieran aplicar los adelantos científicos y tecnológicos o ser parteros de ellos en los casos en que el talento y la dedicación lo propiciara

2. Tomar como referencia a los países y colectivos de trabajadores más avanzados en el mundo, como una manera de lograr resultados de alto nivel

3. Retar la inteligencia de los mejores cerebros cubanos, en cualquier parte del territorio nacional, para emprender grandes obras, y enfrentar el bloqueo norteamericano

4. Descubrir las tareas y procesos de todo tipo en que la Matemática puede y debe jugar un rol protagónico

5. La calidad como muestra esencial de respeto al pueblo tiene en la Matemática a una aliada permanente, en sus diferentes disciplinas. De igual manera el desarrollo innovador de la computación electrónica nos permitirá acortar brechas y saltar etapas sin que ello signifique ni improvisación ni infantilismo tecnológico.

Mucho agradeceré a todas las personas que me puedan hacer llegar testimonios sobre el pensamiento y la obra del Che asociados a la Matemática y a la Electrónica.

A los lectores de libro les pedimos que se adentren con razón y emoción en la lectura pensada para que el libro se convierta también en una herramienta en favor del desarrollo de nuestro país asistido por la Matemática y la Electrónica con vocación innovadora, como nos inculcó el Che.