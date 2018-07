Barranquilla-2018: Cuba es la dueña del hockey

Luego de la gesta conseguida al derrotar a México en la final de hockey sobre césped, el héroe del partido, el avileño de 40 años Heriberto Sarduy, conversó con Cubadebate.

Luego de años sin jugar, regresas a la selección para conquistar tu primer oro centroamericano ¿Qué representa esto para ti?

La historia es increíble, estos son muy primeros Juegos. Hubiese debutado en Maracaibo-1998, sin embargo, por cosas de la vida no participé. Cuba no asistió a San Salvador-2002. Cuatro años después me llamaron para ir a Cartagena-2006 pero si iba yo se quedaba Roger Aguilera y me sentí mal, así que no fui. En 2010 estaba en la selección y tampoco fuimos a Mayagüez. Cuando Veracruz ya estaba retirado ejerciendo como entrenador en Venezuela. Fue una cosa tras otra. Pero con mucho orgullo estos fueron mis únicos Juegos y salió el mejor resultado.

Di lo más grande que tengo en mi vida que es el amor por este deporte. Con cabeza fría, me desempeñé como si fuera un niño de 18 años cuando empecé con mis logros.

Le dedico este triunfo a mi colectivo, principalmente a los entrenadores, que cuando regresé de Venzuela me animaron a jugar otra vez. Me dieron la libertad de entrenar individualmente, nunca entrené con el equipo, y agradezco esa confianza en mí. Hoy demostré que el sacrificio es grande y más cuando uno siente tanto amor por esta camiseta.

¿Este fue tu último partido?

Yo no sigo para Lima. Termino aquí. Es demasiado el esfuerzo y hay mucho talento joven que deben tener oportunidades. Me comprometí a luchar en este día tan importante. Cumplí, di el máximo, y ellos cumplieron conmigo.

Viviste la época dorada del hockey cubano cuando se clasificó para el único Mundial que hemos disputado ¿Qué se debe hacer para recuperar el nivel en este deporte?

Sí, esa etapa fue muy grande. Mi criterio como entrenador y jugador es que es necesario recuperar la ESPA juvenil para que los muchachos llegue al equipo nacional con buena preparación, porque no tenemos relevo. Eso afecta a al hockey y otros deportes.

¿Cómo es tu relación con los jugadores más jóvenes con quienes existe mucha diferencia de edad?

Es muy lindo. Los otros tres jugadores avileños que están aquí fueron alumnos míos en la academia de Ciego. Ellos me ven como un padre. Hay momentos que yo me comporto como un niño porque no todo puede ser seriedad. Pero me respetan mucho, cuando le hablo fuerte me hacen caso y también nos reímos todos juntos.

¿Qué objetivos tienes planteados cuando regreses a Cuba?

Por el momento voy para la academia en Ciego a entrenar. Estoy dispuesto para ayudar en cualquier cosa.

Ahora espera la familia para celebrar…

Le dedico este triunfo a mis padres, a mi mujer y a mi hija dorada que es lo más grande que tiene 19 años, pasó para segundo año de Psicología en la Universidad Martha Abreu en Villa Clara. Ojalá que tengamos una familia unidad para siempre.