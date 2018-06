Sabor y Tradición: Arroz con leche

Este miércoles les propongo un manjar delicioso, uno de los postres tradicionales de la mesa cubana. Forma parte del repertorio musical. ¿Quién de las niñas y los niños no cantó o bailó esta linda canción?

Arroz con leche, se quiere casar con una viudita de la capital. Rin, ran.

Un día, después del almorzar, en un restaurante me ofrecieron un Arroz con leche que daba pena, en copa, con un adsorbente. Cuando le pregunto, me dicen en un tono muy despectivo, que ese Arroz con leche no era el que acostumbrábamos a comer, que este tenía menta y jengibre. Al probarlo me moleste y le dije: “Compadre, no eches a perder ese dulce tan nuestro, tan rico, que forma parte de nuestra cultura culinaria”.

Podemos ser creativos, ¡por qué no!, pero siempre respetando esas recetas tradicionales de nuestra repostería.

Además, siempre digo que cada persona que hace una receta de cocina es su propio autor, pues en ella va llevar su sello de identidad. Al hacerla a su gusto.

Hoy les traigo esta receta de Arroz con leche y Arroz con leche acaramelado. Espero les guste.

Arroz con leche

Ingredientes (4 servicios):

Una taza de arroz, 1 taza de azúcar, 3 tiras de corteza de limón, 9 cucharadas de leche en polvo o 1litro de leche, canela en polvo a gusto, una pisca de sal, agua la necesaria.

Preparación:

Limpie, lave y ponga en una cacerola el arroz. Lave las tiras de limón y añádala a la cacerola la sal y el agua suficiente. Póngalo a la candela hasta que el arroz se ablande un poco.

Si no utiliza la leche fluida, tome una taza de agua, eche la leche en polvo y disuélvala bien.

Cuando el arroz esté, añada el azúcar y la leche pasándola por un colador para evitar los grumos.

Revuelva constantemente, para que no se le pegue, hasta que esté cremoso. Si es necesario le puede agregar más leche, a gusto.

Sírvalo en una fuente grande o en dulceras individuales. Polvoréelo con canela. Sírvalo.

Es un postre que a mí en lo personal me gusta al tiempo, como decían las abuelas.

Arroz con leche acaramelado

Ingredientes (4 servicios):

Una taza de arroz, ¾ taza de azúcar, ½ lata de leche condesada, 2 yemas de huevo, 2 cucharadas de café frio, una pisca de sal, agua la necesaria.

Preparación:

Limpie, lave y ponga en un cacerola el arroz, añádale agua y sal y cocínelo hasta que el grano habrá.

Mientras se cocina el arroz, eche 2 cucharadas de azúcar en un jarro o cazuela pequeña y derrítala como si fuera hacer caramelo para un flan (revuela el azúcar constantemente para que no se queme), y luego eche poco a poco 1 taza de agua. Déjelo hervir hasta que se derrita.

Mezcle 2 tazas de agua con la leche condensada, agréguela al arroz junto con el agua acaramelada. Déjelo cocinar a fuego mediano alrededor de 1 hora, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue.

Tenga las yemas de huevos batidas y cuando empiece a espesar y a verse el fondo de la cazuela al revolverlo con la cuchara de madera. Échele un poco de dulce a las yemas de huevos y revuélvalas bien. Viértalas de nuevo en la cazuela, mézclelo bien. Cocínelo 5 ó 10 minutos más a fuego lento.

Bájelo de la candela, échele el café, mézclelo de nuevo todo y viértalo en una dulcera o en platicos individuales. Sírvala caliente o fría, a su gusto. Si desea lo puede adornar con un merengue hecho con las 2 claras sobrantes.