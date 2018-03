“” Comisión Federal de Comercio investiga uso indebido de datos de Facebook “”

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmó hoy que abrió una investigación sobre el posible uso indebido de la información personal de hasta 50 millones de usuarios de Facebook por parte de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica.

“La FTC toma muy en serio los recientes informes de prensa que plantean preocupaciones sustanciales sobre las prácticas de privacidad de Facebook”, dijo en un comunicado, el director en funciones de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, Tom Pahl.

“Hoy, la FTC confirma que tiene una investigación abierta no pública sobre estas prácticas”, precisó.

La FTC comenzó la investigación luego de que Facebook decidiera suspender por el mal uso de la información de sus usuarios a Cambridge Analytica, una firma de consultoría política que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump.

Informes publicados la semana pasada por The New York Times y The Observer of London revelaron que Cambridge Analytica logró obtener sin permiso de Facebook datos de los perfiles de más de 50 millones de usuarios, que luego habrían sido aprovechados para reorientar los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016.

“La FTC está firmemente comprometida con el uso de todas sus herramientas para proteger la privacidad de los consumidores. La principal de estas herramientas es la acción de cumplimiento contra las empresas que no cumplen sus promesas de privacidad”, dijo Pahl en el comunicado.

Grupos que monitorean los derechos a la privacidad y algunos en el Congreso pidieron a la FTC investigar si el manejo inadecuado de los datos de los usuarios de Facebook violó un decreto de consentimiento firmado entre esa red social y la agencia.

Facebook y la FTC firmaron en 2011 un acuerdo en el que la red social acordó ciertas protecciones de privacidad a los datos de los usuarios.

Mark Zuckerberg, fundado, presidente y director general de Facebook, publicó una plana completa en las ediciones dominicales de The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y seis periódicos británicos para disculparse por el mal uso de la información de los usuarios de la red.

“Esto fue un abuso de confianza, y lamento que no hayamos hecho más en ese momento”, dicen los anuncios. “Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos, no nos lo merecemos”, externó Zuckerberg en su disculpa pública.

(Con información de Notimex)