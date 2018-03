Los espías de Facebook, el regreso de Westworld y el mejor juego de la historia

Este viernes concluye Informática Habana y no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendarle que se acerque a nuestro Canal USB y conozca todos los detalles de este intercambio tecnológico. Androides, conferencias sobre seguridad y privacidad, ciudades inteligentes, son algunos de los temas que podrá conocer en nuestra sección. Y aunque termina hoy este evento tecnológico, todavía nos queda material por compartir con ustedes por lo menos para una semana más.

Hecha la invitación, volvemos con nuestro resumen semanal donde hablaremos sobre el tema del momento: Facebook y su familia de espías. Además, le traemos noticias sobre el estreno de Westworld y una nueva serie de Syfy y Netflix basada en un libro de George R. R. Martin de los años 80. Por último, diviértase con el Top 20 de los mejores juegos de todos los tiempos según Game Informer. Quejas y sugerencias al final del post. Se aceptan noticias.

Las malas noticias para Facebook y su familia continúan. El escándalo de Cambridge Analytica le ha costado a la compañía de Mark Zuckerberg pérdidas millonarias y varios escalones en la bolsa. Y mientras miles de internautas piden a gritos #DeleteFacebook, Instagram y WhatsApp, brazos de esa gran maquinaria que es Facebook hoy, no escapan a preguntas como: ¿Estarán espiándonos también?

Hasta el momento, nadie puede ponerle un dedo encima a los dos niños pequeños de Facebook. No han sido asociados a Cambridge Analytica. Ambos funcionan como entidades separadas (pese a formar filas del mismo conglomerado) y tienen políticas de privacidad diferentes. Pero en un mundo donde te espían hasta cuando juegas solitario, todo comienza cuando firmas los términos y condiciones del mágico mundo de las fotos editadas y los mensajes instantáneos.

El abogado y especialista en internet y privacidad, Jorge Morell, dijo a Teknautas que esos servicios surten a Facebook de todos los datos que tienen permitido almacenar para mejorar sus servicios. “Mejorar sus servicios” (doble clic), “conocer tus gustos” para hacerte la vida más fácil, y un sinfín de estrategias para decirte sí, te conocemos mejor que tú mismo.

“La relación con terceros en esas ‘apps’ no es nada transparente. Hablan de que hay relación clara con otras empresas fuera de su conglomerado, pero en ningún punto te explican claramente cómo es esa relación ni con cuántas empresas comparten la información personal que guardan”, comentó Morell.

El especialista destacó además que Instagram lleva cuatro años sin actualizar sus condiciones, lo que quiere decir que esos términos que deben proteger al usuario “no incluyen ni los mensajes privados, ni los Instagram Stories”. En cambio, Instagram solo menciona la unión con (a) Facebook en un apartado muy distante de su política de privacidad, y asegura que la está actualizando. Cinco años después, aún nos debe una explicación.

Asimismo, Instagram te aclara que pueden compartir “determinada información” con “socios publicitarios de terceros”, pero no te dice a qué datos se refiere, y tampoco si entran en ese apartado las herramientas que ha ido agregando desde 2013”.

El caso de WhatsApp es diferente. El cifrado de extremo a extremo en sus mensajes es un hecho. Nadie puede ver tus mensajes (en teoría). Pero como Instagram, almacenan y comparten datos con Facebook y su team.

“Facebook y las demás empresas de la familia de Facebook también pueden usar nuestra información para mejorar tus experiencias con sus servicios, así como sugerencias (por ejemplo, de amigos o conexiones, o de contenido interesante), mostrar anuncios y ofertas relevantes”.

Esto quiere decir que quedas avisado. WhatsApp es un poco más claro que Instagram, incluso su política de privacidad está más actualizada. Sin embargo, lo que suceda después con tus datos, ya es otra historia.

Siendo más profundo en un tema que no es para nada nuevo, podría decirse que cuando se trata de Internet, nadie está a salvo. Algo tan sencillo como un videojuego, en una partida online, te “pide” acceder a tu lista de contactos con el objetivo de avisarte de otros posibles jugadores en tu agenda. Y si eres de esos maniacos nivel Adrian Monk, que guarda un contacto con nombre y apellido, foto, dirección… imaginen el archivo que va haciendo cualquier compañía sobre ti y tus amigos.

El drama distópico de HBO llega el próximo 22 de abril para una segunda temporada llena de interrogantes. ¿Qué sucederá con el parque de atracciones de Westworld? ¿Veremos más de un parque como en la película? ¿Dolores guiará la revolución de las máquinas?…

Pero la noticia no es solo que tendremos una nueva tanda de capítulos próximamente. El showrunner Jonathan Nolan, reveló recientemente que existe un subtítulo para cada temporada que solo conocen los productores de la serie. La primera temporada se conoció como The Maze (El laberinto), y ahora entendemos por qué. Esta próxima entrega, según Nolan, se llamará The Door (La puerta), y un sinfín de teorías han comenzado a inundar las redes como polvo hay en el desierto de Westworld.

La principal de las teorías, sitúa al espectador frente a lo que será la puerta hacia otro mundo, lo que confirmaría la hipótesis de que en Westworld hay más de un parque (hay quien dice que son seis). Otros pocos han interpretado las palabras de Nolan como una salida al exterior, a la realidad. La revolución llevada fuera de los límites de Westworld como compañía complaciente de los placeres más oscuros de los millonarios.

Aun así, lo mejor estaría por llegar si en The Door se cumplieran las palabras de Jeffrey Wright (Bernard Lowe). Westworld alcanzará “cotas locas, (lo que verá a continuación) hace que la primera temporada parezca un drama de cocina elegante”. A juzgar por el tráiler y las imágenes liberadas, lo que viene puede no ser apto ni para mayores.

Y para seguir con series. Syfy y Netflix llevarán Nightflyers (Nómadas nocturnos) un libro de George R. R. Martin de 1980, a la pequeña pantalla.

Nightflyers cuenta la travesía espacial de ocho científicos que viajan en una pequeña nave con la misión de encontrar vida alienígena en otros planetas. Sin embargo, para sorpresa de pocos, no todo irá según lo planeado y los problemas surgirán entre la tripulación, generando desconfianzas y miedos. Lamentablemente, la serie no contará con la colaboración de George R.R Martin, pues el creador de la saga Canción de Hielo y Fuego tiene un contrato de exclusividad con HBO.

Aunque todavía no hay muchos detalles de la adaptación y su estreno, el propio Martin ha revelado un spoiler de lo que está por venir. “Una historia de casas encantadas en una nave espacial. Psicosis en el espacio”.

La serie de Syfy que emitirá Netflix, contará de 10 capítulos, y aunque tiene algunas diferencias con el libro, Martin se mostró satisfecho con la propuesta de guion que le hicieron llegar, calificándolo de potente y prometedor.

Nightflyers estará escrita por Jeff Buhler y contará con Gretchen Mol (Boardwalk Empire) como la Dra. Agatha Matheson junto a Eoin Macken (Turno de noche ) como Karl D’Branin. Participan además David Ajala (Fast & Furious 6) como Roy Eris, Sam Strike (Gente de barrio) como Thale, Maya Eshet (Teen Wolf) como Lommie, Angus Sampson (Fargo) como Rowan, Jodie Turner-Smith (The Last Ship) como Melantha Jhirl y Brían F. O’Byrne (Million Dollar Baby) como Auggie.

Si hay algo en la vida que no podría ser nunca, es ser jurado de un medio especializado en videojuegos. Podría ser aficionado, amante, crítico de videojuegos, aunque esto último este mediado siempre por gustos personales. ¿No interfieren también las preferencias de cada cual cuando se trata de un videojuego? Claro que sí. Siempre.

Lo cierto es que, si formas parte de Game Informer, como otros muchos medios especializados, no te queda más remedio que celebrar tu número 300 con una encuesta para ver cuál es el mejor juego de todos los tiempos. Hecho esto, The Witcher 3: Wild Hunt, se ha quedado con el primer puesto. Entiendo su cólera, las críticas al final del post.

Esta votación podría tomarse como un resultado carente de memoria histórica. Pero no es el caso, pues en la lista completa, que cuenta con 300 juegos, se pueden ver propuestas tan antiguas como Donkey Kong 64, Diablo y hasta el Zelda. No obstante, si quisiera entender esta decisión, podría decir que son los niños y jóvenes de ahora, los que más interactúan en foros como Game Informer, y por lógica, los títulos más recientes son los que más destacan entre los 300.

Le dejo el top 20 de este listado y el link de la lista completa.

The Witcher 3: Wild Hunt

2. The Last of Us

3. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

4. Mass Effect 2

5. The Elder Scrolls V: Skyrim

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

7. Final Fantasy VII

8. Red Dead Redemption

9. BioShock

10. Bloodborne

11. Chrono Trigger

12. Dark Souls

13. Final Fantasy VI

14. The Legend of Zelda: A Link to the Past

15. Resident Evil 4

16. Metal Gear Solid

17. Shadow of the Colossus

18. Mass Effect

19. Kingdom Hearts II

20. The Elder Scrolls IV: Oblivion