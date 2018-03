Mark Zuckerberg reconoce responsabilidad de Facebook en escándalo sobre manipulación electoral

Deseo compartir una actualización sobre la situación de Cambridge Analytica, incluidos los pasos que ya hemos dado y nuestros próximos pasos para abordar este importante tema.

Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos, entonces no merecemos servirles. He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto vuelva a ocurrir ya las hemos tomado hace años. Pero también cometimos errores, hay más por hacer, y tenemos que intensificar el trabajo.

Llínea de tiempo de los eventos:

En 2007, lanzamos la Plataforma de Facebook con la visión de que más aplicaciones deberían ser sociales. Su calendario debe mostrar los cumpleaños de sus amigos, sus mapas deben mostrar dónde viven sus amigos y su libreta de direcciones debe mostrar sus fotos. Para hacer esto, permitimos que las personas inicien sesión en aplicaciones y compartan quiénes eran sus amigos y cierta información sobre ellos.

En 2013, un investigador de la Universidad de Cambridge llamado Aleksandr Kogan creó una aplicación de prueba de personalidad. Fue instalado por alrededor de 300 mil personas que compartieron sus datos y algunos de los datos de sus amigos. Dada la forma en que funcionaba nuestra plataforma en ese momento, esto significaba que Kogan podía acceder a decenas de millones de datos de sus amigos.

En 2014, para evitar aplicaciones abusivas, anunciamos que estábamos cambiando toda la plataforma para limitar de forma drástica los datos a los que podrían acceder las aplicaciones. Lo más importante es que las aplicaciones como Kogan ya no podían pedir datos sobre los amigos de una persona a menos que sus amigos también hubieran autorizado la aplicación. También exigimos que los desarrolladores obtuvieran nuestra aprobación antes de que pudieran solicitar datos confidenciales a las personas. Estas acciones evitarían que cualquier aplicación como Kogan pueda acceder a tantos datos hoy.

En 2015, los periodistas de The Guardian nos dijeron que Kogan había compartido datos de su aplicación con Cambridge Analytica. Es contrario a nuestras políticas que los desarrolladores compartan datos sin el consentimiento de la gente, por lo que inmediatamente prohibimos la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma, y ​​exigimos que Kogan y Cambridge Analytica certificaran formalmente que han borrado todos los datos adquiridos incorrectamente. Ellos proporcionaron estas certificaciones.

La semana pasada, aprendimos de The Guardian, The New York Times y Channel 4 que Cambridge Analytica podría no haber eliminado los datos como lo habían certificado. Inmediatamente les prohibimos que usen cualquiera de nuestros servicios. Cambridge Analytica afirma que ya ha eliminado los datos y aceptó una auditoría forense realizada por una empresa que contratamos para confirmarlo. También estamos trabajando con los reguladores mientras investigan qué sucedió.

Esto fue una falta de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook. Pero también fue una falta de confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que lo protejamos. Necesitamos arreglar eso.

En este caso, ya hicimos los pasos más importantes hace unos años en 2014 para evitar que los malos actores accedan a la información de las personas de esta manera. Pero hay más cosas que tenemos que hacer y voy a resumir esos pasos aquí:

En primer lugar, investigaremos todas las aplicaciones que tenían acceso a grandes cantidades de información antes de cambiar nuestra plataforma para reducir drásticamente el acceso a los datos en 2014, y realizaremos una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa. Prohibiremos a cualquier desarrollador de nuestra plataforma que no acepte una auditoría exhaustiva. Y si encontramos desarrolladores que hicieron mal uso de la información de identificación personal, los prohibiremos y le diremos a todos los afectados por esas aplicaciones. Eso incluye a personas cuyos datos Kogan mal uso aquí también.

En segundo lugar, restringiremos aún más el acceso a los datos de los desarrolladores para evitar otros tipos de abuso. Por ejemplo, eliminaremos el acceso de los desarrolladores a sus datos si no ha utilizado su aplicación en 3 meses. Reduciremos la información que le proporcione a una aplicación cuando inicie sesión, solo a su nombre, foto de perfil y dirección de correo electrónico. Exigiremos a los desarrolladores que no solo obtengan aprobación sino que también firmen un contrato para solicitar el acceso de todos a sus publicaciones u otros datos privados. Y tendremos más cambios para compartir en los próximos días.

En tercer lugar, queremos asegurarnos de que entiendas qué aplicaciones permitiste para acceder a tus datos. En el próximo mes, les mostraremos a todos una herramienta en la parte superior de su News Feed con las aplicaciones que han usado y una manera fácil de revocar los permisos de esas aplicaciones para sus datos. Ya tenemos una herramienta para hacer esto en su configuración de privacidad, y ahora pondremos esta herramienta en la parte superior de su News Feed para asegurarnos de que todos lo vean.

Más allá de los pasos que ya habíamos dado en 2014, creo que estos son los próximos pasos que debemos dar para continuar asegurando nuestra plataforma.

Empecé Facebook, y al final soy responsable de lo que sucede en nuestra plataforma. En serio, hago lo que sea necesario para proteger a nuestra comunidad. Si bien este problema específico relacionado con Cambridge Analytica ya no debería ocurrir con las nuevas aplicaciones de hoy, eso no cambia lo que sucedió en el pasado. Aprenderemos de esta experiencia para asegurar nuestra plataforma aún más y hacer que nuestra comunicación.

